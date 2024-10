¡Que todo el mundo se entere!: cinco escándalos protagonizados por famosos que comenzaron en las redes

Escuchar

Las redes sociales llegaron para cambiar, para bien o para mal, la manera de comunicarnos. Algunos famosos decidieron mantener sus cuentas en privado para mantener su intimidad. Otros, como María Becerra, huyeron de ellas momentáneamente cansados del hate de los cobardes anónimos. Pero también, dentro del universo de las celebridades, están los que las utilizan no solo para promocionarse y ganar dinero, sino para posicionarse sobre temas candentes o para dar a conocer, sin intermediarios, situaciones escandalosas que terminan marcando, incluso, la agenda de los medios.

Pampita Ardohain y su esposo Roberto García Moritán, en momentos más felices Gerardo Viercovich

Círculos rojos

La ruptura del matrimonio de Roberto García Moritán y Pampita Ardohain es, apenas, el ejemplo más reciente. Tras largas semanas en las que sonaron fuerte los rumores de que estaban atravesando una potente crisis matrimonial, el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó en sus redes la separación. Lo hizo a través de un extenso comunicado en el que puso especial atención en aclarar que, a pesar de los cuestionamientos a su gestión, no tenía pensado renunciar a su cargo al que fue designado por Jorge Macri. En ese texto, indicó que desde hacía “un tiempo” él y la modelo y conductora ya no estaban juntos.

Pampita mostró los mensajes de WhatsApp con García Moritán (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Algunas horas después, la exjurado del “Bailando por un sueño” recurrió a sus propias redes para refutar los dichos de su marido. “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre. Y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, dejó en claro, en medio de una catarata de mensajes que incluyeron capturas de pantalla de chats de WhatsApp que daban cuenta de la relación amorosa que los había unido hasta ese entonces.

El mensaje de Roberto García Moritán que recordó a Blanca Vicuña (Fuente: Instagram/@pampitaoficial)

Pampita se tomó el trabajo, además, de remarcar con círculos rojos las fechas, para que no quedaran dudas de sus afirmaciones. Quizá para no sumar un frente más, el funcionario reculó en sus dichos y, una vez más en las redes, para darle la razón a la madre de su hija menor, Ana. “Estimados, estamos alineados por supuesto con Carolina en la fecha de nuestra separación”, indicó. Pero a pesar de sus intentos de poner paños fríos, los ribetes de la escandalosa separación siguen ocupando espacio en los programas de chimentos.

Un comunicado singular

La China Suárez le dejó un sentido saludo de cumpleaños a Benjamín Vicuña y sorprendió por la foto que eligió (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

Una “desinteligencia” similar tuvo como protagonista una de las exparejas de Pampita, Benjamín Vicuña, y la China Suárez. En agosto de 2021, después de haber superado una crisis y haber intentado de nuevo estar juntos, los protagonistas de Argentina, tierra de amor y venganza daban por terminada su relación amorosa.

Los padres de Magnolia y Amancio enfrentaron los primeros rumores de crisis entre en mayo de ese año, luego de que pasaran varias semanas distanciados. Primero fue Vicuña el que viajó a Chile para cumplir con compromisos laborales y después fue Suárez quien se fue unos días a Miami, en el momento exacto en el que el actor volvía al país. “No estoy separada. Me escribieron varias amigas preguntando, pero esta vez no. Ni crisis ni nada. Quizá les parezca raro porque Benja volvió y yo me fui, pero estaba programado”, aclaró la actriz en ese momento.

El mensaje con el que Benjamín Vicuña anunció la separación en sus redes sociales

Quizá por eso, a pesar de que los rumores y los desencuentros no habían cesado del todo, un mensaje del intérprete chileno en sus historias de Instagram causó gran sorpresa entre sus seguidores. Sobre fondo negro, Vicuña compartió un escueto comunicado publicado: “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”.

Lo curioso es que el comunicado estaba escrito en plural, lo que parecía indicar que, como las estrellas de Hollywwod o Tini y Sebastián Yatra en su momento, los dos iban a compartirlo. Sin embargo, la actriz argentina se llamó a silencio. Y así se mantuvo hasta que otro escándalo nacido en las redes la puso en boca de todos.

