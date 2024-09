Roberto García Moritán, tras la foto de Pampita Ardohain sin su alianza: “No tengo idea de lo que piensa hacer”

Escuchar

En las últimas horas, la historia de amor entre Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán se convirtió en uno de los temas más comentados por los medios. Es que, a lo largo del día, los dichos, los hechos y las desmentidas fueron escalando y las contradicciones dejaron muchas más dudas que certezas sobre el futuro de la pareja.

En las últimas semanas, los rumores sobre una posible separación entre la modelo y del ministro de Desarrollo económico de la Ciudad de Buenos Aires fueron intensos y continuos, a pesar del intento del funcionario de poner paños fríos a la situación en una entrevista que le concedió a Poco Correctos, el ciclo de Eltrece que conducen el Chino Leunis y el Pollo Álvarez.

La versión de una ruptura cobró este martes aún más fuerza cuando se vio a la exjurado de Bailando 2023 en público sin su anillo de casada. El martes, la modelo también fue captada por las cámaras de A la tarde (América) mientras salía de su casa de Barrio Parque, sonriente, aunque visiblemente incómoda. Según Diego Esteves, periodista del programa, “la tristeza en su mirada y el enojo eran indisimulables”.

Pampita Ardohain sin su alianza matrimonial

“Teníamos la información de que hoy iba a retomar su agenda laboral. Queríamos su palabra, pero hubo un movimiento para resguardar a Pampita a la hora de salir de su casa, hubo un tremendo operativo”, apuntó el notero desde el lugar. Y sumó: “El primer movimiento que pudimos ver fue al chofer sacando un televisor, que nos sorprendió, después supimos que iba con destino a Nordelta; lo guardaron en la camioneta”. Además, dio detalles de la jornada: “Llegaron su maquilladora, su peinador y su estilista para producirla, porque ella iba a grabar [su participación en el ciclo Los 8 escalones]. Cuando salió, tenía una sonrisa, pero medio incómoda, no sabía si responder o llamarse a silencio ”.

En tanto, García Moritán habló el mismo martes en América Noticias, en un pedido de derecho a réplica para explicar su situación procesal. Allí, en diálogo con el periodista de espectáculos Daniel Ambrosino, el funcionario porteño fue tajante al referirse a la posibilidad de que, tras el distanciamiento de la pareja, la modelo se mude a Nordelta: “Eso te aseguro que no es verdad. Carolina tiene una casa allá, pero solo va los fines de semana ”, dijo. Y remarcó: “Carolina no se va a ir a vivir allí. Eso lo confirmo completamente”. Al ser consultado sobre los motivos por los que todavía Pampita no habló sobre su situación conyugal, el ministro porteño mencionó: “Porque está sufriendo lo mismo que estoy sufriendo yo con esta operación política, con mala intención; ella se cuida y me parece que está muy bien”.

Hasta ese momento, el empresario nacido en los Estados Unidos seguía firme en su defensa de la continuidad de su matrimonio y también de su desempeño en la función pública. El funcionario es investigado por el nombramiento de 384 empleados en la cartera que dirige. “Hoy toca defender el honor. Lo que tengo que responder está vinculado a lo más importante, que es mi deber como funcionario público”, expresó.

Sin embargo, todo parece haber cambiado en las últimas horas. Este miércoles, también en el programa que conduce Karina Mazzocco, el ministro de Jorge Macri fue interceptado por el movilero Oliver Quiroz Salazar a la salida de un restaurante ubicado en la misma cuadra que los estudios de América. Sin dejar de caminar, García Moritán anunció que no pensaba dar más declaraciones referidas a su crisis matrimonial. “Está todo tranquilo. No voy a hablar más del tema. Decidí, en función de lo que está pasando que no voy a hablar más de mi vida privada”, comenzó expresando. Y, ante la pregunta del cronista acerca de los rumores que indican que ya habrían iniciado los trámites de divorcio, indicó: “ A esta altura, nada me llama la atención ”.

Luego, fue consultado acerca de la decisión de la modelo de guardar silencio, y García Moritán señaló que es porque “se cuida”, y aseguró que eso le parece “muy bien”. Cuando Quiroz Salazar le preguntó si, a diferencia de su esposa, él sigue usando la alianza matrimonial, el ministro porteño mostró el anillo en su dedo anular. E, intentando cambiar el foco de la conversación, indicó: “Solo quiero aclarar que seguimos trabajando como siempre, que tenemos un gran proyecto en la Ciudad de Buenos Aires. Que desde el Ministerio de Desarrollo Económico estamos haciendo un trabajo fantástico. Hablemos de las cosas importantes, chicos. Están pasando muchas cosas en este país y somos muchos los que estamos trabajando para que todo se solucione”.

“¿Tu relación no es importante?”, le preguntó el cronista, intentando retomar el curso de la charla. “Gracias por la posibilidad de hablar. En su momento, hablaremos”. Antes de finalizar la nota, Quizós Salazar le consultó acerca de las versiones de que Ardohain se sentaría este domingo en el living de Susana Giménez para ventilar los detalles de la situación que atraviesan. Y la respuesta del exlegislador porteño fue tajante: “ No tengo idea de lo que piensa hacer Carolina ”.

