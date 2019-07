¿Qué diputado fue pareja de Alejandra Pradón?

La vedette estuvo en Incorrectas y fue entrevistada por Moria Casán

Alejandra Pradón visitó a Moria Casán en Incorrectas, el programa que conduce en América, y habló de sus romances. Si bien contó que en este momento está sola, también dijo que el expresidente Carlos Menem no fue el único político con quien tuvo una historia de amor.

Días atrás la Pradón estuvo en PH: Podemos Hablar, el programa de Telefe de los sábados a la noche que conduce Andy Kusnetzoff y en el que volvió a hacer referencia al incidente de la caída del balcón. "Yo estaba discutiendo con mi pareja, fue un hecho de violencia. Estaba tirándole la ropa por el balcón cuándo pasó", contó en PH.

En Incorrectas, en tanto, se animó al enigmático que le propusieron las panelistas a la hora de blanquear un romance que tuvo tiempo atrás. Dijo que salió con un político que actualmente sigue siendo diputado por la provincia de Buenos Aires, que tiene menos de 50 años, que estuvieron juntos dos años y que se veían a escondidas, a pesar de que los dos eran solteros y no tenían compromisos.

"Te calienta lo clandestino a vos", arriesgó Moria. Y la Pradón no lo negó y aseguró que se llevaban muy bien en la cama. "Después salió con varias chicas del medio", agregó la vedette.

¿Quién es ese hombre?, preguntó Moria y Alejandra Pradón se mantuvo firme en su intención de no revelarlo. "No quiero contarlo porque después tengo que salir a aclarar una y mil veces y no quiero. Fue hace unos años y estuvimos dos años juntos. Y muy bien", concluyó la vedette.