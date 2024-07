Reapareció Ernestina Pais, a cuatro meses de la internación que la sumió en un profundo hermetismo

Escuchar

Tras cuatro meses de total hermetismo sobre su salud, Ernestina Pais reapareció el 20 de julio, en el Día del Amigo, a través de una historia de Instagram publicada en la cuenta de su restaurante de Recoleta. En marzo de este año, la conductora fue internada de urgencia en el Cemic de Saavedra; según trascendió, sufría un cuadro de nervios que requirió sedación para estabilizarla. Su hermana Federica Pais se había limitado a agradecer la preocupación del público y pedía comprensión ante el delicado momento que atravesaba la conductora. “Cuando haya algo que comunicar, prometo que se los haré saber” , había expresado en ese momento.

Sin embargo, desde entonces no volvieron a conocerse datos sobre la salud de Ernestina. Hasta este sábado en que la conductora volvió a aparecer en público a través de un video difundido en redes sociales, acompañada por una mujer que la graba mientras recorren Million, su conocido local ubicado en el bajo porteño. “Ligué tour con Ernestina, ¿qué más puedo pedir?” , comenta la mujer, mientras muestra las instalaciones y, finalmente, enfoca brevemente a Pais, quien, sonriente, con el pelo corto y una remera gris melange, saluda con su mano a cámara.

Su estado de salud

Según trascendió el 15 de marzo, Pais había sido internada durante la madrugada de ese viernes con una “situación psicomotriz complicada”, en la sede Saavedra del Cemic. Desde LAM, Ángel de Brito, fue el primero dar detalles del cuadro que atravesaba la conductora. “Ernestina viene arrastrando un montón de problemas de hace muchos años. Muchos los contó, fueron situaciones que le han ocurrido en la vida. En la pandemia le hicimos muchas notas por su restaurant, ya que fallecieron dos de los cuatro socios. Ella tuvo muchas cosas estresantes en la vida, algunas privadas que eligió no contarlas, otras sí me las contó y son muy delicadas , pero es un tema que ella tendrá que contar si quiere en algún momento”.

“Ayer cuando la llamamos, diciéndole que nos había llegado la información de que estaba internada, Ernestina se reía eufóricamente y me decía que era mentira, que no estaba internada, que estaba en Uruguay con su emprendimiento y que dejemos de inventarle internaciones y controles de alcoholemia . Me lo desmintió categóricamente. Se reía mucho, como que le causaba gracia, y yo le creí”, agregó De Brito sobre la comunicación que tuvo la productora del programa con Pais.

Ernestina Pais participó del programa MasterChef Celebrity en 2022 Instagram

Por su parte, Yanina Latorre se refirió a algunas comunicaciones pasadas que tuvo con Ernestina, y contó: “Yo he tenido muchos diálogos y más de una vez me llamó para preguntarme si me había llegado algo sobre ella, y yo le decía que no, y me decía: ‘¿Vos me prometés que si en la rutina dicen algo de mí, me avisás?’. Yo le respondía que sí, porque estamos hablando de su salud mental”. Y sobre eso, Ángel agregó: “Se habla de una fractura de húmero, entre otras cosas que tienen que ver más con la salud mental y es por eso que está internada en el Cemic, y están pensando en trasladarla a otro lugar”.

Latorre concluyó: “ El cuadro no está bueno, está fracturada, llegó con un delirio místico y con varias cosas más. Hay un hermetismo total. El teléfono de ella está apagado. La idea era trasladarla a un neuropsiquiátrico , y no sé si ese traslado ocurrió o no, porque nadie te da información. Hasta donde yo sé no hay denuncia policial, pero por el cuadro que a mí me pasan debería haber denuncia policial”. Y por último, la panelista aseguró: “Federica Pais nos atendió el teléfono, pero nos dijo que no quería decir nada al respecto porque no le corresponde”.

El choque que protagonizó Ernestina Pais en 2022 LAM

Pais pasó por situaciones similares anteriormente. A finales de 2023, en su domicilio, la conductora vivió un confuso episodio junto con su hijo Benicio, de 19 años, y fue asistida por el servicio de emergencia médica (SAME) que la encontró con lesiones leves. Las causas del incidente no fueron reveladas y la conductora se mantuvo al margen: no inició acciones legales contra su hijo y negó haber sufrido violencia doméstica. A los pocos días, volvió a protagonizar otro incidente, esta vez a bordo de su vehículo en Núñez. Según el informe policial al que tuvo acceso LA NACIÓN, la conductora se negó a someterse a un test de alcoholemia y narcóticos, tal como dicta la ley tras un accidente de tránsito, y se labró la multa correspondiente y el secuestro del auto de Pais, que fue trasladada hasta su domicilio en un móvil policial.

Fue la conductora de Mañanas Públicas en la TV Pública, un magazine de interés general que estuvo al aire desde 2021 hasta diciembre en que inició una nueva gestión en el medio estatal y varios programas quedaron fuera del aire.

LA NACION

Temas Ernestina Pais