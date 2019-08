Para Ricardo Darín, la diferencia en las PASO fue "escandalosa"

El actor dio su punto de vista con relación a la contienda electoral Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2019 • 18:42

Ricardo Darín se caracteriza por analizar la realidad política del país con cierta distancia, alejado de posturas partidarias. "Me dicen tibio porque no soy ni kirchnerista ni macrista", afirmaba hace unos días el actor, en diálogo con LA NACION. a quien, sin embargo, no ha dejado de sorprender el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en las PASO.

Consultado por los resultados de la jornada electoral en el ciclo radial Cosa de Minas, de AM 1300, el actor reflexionó: "Los porcentajes nos sorprendieron a todos mucho. Se vaticinaba lo que podía venir, pero los 15 puntos fueron intensos y escandalosos. Pero la democracia es eso, el pueblo se expresa y es soberano, es el que decide. Ahí es donde se terminan todas las especulaciones, los que se buscan roña, los que se pasan factura... en el momento en que la gente va y expresa su voto", dijo.

Además, en relación a la puerta al diálogo que abrió Axel Kicillof al señalar que va a "escuchar a todos", el protagonista de La odisea de los giles señaló: "Bueno, está muy bueno. Eso sería ideal. Probablemente sea una de las críticas que se le pudo haber hecho al segundo mandato de Cristina, cuando ganó con el 54% de los votos, que era el momento ideal para buscar un consenso nacional con todas las fuerzas. Nosotros en algún momento lo vamos a tener que hacer", matizó.

Tras ello, el consagrado actor recordó: "Los países que salen adelante hacen eso. Establecen los 10 o 15 puntos primordiales a nivel estatal para que de eso no se vuelva nunca más para atrás. Techo, educación, trabajo, salud pública".

Finalmente, Darín consideró que "esas son las cosas" que los argentinos "están esperando que ocurran, porque este fue un país de excelencia en ese sentido". Y concluyó: "Vamos a ver qué es lo que hacen ahora".