Raúl Taibo, luego de la prueba de ADN: "Ahora estoy muy aliviado"

En una entrevista radial, el actor contó cómo se encuentra hoy, luego de que se conociera el resultado de los analisis, y disparó contra Intrusos

En junio, Intrusos presentó a Claudia Zucco, una mujer de 46 años que decía ser hija no reconocida de Raúl Taibo. Según relató, esa es la versión que le había dicho su madre. El actor, que se encontraba viendo el programa se negó a salir al aire, pero le comunicó a Adrián Pallares, a través de un mensaje de WhatsApp que, si bien la historia no le cerraba, estaba dispuesto a realizarse un análisis de ADN. Ese examen dio negativo y este sábado, el actor se refirió en una entrevista radial a cómo vivió aquel momento y no se privó de criticar al programa de chimentos que instaló el tema.

"Siempre supe que mi mamá trabajaba en la casa de la abuela de Soledad Silveyra, como empleada. Así se conocieron [con Taibo], tuvieron una relación. Mi mamá le llego a decir que estaba embarazada y estaban organizando ir a vivir a Tucumán. Me contó que se citaron en un café, donde ella le contó que estaba embarazada. Pero llegó un patrullero, él le dijo que fuera al baño y que saliera cuando se hubieran ido. Pero cuando mi mamá salió, él ya no estaba. Y no lo encontró nunca más. Lo buscó por un año y meses y se regresó a Misiones", había contado Zucco en Intrusos.

A pesar de que no recordaba haber vivido esa situación y había algunos datos y fechas que no le cerraban, Taibo decidió acceder a realizarse los análisis. "Viví todo el proceso del reclamo de paternidad crédulamente. Me puse a disposición de esta mujer y sentía que era un horror lo que estaba viviendo. Era raro lo que su mamá le había contado, que yo me había ido de un bar y no me había visto nunca más", comenzó contando Taibo en el ciclo Agarrate Catalina.

Luego, explicó porqué decidió dejar de hablar con Zucco, aún antes de que se conocieran los resultados. "Se filtraron fotos de cuando hicimos los análisis, por lo que decidí dejar de comunicarme con ella", rememoró.

"El ADN salió negativo y se confirmó. Fue un momento bastante incómodo hasta que nos enteramos", explicó después.

Por último, agregó: "Sentía que se usó el tema para generar rating. A pesar de mis pedidos con los programas de mantener esto en privado, me venían a buscar con las cámaras al teatro. Ahora estoy muy aliviado".