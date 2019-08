Qué dijo Juana Viale sobre la relación de Pampita con quien salió hace unos años

Juana Viale habló ayer sobre la relación de Pampita Ardohain con el empresario gastronómico Roberto García Moritán, con quien ella tuvo un romance. Ambas se cruzaron en la gala de Fundaleu esta semana y allí fue cuando un medio le preguntó a la nieta de Mirtha Legrand qué opinaba del nuevo noviazgo de la modelo.

"Salí con Roberto hace mucho tiempo. No sabía que estaban saliendo. Si están saliendo, que sea feliz", dijo Juana a un móvil de Confrontados. Además aclaró: "Salimos poco tiempo, no fue mi pareja formal".

Juana también dijo que está soltera y contenta. En la gala, la actriz y Pampita se saludaron con un beso y un abrazo para luego disfrutar de la velada con amigos y personas del medio artístico.

Fue la misma Pampita quien confirmó la relación hace unos días en su programa Pampita On Line y allí también habló sobre los problemas que puede generar la alta exposición mediática en quienes no son artistas. "Es difícil para alguien que no es del medio, principalmente porque no está acostumbrado. No es solo que aparece en algún portal, es la repercusión que [la noticia] tiene para los seres queridos, los amigos. Te llegan muchos mensajes", comentó la modelo.