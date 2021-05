Qué dijeron Mariano Iúdica y Horacio Cabak después de cruzarse al aire

Horacio Cabak volvió a Polémica en el bar, programa de América, y tuvo un fuerte cruce con el conductor, Mariano Iúdica, por la medida cautelar que no permite hablar sobre su escandalosa separación de Verónica Soldato, quien reveló que su marido le fue infiel en múltiples ocasiones.

Al término del programa, Iúdica habló con el notero de Intrusos y aclaró algunas cosas. “Todas las agarradas que tenemos en la mesa son de verdad. El programa se llama Polémica en el bar, termina y terminó. Son posturas de vida, a algunos les cabe una cosa y a otros no. A Horacio no le gustó que le diga lo que me parecía, pero el debate se da porque lo permite ese formato y el programa se nutre de la discusión potente y visceral”, aseguró.

Las cosas de a poco van volviendo a su sitio.



Gracias Dr. Fernando Burlando

Gracias Dra. Elba Marcovecchio pic.twitter.com/mdVPcHXLAd — Horacio Cabak (@HoracioCabak) May 3, 2021

Cabak también opinó sobre el tenso momento que se vivió en el ciclo. “Estoy mejor, porque se está arreglando todo. La cautelar es un alivio porque se deja de hablar de un tema que nunca debería haber sido público. Es mi vida privada y traté de solucionarlo de la mejor manera posible”, expresó.

“Hubo un cruce con Mariano porque nos queremos, nos olvidamos que hay cámaras y hablamos como amigos. Él sentía que tenía que aconsejarme y yo pienso que no era el momento y lo importante era preguntarme cómo estoy. En estos días todos levantaron el dedo y la ligó él. No me divierte que se hable de mi vida privada, a mí me conocen, pero a mi mujer y mis hijos, no. De ahora en adelante, quien comente sobre mi vida privada va a pagar una multa. No es una cuestión de libertad de expresión”, concluyó.

