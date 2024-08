¿Rumores de compromiso? Taylor Swift y Travis Kelce podrían dar el gran paso

Escuchar

Los ojos del mundo están puestos en Taylor Swift. Desde que comenzó su carrera como cantante y compositora, la joven artista logró una meteórica carrera, y una legión de millones de fans en todo el mundo. Por ese motivo es que cada rumor alrededor de su figura, despierta un enorme interés. Y eso es lo que sucede, desde luego, con su vida amorosa. Actualmente en pareja con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, ambos son foco de atención en cada uno de los momentos que comparten juntos y, según una fuente cercana al deportista, todo indica que él está dispuesto a dar el siguiente paso en la relación.

Travis Kelce y Taylor Swift TIDNY-249

Según reveló el portal Page Six, una voz muy cercana a Kelce, que prefirió el anónimato, les aseguró: “Muy pronto habrá compromiso”. Si bien el equipo de prensa del jugador no se pronunció al respecto, los rumores cobraron mucha fuerza. En el artículo publicado en el portal de noticias, también se destaca la posibilidad de que la pareja ya esté comprometida , debido a que la esposa de un directivo del equipo en el que juega Travis, escuchó que ellos ya habían dado ese paso (aunque no se confirmó si ella lo dijo porque lo leyó en redes, o si lo mencionó porque tenía ese dato de primera mano).

El antecedente que de da sustento a un inminente compromiso, tienen base en que durante diciembre, Kelce estuvo buscando un anillo perfecto para la situación, y que incluso llegó a hablar del tema con el padre de Taylor.

Travis Kelce, muy presente en el Eras Tour

Taylor Swift canta en el estadio de Wembley, parte de su gira Eras Tour, el viernes 21 de junio de 2024 en Londres. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP) Scott A Garfitt - Invision

En una de las muchas presentaciones que Swift realizó en el marcó de su gira mundial, hubo una que llamó especialmente la atención de sus fans. Durante finales de junio, Taylor desembarcó en el estadio Wembley, en Londres, donde convocó a miles de personas para ocho shows en la capital inglesa. Acostumbrada a sorprender a sus seguidores, la artista dejó asombrado al público -presente y por las redes- con una visita particular: su novio. El jugador de los Chiefs de Kansas City se subió al escenario para participar de la perfomance previa a la canción I can do it with a broken heart.

Taylor Swift y un apasionado beso con Travis Kelce Brynn Anderson - AP

En la canción del álbum The Tortured Poets Department, Taylor Swift reveló la ansiedad a la que la exponían al exigirle que esté plena para los shows mientras ella sufría por una ruptura amorosa. Por ese motivo, previo a presentar el tema en sus recitales de la gira, la artista suele montar una performance donde dos hombres de traje la levantan y la preparan para que cante, en alusión a quienes la obligaban a hacer lo que no quería. En esta ocasión, la actuación contó con un invitado especial: Travis Kelce. El jugador de fútbol americano se llevó todas las miradas y aplausos del público cuando apareció en el escenario para levantar a Taylor Swift y cargarla en sus brazos como parte del acto.

La aparición de Kelce generó revuelo en los swifties porque fue la primera vez que una pareja de la artista subió al escenario durante uno de sus shows. La estrella pop siempre fue muy reservada respecto a sus relaciones amorosas y su exposición mediática, sin embargo, parece que el deportista es una excepción: además de la participación del jugador de fútbol americano en el espectáculo en Londres, la compositora publicó también una foto de ambos con el príncipe William y sus hijos en el feed de su cuenta personal de Instagram.

El príncipe William y sus hijos, George y Charlotte, se sacaron una selfie con Taylor Swift y Travis Kelce Instagram @taylorswift

Por su parte, los fanáticos se veían venir que la cantante de Blank Space presentara una sorpresa, ya que el Eras Tour llegó a Londres, ciudad a la cual está vinculado Joe Alwyn, una las ex parejas de la artista, con quien estuvo más de seis años de novia. De hecho, al actor le escribió la canción So long, London, la cual nunca fue cantada en vivo.

Kelce no fue el único invitado especial a los conciertos que Swift brindó en Wembley. En el público también estuvieron presentes Paul McCartney y Jon Bon Jovi, quienes disfrutaron del espectáculo desde las gradas del estadio. En cuanto al listado de canciones de su seguidilla de recitales en la capital inglesa, Swift presentó en su repertorio otros temas del álbum The Tortured Poets Department, como The smallest man who ever lived, Who is afraid of little old me? y So high school.

