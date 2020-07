Las razones por las que Romina Malaspina no estará en Cantando por un sueño

La mediática reveló los verdaderos motivos por los cuales no participará del certamen de canto Crédito: Instagram

Este martes, y en el día de su cumpleaños, Romina Malaspina estuvo como invitada en el piso de Los ángeles de la mañana . Mientras Ángel de Brito revelaba la lista de los nuevos convocados para "Cantando 2020", la conductora de Canal 26 -que ya estaba dentro de las confirmadas - hizo una confesión inesperada: "No voy a aceptar".

Sorprendidos por la decisión de la ex Gran Hermano , el conductor de LAM interrumpió la lectura de los nombres de los candidatos para indagar un poco más. "Es que me agarró tan desprevenida. Fue todo tan intenso en las últimas semanas que de verdad quiero dar las gracias por la oportunidad increíble pero siento que no voy a poder", expresó un tanto asustada.

Tras asegurar que nadie la presionó para declinar la propuesta, Malaspina reveló los verdaderos motivos de su decisión: "Estoy con el noticiero que recién arranco y quiero dar el cien por ciento. Quizá si me decían de acá a dos meses, lo pensaba. Aparte me pasa igual que a Yanina, ¡me da pánico!", confesó la conductora de Canal 26, que en las últimas semanas estuvo en el centro de la polémica por un accidente que sufrió con su vestuario .

"¿No te estarás haciendo la difícil, no?", lanzó quién será el conductor del reality de canto. "No, te juro que no. Yo no soy así. Falta una semana, ayer cuando lo anunciaste casi me muero, me dio pánico", advirtió una vez más y enseguida aclaró que si bien hizo un ensayo para ver cómo se sentía, le da mucho miedo cantar en vivo: "Probé pero en vivo es otra cosa, me da nervios. Me parece una posibilidad increíble pero me gustaría disfrutarla al cien por ciento y siento que voy a estar dividida entre el noti y esto", indicó.

Sin embargo, minutos después, la mediática dejó entrever que su decisión no es definitiva: "Capaz me sume a la segunda o tercera gala, eso sí. Pero ahora ya ya, no", agregó recalcando una vez más que aún no se siente preparada.