China Suárez Wanda Nara (Foto: Instagram)

El tema que dividió al país

El escándalo en cuestión lo disparó Wanda Nara en octubre, tan solo tres meses después de que Vicuña anunciara su separación. En sus historias de Instagram, la empresaria compartió una enigmática y potente frase: “Te cargaste a otra familia por zorra”. Si bien no dejaba en claro a quién se refería, sí le anunciaba al mundo que -al menos momentáneamente- su matrimonio con Mauro Icardi había terminado. De hecho, en ese mismo momento dejó de seguir al futbolista.

Los usuarios se divirtieron haciendo que Lionel Messi "publique" el contundente mensaje que posteó Wanda Nara y dio inicio al escándalo por su separación Twitter

Si esa situación de por sí ya despertó el interés de los medios y del público, todo se desmadró cuando varios usuarios suspicaces de X repararon en la presencia de la China en Europa. Además, muchos repararon en que Wanda usó las mismas palabras que Pampita le dedicó a Suárez cuando desató el escándalo del motorhome y lo tomaron como una señal.

Las pocas dudas se disiparon rápido. Al día siguiente, Yanina Latorre informó: “Wanda dejó a Mauro Icardi por los mensajes que encontró en Telegram. La China es parte de todo esto. Le encontró conversaciones con la China en Telegram, ella pidiéndole verlo, que lo quería ver en un bar (...) Él la tiene agendada como CS”. Con el correr de las horas y de los días, se fueron sumando más detalles de una historia que se llegó no solo a los noticieros, sino que se convirtió en tema de conversación y discusión en los ámbitos laborales y en los hogares.

A cuatro días del posteo de Nara, la China rompió el silencio. También en su cuenta de Instagram, dio su versión de los hechos: “Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. (...) Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”.

El duro descargo de la China Suárez sobre sus chats con Mauro Icardi que desataron una crisis con Wanda Nara (parte 1) Instagram: @sangrejaponesa

La China Suárez le agradeció a las personas que le manifestaron su apoyo tras quedar como la tercera en discordia en la crisis de Mauro Icardi y Wanda Nara Instagram: @sangrejaponesa

En el extenso texto que publicó en la red social, también afirmó: “Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo una profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos. Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada. Y también parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados”.

¡Menos mal que no me casé!

forlan-img_0254.jpg LA NACION

Si bien desde sus inicios Wanda y Zaira Nara mantienen perfiles bien distintos, hubo un momento en el que la menor de las hermanas, que suele mantenerse ajena a los escándalos, se dejó llevar por el impulso y publicó un mensaje que dejó más interrogantes que respuestas. Corría 2011 y la pareja conformada por la modelo y el futbolista uruguayo Diego Forlán era una de las más publicitadas. Se mostraban juntos en eventos, en viajes, copaban las tapas de las revistas y no paraban de hablar sobre sus planes de casamiento. Sin embargo, una tarde, Zaira abrió su cuenta de X -Twitter en aquel momento- y disparó a quemarropa.

El polémico tuit con el que Zaira Nara anunció el final de su relación con Diego Forlán

“A los dos minutos estaba sentada en un auto con un bolsito, escuchando temas de Ricardo Arjona, Luis Miguel y Alejandro Sanz. Así durante todo el viaje por la ruta 2. Mis amigas me dijeron: ‘Así llorás y te descargás todo’. Y atrás, en otro auto, venía mi hermana, porque ella no se podía perder una”, continuó. Y explicó: “En una de esas noches una amiga me dijo: ‘Poné un tuit para comunicarlo a los medios. ¿Y si ponés menos mal que no me casé?’. Y yo lo puse, pero con una gran inocencia”. a. Levanté el teléfono, les conté a mis amigas que me peleé y organizaron un viaje a Pinamar”.

