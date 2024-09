Premios Martín Fierro: el verdadero motivo por el que Virginia de Gran Hermano tuvo que cambiarse de vestido antes de la fiesta

Escuchar

La alfombra roja es un clásico en cualquier tipo de premiación. Los famosos aprovechan para desfilar sus looks, nombrar a sus diseñadores favoritos y contar sus expectativas para lo que será la gran noche. Sin embargo, muchas veces el glamour se ve opacado por alguna caída, algún descuido con el outfit o algún percance involuntario.

Durante la transmisión en vivo de los Martín Fierro 2024, la exparticipante de Gran Hermano, Virginia Demo, abandonó repentinamente una nota en vivo desde la blue carpet y rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Sin embargo, el verdadero motivo del supuesto incidente que la obligó a abandonar la entrevista y cambiarse de vestido salió a la luz un día después de la gala.

Virginia Demo con el primero de sus looks Prensa Telefe

La exhermanita fue una de las primeras en arribar a la blue carpet de los premios Martín Fierro. A las 19 en punto, Demo entró con un despampanante vestido de satén rojo que sobresalía por su gran escote y un profundo tajo que dejaba ver sus clásicas bucaneras al tono. “¡Que hermosa de color rojo!”, dijo la China Ansa (encargada de recibir a los famosos) al verla llegar. “Todo, todo rojo. Siempre lo doy todo con las botitas que me caracterizan”, respondió la actriz mientras lucía su outfit.

“¿Cómo hacés para caminar con estas botas y este taco? Por favor, ponchame el taco porque es impresionante”, le pidió la cronista al camarógrafo mientras miraba las botas en detalle. “Y bueno, yo siempre con mis botas viste. A veces tengo problemitas, como en la casa, cuando me caí y fui meme. Casi me muero”, recordó Demo que hasta tuvo que usar muletas.

Virginia hacía su paso por la alfombra 2024 de los MF y dejó hablando sola a la china @Chinitaansa

Mientras describía su vestido rojo ante las cámaras, la comediante tuvo que abandonar la entrevista de manera repentina, dejando sorprendida a su entrevistadora, Josefina “La China” Ansa. “Bueno, me tengo que ir”, dijo la rubia mientras se tapaba sus partes íntimas. “¿Cómo me tengo que ir? Esto recién empieza”, dijo la China totalmente sorprendida por la decisión de la exparticipante de GH. Lejos de disimular su enojo, la periodista y conductora de Escape perfecto lanzó: “Bueno, Virginia Demo me dejó hablando sola. Seguimos, ¿les parece?”, mirando a cámara sin entender lo que acababa de pasar.

Durante la transmisión en vivo de los Martín Fierro 2024, la exparticipante de Gran Hermano, Virginia Demo, cambió su vestido y sorprendió a todos Gentileza Ninch

Exactamente 20 minutos después, Virginia volvió a ingresar a la blue carpet pero, esta vez, toda vestida de negro. “Virgi, que lindo verte... Que alegría”, dijo Sol Pérez que, en dupla con Robertito Funes Ugarte, también se encargaba de charlar con los invitados. “Ay sí, re contenta”, comentó mientras desfilaba su nuevo diseño de estilo similar al anterior al que complementó con botas de charol.

Luego de mostrar su look de vestido largo y rojo se dejó ver en la blue carpet con un outfit completamente diferente. Después de algunas preguntas, Sol se dio cuenta y le consultó: “¿Vos no estabas vestida de rojo? ¿Qué pasó?”. Entre risas, la ex GH le contestó: “¡Qué observadora! No me pude contener. ¿Viste cuando no te aguantás y te hacés pis de la risa...? Cosas que pasan cuando te reís mucho”.

En su conversación con Robertito Funes Ugarte y Sol Pérez, Virginia aseguró que situaciones como esta “nos pasan a todos”

En su conversación con Funes Ugarte y Sol Pérez, Virginia aseguró que situaciones como esta “nos pasan a todos” y destacó la importancia de ser sinceros sobre estas cuestiones. Pérez apoyó la transparencia de Demo: “Nos puede pasar, está bien blanquearlo”. Las imágenes del incidente pronto se viralizaron en X.

Sin embargo, el supuesto percance formó parte de una estrategia publicitaria. Hoy, en el programa Hola vos, que se transmite por streaming, la actriz contó que se trató de una campaña que realizó junto a una marca, con el objetivo de visibilizar los estereotipos asociados a la vejez y concientizar sobre la incontinencia urinaria para que no se viva como una limitación. “La incontinencia urinaria afecta tanto física como anímicamente a las mujeres que la padecen. E so que sucedió en la alfombra roja puede pasar en cualquier momento. Por eso es importante que se sepa que hay tratamientos y productos específicos para contener los escapes”, comentó Demo interesada en darle visibilidad a esta problemática.

