Sabrina Rojas confesó que le revisa el celular a Luciano Castro

Después de la mediática y extraña separación que tuvieron Sabrina Rojas y Luciano Castro durante el verano, sorprendió a todos volver a verlos juntos. Pero la pareja se esmera en demostrar que, entre ellos, todo volvió a la normalidad. Invitada a Morfi, todos a la mesa, la modelo se refirió a esta nueva etapa: "Mientras haya amor, todo se puede pelear. Lo último es cuando ya no hay amor, podés estar en la mejor convivencia que no pasa nada".

Ya sobre la convivencia de la pareja, Rojas contó cuáles son las diferencias que los hacen discutir a diario. "Somos muy distintos, eso también pesa, yo soy muy moralista, me gusta todo recto. Y Luciano es muy estructurado, rutinario, incluso en vacaciones, te saca, si no cumple sus horarios se pone de mal humor. Y chocamos en esas cosas, algo que a mi me parece tremendo, a él una boludez y así", contó. "Es cabrón, pero cuando baja te pide disculpas. Luciano es un niño, siempre tiene un problema, si no tiene hambre quiere ir al baño o algo le pasa. Yo me adapto, puedo hacer kilómetros con hambre y me quedo callada pero él siempre tiene algo", contó sobre el actor.

Minutos antes, en un juego junto a su amiga Zaira Nara, tuvo que elegir qué súperpoder le gustaría tener. Entre las opciones se encontraba el de "poder revisar los celulares". "Eso ya lo hago", confesó entre risas Sabrina. Esta no es la primera vez que la rubia confiesa que le espía el teléfono a su pareja: "Luciano sabe mi clave, yo sé su clave. Es porque los chicos a veces juegan con el teléfono. Cada uno tiene su privacidad".

Así es la nueva vida del actor, que por el momento no tiene pantalla después del éxito de 100 Días para enamorarse y de la modelo, que se convirtió en agente inmobiliaria junto con una amiga martillera.