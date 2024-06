Rolando Barbano habló de la renuncia de Marina Calabró a Lanata sin filtro: “Es una pena no poder trabajar con ella”

Escuchar

Luego de quedar en el ojo de la tormenta por su declaración de amor no correspondida a Rolando Barbano en la entrega de los Martín Fierro a la Radio, Marina Calabró volvió al centro de la escena: ayer trascendió que renunció de forma indeclinable a Lanata sin Filtro, el ciclo de Radio Mitre donde se desempeñaba como columnista y por el cual se alzó con el galardón. Luego de sus declaraciones -explicó que fue por un tema profesional-, quien habló del tema fue el periodista de policiales. “ Ella quiere seguir creciendo ”, aseguró.

Barbano hizo referencia a la partida de su ex del espacio que compartían en el éter en una breve charla con el movilero de Buenos días, América. Consultado por cómo tomó la noticia, respondió sin vueltas: “Con tristeza porque es una gran compañera, una número uno, una periodista que -como le he dicho muchas veces- es admirable. Es una de las mejores periodistas de la Argentina”, aseguró. “Es una pena no poder trabajar con ella…”, agregó de inmediato.

Rolando Barbano y Marina Calabró en el estudio de Lanata sin filtro, el lugar en el que nació su romance

Cuando le preguntaron si él estaba al tanto de la decisión de la también politóloga, Barbano asintió y explicó que habían hablado del tema cuando todavía eran novios y se enteraron que el ciclo que conduce Jorge Lanata iba a tener una hora menos. “ A ella no le gustaba, intentó probar y bueno, después terminó mi relación con ella y no sé por qué exactamente lo hace ahora. Eso se lo tienen que preguntar a ella. Pero en marzo, cuando estábamos juntos, ella me contó que estaba incómoda y lo hablamos mucho ”, confió.

“¿Tuvo que ver lo que pasó en los Martín Fierro?”, le consultó otra de las cronistas que se acercó hasta el lugar. En ese momento, Barbano repitió que habían hablado del tema en marzo, aunque luego explicó que desconoce el verdadero motivo del momento que eligió. “¿Por qué quiso irse? Yo entiendo, por lo que ella me contó cuando habló con todos los compañeros, que es una cuestión profesional. Ella busca un crecimiento. Tiene todo para seguir creciendo. Está en el mejor momento de su carrera, es inteligente, culta, informada, divertida y entretenida . Cualquier programa querría tenerla y por eso estoy seguro de que va a ser un suceso a donde vaya”, completó.

Para cerrar el tema, Alejandro Guatti le preguntó por los rumores que indicaban que la renuncia tenía relación con el tenso momento que pasaron en la entrega de premios. “Los rumores corren por cuenta de quien los dice. Para el momento de los Martín Fierro no estábamos de novios. No estamos de novios ahora, y yo no sé por qué toma la decisión ahora. Ella lo que le comunicó a todos es ‘me voy por motivos profesionales’ ”, repitió.

Como yapa, los periodistas apostados en el lugar intentaron indagar sobre la relación sentimental entre ellos y la posibilidad de una segunda oportunidad. “No me paré para hablar de mi relación con Marina, que tiene que ver con la intimidad de Marina y mía”, aclaró, sin vueltas. Además, explicó que en esta oportunidad decidió hablar porque no está junto a su hijo de 12 años y se quejó de quienes intentaron entrevistarlo aquel día cuando el menor estaba con él. “ No correspondía que me hicieran preguntas agresivas, como me hicieron, con mi nene al lado. Ahora estoy solo ”, dijo.

Por último, el periodista aseguró que no le afectaron las críticas que cayeron sobre su persona. “Me paré a hablar de Marina porque pienso que merece mi palabra y un homenaje, no porque ella esté esperando algo de mí. Yo se lo debo a ella, pero yo se lo debo”, completó. “ La queremos, la vamos a extrañar ”, agregó.

La renuncia de Calabró

Marina Calabró renunció a Lanata sin flitro

La noticia de la partida de Calabró de Radio Mitre la dio Ángel de Brito el martes al mediodía en Bondi. “Renunció y es indeclinable”, afirmó. Según el chimentero, la renuncia no tiene nada que ver con sus idas y vueltas sentimentales con Barbano, sino con la escasa participación que estaba teniendo en el ciclo: mientras que antes tenía aproximadamente una hora de protagonismo, en el último tiempo su columna se redujo primero a 15 minutos y luego a 5. “ Marina se siente decepcionada por esta decisión de la radio de acortar su columna. Ya tiene muchas propuestas de radio, tele y streaming ”, aseguró.

La palabra de la protagonista llegó en el pase radial que tiene con Yanina Latorre en El Observador 107.9. Allí Calabró aseguró que su decisión es puramente profesional. “Si mi columna hubiera sido la que fue, no me hubiera ido. Lo que siento es que siempre hay que ir a más, yo no puedo darle a la audiencia y a mí como profesional menos de lo mismo”, explicó.

