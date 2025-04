Quién es el futbolista mexicano al que Wanda Nara le da “like” en Instagram: “Somos amigos, nos llevamos bien”

Desde hace algunas semanas, su nombre y sus fotos están circulando en todos los medios argentinos. ¿El motivo? Se lo vincula sentimentalmente con Wanda Nara tras un intercambio de comentarios, emojis y “me gusta” que tuvieron en redes. En medio de las especulaciones, Daniel Guzmán Jr. rompió el silencio y aseguró que lo único que lo une a la empresaria y conductora argentina es una amistad .

“Tengo varios amigos argentinos que me han mandado todo en estos días, asi que estoy al tanto de todo”, dijo el futbolista mexicano este mediodía en Intrusos cuando le preguntaron si estaba al tanto de la repercusión que tiene su nombre por estos días en el país. Tras confesar que desde hace días le mandan mensajes o lo llaman para hablar del tema, Guzmán aseguró: “ Wanda es mi amiga, nada más . No sé por qué tanto revuelo por un comentario. Me había quedado al margen porque no le di importancia, pero ya van cuatro o cinco días que me mandan mensajes”.

El posteo de Wanda Nara que Guzmán comentó (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

Inmediatamente, los panelistas del ciclo de América TV le preguntaron por este intercambio de comentarios y “likes” en Instagram que encendieron las sospechas de un romance entre ellos. Es que mientras que el jugador le puso “Te amo” en un osado posteo de la rubia, ella reaccionó no solo likeando su comentario, sino poniendo una carita de sorpresa ante su declaración. También, le devolvió el gesto dejando algunos corazones en sus fotos más hot. “Las redes sociales son para eso. Yo le puedo comentar a una amiga o amigo y ya está, no sé por qué tanta difusión”, expresó. Ante la insistencia del panel por semejante declaración de amor, el deportista explicó: “Es como si mi hermana le pusiera ‘Te amo’ a Maluma y le dan una difusión diferente a ese mensaje”.

“¿Cuándo nació la amistad?”, le preguntó Paula Varela, queriendo saber detalles de esta relación que el deportista asegura que es solo virtual. “No tengo el gusto de conocerla personalmente, es por redes, platicamos de vez en cuando. Siempre con respeto”, contó mientras resaltaba: “ Somos amigos, nos llevamos bien ”.

“¿Creés que puede pasar algo entre ustedes? Porque hoy en día están los dos solteros...”, indagó Pablo Layus, incomodando al entrevistado. “No sabría decirte, la verdad. Hoy por hoy la veo como mi amiga y me cae muy bien. Obviamente, es una mujer muy guapa”, contestó.

🔴 EXCLUSIVO: HABLÓ DANIEL GUZMÁN JR., EL FUTBOLISTA MEXICANO VINCULADO A WANDA NARA



🗨️"Es muy guapa"

🗨️"No tengo el gusto de conocerla personalmente"@Intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/znZOtJccSw — América TV (@AmericaTV) April 30, 2025

Respecto a desde cuando mantiene diálogo con Wanda, reveló: “ Hace cuatro o cinco meses. Siempre fue una buena amistad, de respeto. Nos hemos llevado muy bien ”. Y si bien hablaron recientemente por WhatsApp, Guzmán confesó que sus problemas con Mauro Icardi no son tema de conversación. “Es un tema más delicado, no hablamos de eso”, aclaró quien asegura seguir la carrera del delantero del Galatasaray. “No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero es una estrella a nivel mundial”.

“¿Vas a venir a la Argentina?”, lanzó Paula Varela queriendo saber si habrá un encuentro con Wanda dentro de poco. “Sí, tengo planes de ir para allá. Tengo unas cosas pendientes, un amigo argentino que es representante y estoy en eso. Voy de paseo y a cerrar unos temas de trabajo”, comentó el futbolista de 32 años.

“¿Si vos vivieras en Argentina o ella en México, pondrías el pie en el acelerador para conquistarla?”, preguntó Rodrigo Lussich, buscando alguna declaración más. “No, no sabría decirte. Tendría que conocerla un poco más. Es una mujer muy guapa”, repitió. “¿A la China Suárez la conocés?”, arremetió el conductor mientras Guzmán confirmaba que sabía quién era.

¿Quién es Daniel Guzmán Jr?

Daniel Guzmán Jr. tiene 32 años y es oriundo de Guadalajara, México. Hijo del exfutbolista y actual director técnico, Daniel Guzmán Castañeda (más conocido como “El Travieso Guzmán”), este joven ha seguido los pasos de su padre y actualmente, se desempeña en el CD Guastatoya de la Liga Nacional de Guatemala. También jugó en la Selección de México y es un gran aficionado al fútbol playa.

En cuanto a su vida personal, el deportista es padre de dos hijas (Mía y Camilla) aunque está soltero. Algo que se encarga de dejar muy en claro en Instagram con sus fotos sexy. “Siempre he tratado de cuidarme, hacer deporte es mi refugio. Uno siempre se quiere ver bien”, advierte este likeador serial que ha dejado su huella en los posteos de famosas como Wanda y curiosamente, su excuñada, Ivana Icardi.

Respecto a su futuro profesional, el jugador está planeando su retiro. “Yo ya estoy de salida, estoy por cumplir 33 años y creo que es momento de hacer otras cosas (…) Quiero ser representante de futbolistas”, confiesa.