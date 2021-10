Rocío Marengo sobre el entorno de Eduardo Fort: “No es la primera vez que me tengo que bancar agresiones”

Luego de estallar contra Eduardo Fort en la pista de “La Academia” y generar una crisis que puso muy cerca del final su relación con Eduardo Fort, Rocío Marengo habló de su presente sentimental: “Sigo en pareja”, contó en un móvil de Intrusos. Es más, la mediática reveló que, de hecho, nunca se separó.

Consultada por cómo continuó la historia después de la gran exposición pública que tuvo su catarsis y las repercusiones que esto le generó, Marengo explicó el por qué de su reacción. “La historia siguió bien. Obviamente que tuvimos que charlar un montón de cosas que quizá fueron las que me llevaron a explotar por el aire”, contó.

Luego, Marengo buscó dejar en claro que no fue solamente la ausencia de su pareja en la pista cada vez que le tocaba bailar lo que la llevó a romper en llanto ese día. “Cuando exploté fue porque se me había mezclado todo, no solo lo personal. Era que no me salía un truco… Un montón de cosas que me habían pasado ese día. Y estallé por el aire. Uno a veces cuando estalla se la agarra con la persona que se la agarra, pero había cosas que había que charlar”, confió.

Un entorno enojado por la exposición

Cuando dejó expuestas sus diferencias con el empresario chocolatero en la pista del programa de Marcelo Tinelli, tanto Macarena, la hija de Fort, como Karina Antoniali, su exmujer, dispararon contra ella. Sin embargo, Marengo prefirió poner paños fríos sobre esas disputas. “Yo nunca me metí con su familia. Sí determinadas personas se han metido conmigo, pero nunca de mi parte van a encontrar una respuesta porque yo no voy a exponer algo que no quiero exponer”, contó.

¿Por qué prefirió esta vez llamarse a silencio? Por amor, explicó. “No es la primera vez que me tengo que bancar agresiones y comentarios fuera de lugar, pero las dejo pasar por amor. Porque tengo una pareja y porque lo hago por él y por sus hijos”, aseguró. Y aunque no respondió ni atacó a la familia de su pareja, sí hizo alusión a las agresiones de Antoniali, quien aseguró que a Rocío se le había “pasado el cuarto de hora”. “Es horrible que se metan con mis óvulos. Llegaron a decir un montón de cosas que duelen porque nadie sabe los motivos por los cuales yo no soy madre”, dijo.

Sobre el final de la entrevista, Marengo aseguró que no habló con Virginia Gallardo luego del enfrentamiento mediático que tuvieron, aunque explicó que tiene buena onda con la panelista de Intrusos, exnovia de Ricardo Fort: “De mi parte está todo bien”. Rápida y sin rodeos, una vez de vuelta al piso, Gallardo fue contundente sobre lo que piensa de Rocío: “Es mala mina. Mala mina”,repitió varias veces para no dejar lugar a las dudas.

Un día de furia

La pareja de Marengo y Fort salió a la luz hace poco tiempo, aunque no se trata de una relación nueva: la mayor parte de los 8 años que llevan juntos se mantuvieron con un perfil muy bajo. Con la vuelta de la rubia a la escena local y la relación blanqueada, comenzaron los conflictos. El punto más alto de la crisis lo dejó al descubierto la propia Marengo cuando, en un ataque de llanto y luego de varias consultas de Tinelli, disparó con todo contra el empresario.

“Estoy hace ocho años en pareja y estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación. Está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme”, acusó Marengo esa noche. “Estoy harta, re podrida. Ocho años que estoy al lado de él bancando a la ex que me salió a put... por todos lados y tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme”, completó.

Sus dichos hacían referencia a la ausencia de Eduardo Fort en el piso de “La Academia”. “Me dijo que (no venía) porque no tenía la vacuna, pero se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelot... Eduardo Fort, hacete cargo, tenés una novia ¿No querés venir? Chau, flaco, yo estoy hasta acá”.