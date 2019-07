Rodolfo Ranni y una extraña comparación con la actualidad del país

Rodolfo Ranni habló sobre la situación del país

Rodolfo Ranni se suma a la larga lista de actores que en los últimos meses han expresado las dificultades económicas a las que se enfrentan ante la actual situación del país.

A sus 81 años, el emblemático artista hace balance de las distintas épocas vividas y no duda al señalar que el actual contexto se asemeja "al de una especie de posguerra" con "gente sin trabajo y durmiendo en la calle".

Ranni habló en el programa A dos voces de la falta de trabajo en el gremio. "Se fantasea muchísimo con la vida del actor. La gente cree que los actores ganan muchísimo. Pueden tener un mejor momento que otro, pero no ganan más que el común de la gente", indicó.

Tras ello, aseguró: " Hay muchos actores que la pasan mal. En este momento hay muchos sin trabajo. No hay trabajo. Y nosotros vamos al súper y al almacén como todo el mundo".

El actor contó que está jubilado "por la mínima, como muchos, como todo el mundo", y compartió sus preocupaciones: "Cuando no pueda usar PAMI, no sé qué haré", dijo.

Sobre el futuro del país, Ranni se mostró escéptico. "Me siento un poco sapo de otro pozo. Está muy politizado todo. Falta el trabajo y la situación está rarísima. A lo mejor, de pronto exageradamente puedo llegar a decir que es una especie de posguerra lo que estamos viviendo, yo he vivido la posguerra", matizó.

Ranni se mostró conmovido y "triste" ante la realidad actual. "Entristece salir del teatro y ver a la gente esperar a que uno termine la función para tirar la frazada y dormir en el hall del teatro".

Por último, el actor recordó los tiempos en que llegó al país emigrado de su Italia natal en tiempos de posguerra. "Este país era el sueño de mucha gente después de la guerra: poder venir a acá, pero las cosas que fueron sucediendo me parecen terribles. Cuando era chico trabajaba en una compañía de seguros en la Plaza de Mayo y me comí tres revoluciones. Y ahora llegamos a esta situación en que hay chicos que no van a clase porque hay ratas en los colegios", lamentó.