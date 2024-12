Qué dijo Pampita Ardohain, tras los chats que filtró Wanda Nara de la China Suárez

Después de que Wanda Nara expusiera a la China Suárez con los chats que ambas habrían mantenido años atrás y en los que la actriz calificaba de violenta a Pampita Ardohain, con quien mantuvo un conflicto por su relación con Benjamín Vicuña, Yanina Latorre dio a conocer cuál fue la reacción de la modelo y conductora.

En los mensajes, la China hablaba mal de Pampita en el contexto de su separación del actor chileno, quien es padre de algunos de los hijos de ambas. Este escándalo revivió viejas tensiones y puso a Pampita en el centro de una nueva polémica.

En su programa radial de El Observador, Latorre opinó primero sobre el contenido de los mensajes filtrados por Wanda: “Qué poco corazón y empática la China Suárez hablando así de Pampita” , mencionó. Tras ello, la panelista de LAM compartió un audio de la actual novia de Martín Pepa, que le envió personalmente refiriéndose a este tema.

Yanina Latorre habló con Pampita tras el escándalo con Wanda y la China: "Con Eugenia tengo re buena relación", "reina la paz, la comunicación y el respeto"



En el mensaje que puso al aire Latorre, Pampita elude referirse a las afirmaciones de la China y deja clara su posición respecto a su relación con Suárez. “Hola, Yani. De todas maneras, yo con Eugenia tengo re buena relación de comunicación. Nos hablamos, nos acompañamos en la crianza de los chicos; son hermanos, se aman”, comenzó diciendo.

La modelo destacó, además, la importancia de mantener una relación sana por el bienestar de los hijos que comparte con Vicuña. “Para nosotras es re importante ese vínculo y lo cuidamos un montón. Somos adultas y responsables de estos chicos. Reina la paz , la comunicación y el respeto mutuo siempre entre nosotras”, aseguró Pampita, que cerró con una reflexión: “Hemos construido una muy buena relación en estos años, y vale todo la pena por la felicidad de los chicos”.

"No soltas a la China y pareces obsesionada": Las palabras de Yanina Latorre a Wanda Nara



Durante su programa, Yanina Latorre arremetió en paralelo contra Wanda Nara y relató cómo intentó aconsejarla en relación con el conflicto con la China Suárez, a quien se ha vinculado sentimentalmente con la expareja de la conductora de Bake Off Famosos (Telefe), Mauro Icardi. “Al no soltar el tema de la China da la sensación de que está obsesionada con él” , sentenció. Cabe recordar que, días atrás, Nara, acompañada de su actual pareja, el cantante de cumbia L-Gante, protagonizó un escándalo al cruzarse con la actriz en un reconocido establecimiento gastronómico de la Ciudad, en donde también se encontraba Icardi.

Los polémicos chats entre Wanda Nara y la China Suárez

En los chats de WhatsApp filtrados por Wanda Nara de sus conversaciones con la China, que datarían de 2018, la manager deja ver la buena relación que mantenía con la actriz en el pasado. En un intercambio, la China le envía un audio de voz y le pregunta: “¿En serio? Todo vuelve y esto no es nada. Olvidate”. Días después, Wanda le comparte una foto de una de sus hijas con emoticones de corazones y Suárez contesta: “Me hace mal, es la perfección. Estuve con las chicas de piopa. Me morí de amor, las fotos. Isabella y Fran, no podés tener 5 hijos más lindos”.

Una imagen del chat que mantuvo Wanda Nara con La China Suárez (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

En otro mensaje, la actriz le envía a Nara un extenso mensaje, en el que alude a su conflicto con Pampita: “Sí, es Luciana. Él estaba en el motorhome. Ella vio que era mentira y le dijo a Benja [Benjamín Vicuña] que sabe que ella mintió, que es su amiga, pero que está loca. No puedo hacer nada, que venga y se deprima solita en un hotel. Benja sufre, es un padrazo. En Buenos Aires están mucho con nosotros. Bueno y qué bueno que estés con un hombre que ame a tus hijos. No hay muchos así. Y Benja es igual”. Ante ello, Wanda le contestó con un audio de 41 segundos y la ex Casi Ángeles le respondió: “El más grande quiere vivir con nosotros. Ya lo planteó. Te entiendo. (...) Tu mejor consuelo es tu familia y que sos feliz”. Y luego le envió un audio. Por su parte, la conductora le preguntó: “¿Se van a casar?”, y la China le mandó un segundo audio de voz. “Jamás. Jamás la voy a perdonar hasta que no diga públicamente que mintió”, agregó Suárez y del otro lado, Wanda escribió: “Eso nunca lo va a hacer”.

“A mí me ahorcó. Me quería matar. Y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos. Aunque después, cuando él se dio cuenta de lo mala que era, nos arrepentimos. Pero Dios todo lo ve. A mí me da igual que la gente me quiera. No hago nada para aparentar”, remarcó la China.

LA NACION