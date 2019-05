En su lugar de juez de La Voz México, le pidió a un participante que cante diferente

Ricardo Montaner se lo dijo apenas terminó de cantar "La incondicional" , de Luis Miguel : "Alejate de ese cantante y si aceptas trabajar conmigo, yo te aseguro que vas a la final". Así, tras cantar en La Voz México, el fan de Luismi, Pedro Soto recibió halagos, pero también una suerte de advertencia.

Montaner se está convirtiendo en el coach más directo a la hora de dar su devolución en la competencia que tuvo su última versión argentina el año pasado. Recordemos que hace poco el venezolano fue muy tajante con una de las participantes al decirle que era muy buena pero que la rechazaba por falta de humildad y que él "no sabría cómo manejarse con ella" desde lo humano.

Anoche, tras escuchar a Soto, el primero en ofrecerse como entrenador fue Montaner. A él luego le siguieron los demás: Lupillo Rivera, Belinda y Yahir.

En su devolución, el venezolano le dijo al joven cantante: "Cada vez te estabas acercando más y más a Luis Miguel y yo sentía la necesidad de decírtelo porque siento que tienes un caudal de voz extraordinario. Pero siento que te tengo que alejar del repertorio de Luis Miguel porque te acercas mucho a él y ya hay un Luis Miguel, no buscamos a un cantante igual. Si vienes a mi equipo vamos a trabajar para desligarte por completo de ese estilo. Me voy a encargar de ponerte mucha originalidad para que desde hoy llegues al final del programa y seas el ganador".

Si bien el resto de los coach coincidieron con esas consideraciones, no fueron lo suficientemente contundentes como él para retener a Soto. "Mi corazón me dice que me vaya con el maestro Montaner", dijo Sergio para luego abrazar al cantante.

"Bienvenido hermano, pana qué apretón me diste, qué bárbaro, tienes mucha energía", cerró con una sonrisa Montaner.