Quiénes integran Chapeaux, la nueva banda de Popstars que ya tiene show confirmado para enero 2027

Después de semanas de audiciones, ensayos, desafíos y convivencia, Popstars llegó a su fin y ya tiene a las cinco integrantes de Chapeaux, la nueva banda femenina surgida del reality de Telefe. El pasado 3 de noviembre, el programa conducido por Nico Vázquez reveló que Juana Distefano, Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Kala Bidner fueron las elegidas para formar el grupo. Pero la final no terminó con el anuncio de las ganadoras: las jóvenes también confirmaron que el 21 de enero de 2027 se subirán al escenario del Movistar Arena.

Juana Distefano, Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Kala Bidner celebraron su consagración en Popstars. La nueva banda, Chapeaux, se presentará el 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena, con entradas desde $50.000 más el costo por servicio Adrian Diaz Bernini - Telefé

La decisión quedó en manos de Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, quienes debieron seleccionar a cinco de las ocho finalistas. A diferencia de las instancias anteriores, esta vez las participantes se reunieron individualmente con el jurado para conocer su destino. Las que consiguieron un lugar en la banda fueron trasladadas a una sala de ensayo, donde recibieron entre abrazos y lágrimas a cada nueva integrante.

Juana fue la primera en recibir la noticia, seguida por Mía, Magalí y Adolfina. Kala completó el quinteto, mientras que Oriana Ledesma Castillo, Micaela Dobarro y Sofía Helmich quedaron eliminadas en la última instancia del concurso.

Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, junto al conductor Nico Vázquez, acompañaron el proceso de selección que comenzó con 15.000 inscriptas y culminó con la elección de las cinco ganadoras del reality de Telefe

La definición puso fin a un proceso de selección que comenzó con 15.000 inscriptas, de las cuales 3000 pasaron a las audiciones presenciales en Parque Roca. A medida que avanzó la competencia, el número de aspirantes fue reduciéndose hasta llegar a las 11 semifinalistas y, finalmente, a las ocho participantes que disputaron los cinco lugares disponibles.

Sobre el cierre del programa se estrenó el primer videoclip oficial de “Me provoca”, la canción que las concursantes habían ensayado durante las semanas anteriores y que ahora cuenta con las voces definitivas de Chapeaux.

Quiénes son las cinco integrantes de Chapeaux

Juana Distefano fue la primera en conocer la decisión del jurado. La joven de 19 años había contado que su sueño de dedicarse a la música tomó forma después de cantar junto a Tini Stoessel cuando tenía 12: “Nací para poder transmitir un mensaje y me encantaría dejar un legado” Adrian Diaz Bernini - Telefé

Juana Distefano (19 años). Fue la primera en enterarse de que integraría la banda. Además de dedicarse a la música, mantiene desde 2015 un canal de YouTube con más de 100.000 suscriptores, donde comparte videos de su vida cotidiana. Durante su presentación en el reality, recordó que a los 12 años conoció a Tini Stoessel, de quien era admiradora por su papel en Violetta, y tuvo la oportunidad de cantar junto a ella mientras tocaba el ukelele.

Aquella experiencia la ayudó a imaginarse un futuro sobre los escenarios. “Nací para poder transmitir un mensaje y me encantaría dejar un legado porque quiero esto para toda mi vida”, aseguró ante las cámaras de Telefe.

“Siento que la música es mi mejor amiga, realmente”, confesó Mía Piñeiro durante la competencia. La joven, hija de la cantante Ce Suárez Paz y nieta del violinista Fernando Suárez Paz, fue la segunda elegida para integrar Chapeaux Adrian Diaz Bernini - Telefé

Mía Piñeiro (18 años). Fue la segunda seleccionada y proviene de una familia estrechamente vinculada con el mundo artístico. Es hija de la cantante Ce Suárez Paz y nieta de Fernando Suárez Paz, el reconocido violinista que acompañó a Astor Piazzolla. Además del canto, tiene interés por la fotografía artística. A lo largo de la competencia habló del lugar que ocupa la música en su vida, especialmente durante los momentos personales difíciles. “Siento que la música es mi mejor amiga, realmente. Atravesé muchos problemas en mi vida que me hicieron perderme a mí misma y creo que ella fue la única que me encontraba”, expresó. Antes de la final, también había señalado que podía aportar al grupo su capacidad para mediar entre sus compañeras.

