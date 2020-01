Qué dijo Nicole Neumann de la foto con Fabián Cubero que conserva en su casa

Nicole Neumann habló en Los ángeles de la mañana del portarretrato con Fabián Cubero que conserva en su casa Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

"Claro que tengo portarretratos con Fabián. Es el padre de mis hijas y compartimos juntos 11 años de nuestras vidas. Vivimos en el hogar familiar y no voy a borrar de un plumazo a alguien que es parte de la vida de mis hijas. No me hace ruido que haya fotos de él en casa", declaró Nicole Neumann en Los Ángeles a la mañana, el ciclo que conduce Ángel De Brito por eltrece.

Recordemos que mucho se habló de la foto que Nicole tiene con Fabián Cubero en su casa, y que se vio en el ciclo de Telefe, Divina comida. "El día que me mude, seguramente cambiaré los portarretratos, pero por ahora no", aclaró.

Luego, Nicole contó que una pareja que tuvo le hizo un comentario al respecto. "Si, alguna pareja me ha dicho es un poco fuerte eso. Pero no conviví con nadie como para que pueda tomar decisiones sobre mi casa y mis cosas. Fue algo gracioso y nada más", aseguró. ¿Fue Facundo Moyano?, quiso saber el cronista de LAM. Pero Nicole minimizó el tema: "no, no importa qjuién".

¿Pondría fotos con su nueva pareja, cuando la tenga, en su casa? "Mi pareja puede ser mi pareja pero de mis hijas no es nada. Es importante el vínculo solo de madre o padre y las hijas. No me iría de vacaciones con mi pareja si tuviera actitudes feas o que no hablan bien de la madre o padre. Cuando sucedió que mis hijas quedaron solas en un auto mientras el padre entrenaba en el club, conté una situación real de algo que me alertó, me asusté y tomé los recaudos", aseguró.

Nicole también respondió sobre otros temas, como los rumores que aseguran que tiene un arma en su casa. "Nunca dije que haya tenido un arma. Y si la hubiera tenido, la teníamos en conjunto con Fabián. Si la tuviera sería con papeles y aprendería a usarla".