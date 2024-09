Roberto García Moritán desmintió los rumores de separación de Pampita Ardohain: “Seguimos priorizando el amor”

Escuchar

A través de un breve texto publicado en sus redes sociales, Roberto García Moritán desmintió estar separado de Pampita Ardohain. “No existe infidelidad ni hay tercero en discordia. Hace 5 años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas, pero NO estamos separados”, escribió el empresario y actual ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

El comunicado, que fue subido a su cuenta en Instagram, se hizo eco de las versiones que circulan desde hace días, cimentados por el silencio de Ardohain y los rumores de supuestas terceras personas en discordia. “ Seguimos priorizando el amor que nos tenemos y a nuestra maravillosa familia. Sean respetuosos con sus opiniones, por favor ”, finaliza.

Curiosamente, la modelo y conductora no replicó el comunicado de García Moritán en sus redes sociales , aunque publicó imágenes de una campaña de fotos y distintas publicidades desde sus historias en Instagram.

Tras su publicación en las redes, García Moritán brindó una entrevista a Chino Leunis, el Pollo Álvarez y María Belén Ludueña en el ciclo Poco Correctos, de eltrece. “ Estoy incómodo con la situación. Este no es mi mundo y no estoy acostumbrado. Yo soy un tipo de honor, de trabajo y de familia ”, comenzó su intervención. Y agregó: “Creo que dijeron que había suspendido mi agenda, y la agenda de laburo no se frena nunca”.

“Por supuesto que estoy un poco aturdido por todas las cosas que se dicen. La realidad es que hace un rato decidí escribir unas líneas y salir en redes para calmar un poco la ansiedad y que la cantidad de barbaridades que se estaban diciendo se atenúen un poco”, explicó.

Cuando Álvarez le preguntó, concretamente, si está separado o no, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires indicó: “Vos estás en pareja desde hace tiempo, también... Vos sabés que esto es una decisión día a día... Y con Caro tuvimos 5 años espectaculares y justo ahora estábamos en un lugar en el que teníamos que volver a elegirnos. Estábamos peleando por el amor que nos tenemos, el amor que tenemos por la familia y por todas las convicciones que tenemos, y cae todo esto que, por supuesto, no ayuda y hace que sea todo un poco más difícil ”.

“Estoy seguro de lo que salga de todo esto va a ser lo mejor para nuestra familia”, aseguró, sin responder del todo la pregunta del conductor.

"Tuvimos un par de semanas difíciles, y justo ahora, que habíamos decidido volver a apostar con todo y a volver a encontrarnos desde lo más profundo, volver a esa relación de novios que tuvimos siempre, que por las obligaciones de cada uno y por cuestiones de tiempo y el estrés se fueron apagando, aparece todo esto", reconoció García Moritán Gerardo Viercovich - LA NACION

Ludueña invitó entonces a García Moritán a desmentir las versiones sobre su situación matrimonial con Ardohain. “Hasta recién estaba muy enfocado en mi trabajo y escucho de rebote, por lo que me mandan algunos... No te podría decir puntualmente. Por lo pronto, no existió infidelidad, no hay terceros en discordia. Con Caro nos tenemos muchísimo respeto, muchísimo amor. Por supuesto, tenemos las dificultades que tienen todas las parejas del mundo, pero no se trata de eso . Se trata, simplemente, de que cada tanto tiempo las parejas se tienen que volver a elegir y nosotros estamos en ese proceso”, indicó el funcionario porteño.

“Estamos haciendo un balance, un replanteo. Tuvimos un par de semanas difíciles , y justo ahora, que habíamos decidido volver a apostar con todo y a volver a encontrarnos desde lo más profundo, volver a esa relación de novios que tuvimos siempre, que por las obligaciones de cada uno y por cuestiones de tiempo y el estrés se fueron apagando, aparece todo esto”, reconoció García Moritán. “Tuvimos un fin de semana espectacular. Veníamos con la decisión de volver a encontrarnos... Esto no ayuda para nada, pero estoy seguro de que lo vamos a superar”, insistió.

El funcionario explicó, también, por qué a diferencia de lo que ocurrió en otras situaciones similares, esta vez Pampita decidió guardar silencio. “Lo hablamos y la verdad es que la semana pasada para nosotros fue muy difícil y decidimos que la propia acción hablara por sí misma. Nosotros no tenemos nada que andar explicándole a los demás . ¿Qué les importa a los demás nuestra intimidad?”, se preguntó. Y agregó: ”Aparte, en la sola decisión de apostar de nuevo al amor con todo y salir a la fiesta de unos amigos el fin de semana, y de volver a nuestra rutina, estábamos respondiendo de alguna manera”.

“Sobre lo que pasó, si me piden una explicación racional, imagino que la vocación nuestra por el trabajo, mis obligaciones en la Ciudad, sus viajes... Hubo un tiempo en el que no nos encontramos de la forma en la que nos queremos encontrar, que es viviendo la relación con muchísimo cariño, con muchísimo amor y apasionadamente”, indicó, sobre las razones que enfriaron la relación.

“Por qué saltó todo esto ahora es algo que no puedo responder. Supongo que porque algunos logran instalar agenda sobre algunos temas. Lo de ayer a la noche no cayó bien... No lo esperábamos. Estábamos comiendo con Ana, tranquilos, y empezamos a recibir una cantidad de mensajes”, reveló, en referencia a la información dada a conocer en LAM, que involucraba a terceras en discordia.

Ludueña quiso saber si él consideraba que los rumores surgieron como una operación política. Moritán no descartó la idea, pero se refirió concretamente a los rumores que lo vinculan con la diputada libertaria Marcela Pagano y reveló que se comunicó con ella. “Anoche estaba con Caro y la llamé, pero no pudimos hablar. Pero hoy me comuniqué con alguien muy cercano a ella y me dijo que esto no venía por mí, sino que venía por el lado de ella. No sé. Pero que hay mucha mala leche, no tengo la menor duda”, indicó.

Los rumores

Los rumores de la supuesta crisis en el matrimonio -que pasó por el altar en noviembre de 2019, apenas unos meses después de conocerse- se iniciaron este fin de semana, cuando el periodista Daniel Gómez Rinaldi contó en el ciclo de Elnueve Implacables que el empresario había pasado varias noches en un hotel porteño, tras una fuerte pelea con Ardohain.

Las versiones de la supuesta separación comenzaron a circular este fin de semana Instagram

Desde LAM, en tanto, este miércoles fue Yanina Latorre quien dio por confirmada la ruptura. “Está separada. Ella se está por ir de viaje ahora en octubre y en noviembre, va a Tailandia y a México. Ella se cansó, se hartó. No hay una tercera persona, pero él está muy en su rol político y no genera un peso ”, expresó la panelista, mientras leía el mensaje que recibió en su teléfono. Además, sostuvo que la modelo le reconoció a sus íntimos que “se habría casado muy rápido”. “Se casó y se enamoró porque le parecía un dulce y, textual, ‘después se fue dando cuenta que es un nabo’”, agregó la panelista.

Minutos antes, Ángel de Brito también brindó información al respecto: “A mí lo que me dicen es lo siguiente... Que están separados, que están en su casa conviviendo y que Barby Franco, que todo el mundo la conoce y que es muy amiga de Pampita, muchas veces está cuidando a Anita”, agregó, haciendo hincapié en cómo se repartían para cuidar a la pequeña de tres años que tienen en común.

LA NACION