Magalí Altamirano rompió en llanto al enterarse de que integraría la banda. Durante el programa recordó una promesa de su madre, que trabajaba en las puertas de los teatros: “Ella me dijo que algún día me iba a ver en un cartel de esos teatros” Telefé

Magalí Altamirano (19 años). Oriunda del barrio porteño de Barracas, comenzó a estudiar comedia musical a los diez años. Su interés por el espectáculo también tiene una historia familiar: durante las vacaciones de invierno, su madre trabajaba en las puertas de los teatros como vendedora ambulante. “Ella me dijo que algún día me iba a ver en un cartel de esos teatros”, recordó la joven durante el programa. Antes de participar en Popstars, había comenzado a abrirse camino en la actuación y este año se incorporó al elenco de Soy Luna: Volver a rodar, el regreso de la ficción juvenil de Disney+. En la final, fue la tercera participante en ser elegida y rompió en llanto al conocer la noticia.

María Adolfina Pérez, oriunda de Basavilbaso, Entre Ríos, dedicó su triunfo a quienes viven lejos de las grandes ciudades y sueñan con dedicarse al arte. “Popstars me dio la seguridad y fortaleza para enfrentar ese sueño”, reconoció durante el certamen Adrian Diaz Bernini - Telefé

María Adolfina Pérez (19 años). Nació en Basavilbaso, Entre Ríos y llegó a Buenos Aires con la intención de estudiar Periodismo. Sin embargo, su vocación musical terminó por llevarla a presentarse al casting del programa. Durante la competencia recordó el apoyo que recibió de los vecinos de su ciudad, quienes desde pequeña le daban oportunidades para cantar en bares y la alentaban a seguir ese camino. “Mi sueño y plan A siempre fue ser cantante. Popstars me dio la seguridad y fortaleza para enfrentar ese sueño”, reconoció. Después de convertirse en la cuarta integrante de Chapeaux, dedicó un mensaje a las chicas que viven en localidades pequeñas y no se animan a comenzar una carrera artística. “Siempre veo que hay nenas que me mandan saludos, quizás viven en el campo, en medio de la nada y no se animan a empezar canto o baile. Yo les digo que lo hagan”, expresó entre lágrimas.

Kala Bidner fue la última en recibir la noticia y completó el quinteto. La cantante, que ya había compartido escenario con Franco de Vita a los nueve años, descubrió durante el reality una nueva preferencia: “Me di cuenta acá que un grupo me gusta más que ser solista”

Kala Bidner (22 años). Fue la última en conocer su destino y la encargada de completar la formación. Es hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría y cuenta con experiencia musical desde pequeña: a los nueve años compartió escenario con Franco de Vita en el Luna Park y, en 2022, interpretó el Himno Nacional Argentino antes de un amistoso entre la Selección Argentina y Estonia. Su paso por Popstars también modificó su mirada sobre la música. “Me di cuenta acá que un grupo me gusta más que ser solista. Me encanta estar y disfrutar con amigas, el compañerismo, lo disfruto más que cantar como solista”, reconoció durante la competencia. Al escuchar que había sido elegida, confesó emocionada: “Siento que estoy en un sueño”.

Cuándo será el primer show de Chapeaux y cuánto cuestan las entradas

La primera presentación de Chapeaux

Con las cinco integrantes confirmadas, Chapeaux se prepara para ofrecer su primer gran recital el jueves 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La preventa exclusiva comenzará este miércoles 4 de noviembre a las 16, destinada a quienes abonen con tarjetas de crédito BBVA, con la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés. Por su parte, la venta general se habilitará el jueves 5 de noviembre, también a las 16, con todos los medios de pago. Las localidades podrán adquirirse a través del sitio oficial.

Los precios varían según la ubicación elegida. Las entradas para el campo sentado, en los sectores A al J, cuestan $100.000, mientras que las de los sectores K al N tienen un valor de $70.000. En cuanto a las plateas bajas, la categoría 1 cuesta $95.000; la categoría 2, $65.000, y la categoría 3, $80.000. Por su parte, las plateas altas tienen valores de $60.000 para la categoría 1 y $50.000 para la categoría 2, la opción más económica disponible. A todos los precios se les debe sumar el costo por servicio.

El recital, producido por RGB Entertainment y Dale Play, marcará una nueva etapa para las cinco jóvenes, que pasarán de competir por un lugar en la banda a compartir el escenario frente al público como integrantes de Chapeaux.