“A los dos minutos estaba sentada en un auto con un bolsito, escuchando temas de Ricardo Arjona, Luis Miguel y Alejandro Sanz. Así durante todo el viaje por la Ruta 2. Mis amigas me dijeron: ‘Así llorás y te descargás todo’. Y atrás, en otro auto, venía mi hermana, porque ella no se podía perder una”, continuó. Y explicó: “En una de esas noches una amiga me dijo: ‘Poné un tuit para comunicarlo a los medios: ¿y si ponés menos mal que no me casé?’. Y yo lo puse, pero con una gran inocencia”.

“Así que fue la idea de una amiga, que después no se hizo cargo porque lo tiró y se fue a hacer unos mates. Me acuerdo que al rato de eso me escribió Luis Ventura”, cerró la modelo, entre risas.

Un paso al costado

Jesica Cirio y Martín Insaurralde ARCHIVO

Quien también abandonó su bajo perfil por unos días y utilizó sus redes para brindar mensajes contundentes fue Jésica Cirio. La que fuera conductora de La peña de Morfi confirmó, en junio de 2023, su separación de Martín Insaurralde, tras una década de relación. Tras habilitar las preguntas de sus seguidores en Instagram, la modelo y bailarina compartió un video en que informó: “Bueno, tengo mil preguntas sobre lo mismo. La realidad es que sí, estamos separados. No lo comunicamos antes porque necesitábamos esperar el tiempo prudente y necesario para una pareja y para una familia”.

“Después de diez años de relación maravillosos decidimos tomar caminos diferentes, decisiones diferentes en la vida que eso no tiene nada que ver con dejarnos de querer, o dejarnos de amar, como familia. Él tiene tres hijos maravillosos que son los hermanos de Chloe, que la aman mucho y ella, para nosotros, es lo más importante del mundo”, continuó, refiriéndose a Bautista, Martín y Rodrigo, hijos del exintendente de Lomas de Zamora.

Jésica Cirio y Martín Insaurralde

“Martín es un excelente padre. Fuimos súper, súper felices en estos diez años de relación. Pero bueno, como toda relación, a veces llega a su final y es parte de la vida”, culminó. Muchos notaron que la paz y armonía de este mensaje nada tenían que ver con los extraños y enigmáticos mensajes que la modelo venía subiendo a sus redes, y entonces, Cirio compartió otra historia en la que aseguró: “Quiero aclarar puntualmente que esos mensajes no tienen nada que ver con la relación”.

Uno de esos mensajes fue publicado el 25 de mayo de ese año. “Feliz Día de la Patria a todos los argentinos de bien. Para otros, solo queda la imagen triste de parecer. Pensar que en esa plaza alguna vez hubo caballeros en serio y hoy se esconden detrás de una mujer”. Ese día, Insaurralde participó junto a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de un acto en Plaza de Mayo. “Da mucha paja, en este tiempo, que cada vez que querés conocer a alguien, estés pensando en si será narcisista, manipulador o psicópata. Ver en la otra persona siempre una amenaza te desgasta y te aleja. Tu pasado te condiciona, pero no te define. Hoy precisás ver en las otras personas una esperanza más que un peligro”, rezaba otro de los enigmáticos mensajes.

“No hay nada peor que la traición, porque no hay nada más difícil que perdonar”, indicó en otro. Y en otra oportunidad, expresó: “No es la vida la que separa a la gente, es la maldad, la hipocresía, la traición el egoísmo, la mentira la perversidad y la falta de respeto. Algunas personas no cambian, solo demuestran lo que antes ocultaban. La gente mala se destruye sola”.

Martín Insaurralde y Sofía Clerici

Luego de su anuncio estalló el escándalo que puso a Insaurralde bajo la lupa de la justicia, cuando Sofía Clérici compartió en sus historias una serie de imágenes junto al dirigente un viaje en un yate por la costa de Marbella, España, otras que los mostraban en situaciones íntimas, y también postales de distintos artículos de lujo que habría recibido como obsequio. Clerici fue imputada junto con el exjefe de Gabinete bonaerense en una causa penal por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La investigación también incluye como imputada a Cirio.