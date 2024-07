Sabrina Rojas, sobre Luciano Castro y su romántico posteo a Griselda Siciliani: “Tiene mucho amor y a veces les da a todas juntas”

Escuchar

Sin dudas, el de ellos es el romance del año. En mayo de este año, Luciano Castro y Griselda Siciliani , que habían tenido una historia de amor en el pasado, anunciaron que estaban nuevamente juntos dejando a todos boquiabiertos. Incluido a las ex del galán, que inmediatamente salieron a dar su parecer al respecto. Mientras que Flor Vigna fue un tanto irónica dando a entender que esta relación había comenzado antes de su ruptura con él, Sabrina Rojas se mostró a favor de esta pareja, ya que Siciliani es contemporánea a ella y “madre”; algo que, en el caso anterior, no ocurría y que, según ella, influyó mucho en la convivencia familiar.

Tras blanquear su vínculo sentimental, la pareja se resguardó de los flashes intentando mantener su relación en la intimidad. Hasta ahora, que los tortolitos decidieron compartir su amor con sus millones de seguidores en las redes. “Te quiero”, escribió Castro junto a una imagen en la que se muestra dándole un beso en la mejilla a su novia. Siciliani, por su parte, también compartió una foto en la que el actor la abraza por detrás con una gran sonrisa. “¡Oiga, señor! ¿Qué hace?”, bromeó ella en el texto que acompaña a la publicación en Instagram.

Los mensajes de amor de Griselda Siciliani y Luciano Castro

Si esta declaración de amor generó un gran revuelo mediático , lo que ocurrió minutos después dio que hablar a todos los portales. Es que, el protagonista de El beso, cambió el “Te quiero” por un “Te amo” , desatando un sinfín de especulaciones al respecto. Mientras que algunos dicen que hubo un reclamo por parte de su novia, otros aseguran que el actor musculoso quiso demostrar cuan enamorado y comprometido está con esta relación.

Quien salió a opinar al respecto fue, nada más y nada menos que Sabrina Rojas, que desde su programa Pasó en América se vio “obligada” a hacer un comentario . “Esta vez no es mi reality. Yo no tengo nada que ver. No hay nada que contar. Simplemente, son dos personas que se aman y lo cuentan en redes”, dijo sin querer meterse en esta nueva relación de su ex. Sin embargo, lo que parecía un comentario “buena onda” fue mutando a medida que la conductora hablaba: “Por lo menos él, porque ella hasta ahora no vimos que le haya declarado su amor. Él sí. Estamos hablando de ‘El Gordo’ Castro”, agregó ante la mirada atenta de su compañero “Tartu”.

Lejos de quedarse callada y presentar un nuevo tema, Rojas continuó: “Vamos a contar lo que pasó. Parece que Griselda Siciliani, que nunca en todos estos años apareció con ningún novio, de repente al Gordo lo muestra y lo declara”. Y en una postura de “ex copada” opinó sobre lo que piensa del nuevo amor del padre de sus hijos y le tiró un palito a su ex: “ Esta pareja tiene un fuego , te digo. Cuando las cosas no funcionan y crucemos los dedos para que esto dure para siempre, tenemos que saber que cuando abrimos la puerta (...) vos no podés tratar mal a la prensa. Decir ‘no hablo’ y todo eso”, reflexionó en referencia a la mala relación que Castro tiene con la prensa del corazón.

¿Te quiero o te amo?

Luciano Castro y un llamativo cambio de palabras en su último posteo romántico Instagram:castrolucianook

Se sabe que Castro no es muy asiduo a las redes sociales. También que cuenta con una persona que se dedica a manejarle su cuenta de Instagram, ya que (según el mismo ha reconocido) no entiende nada sobre tecnología. De hecho, en los años que estuvo casado fue la propia Rojas la que manejaba su cuenta, sus claves y su contenido. “Me dijeron que él puso primero un ‘te quiero’, lo sacó y después puso un ‘te amo’. ¿Qué pasó? Se ve que se quedó corto. Él le pone ‘te amo’. El Gordo es sensible y tiene amor”, lanzó irónica Rojas respecto a esa decisión jugársela aún más en su declaración.

Sin embargo, lo más picante de su relato vino minutos después cuando la figura de América volvió a tildar a su ex de mujeriego. “Enero y febrero ama a una; mayo, junio y julio ama otra. Él anda así por la vida. Tiene mucho amor para dar y a veces les da a todas juntas” , concluyó filosa.

Reencuentro y segunda oportunidad

Después de separarse de Flor Vigna a principios de febrero de este año, el actor reconoció en mayo que estaba saliendo con la actriz. Fue la propia Griselda Siciliani quien había confirmado primero el romance en diálogo con un móvil del programa A la tarde (América TV), el magazine conducido por Karina Mazzocco. “Estamos muy bien”, dijo la actriz en ese momento.

Más tarde, el artista pudo expresarse respecto al nuevo vínculo en una entrevista con Tomás Dente. “No es una chica más. A mí me gusta la Tana, me gusta mucho”, dijo. Y profundizó: “No sé cómo explicar mi relación con Gri. No es que conocí a una chica y estoy empezando a vincularme o relacionarme. Nos reencontramos en el cumpleaños de la Peterson, y nos pintó ir a cenar y ya. Pero no te puedo decorar eso porque son años que venimos de una amistad, de conocernos”, señaló refiriéndose a la relación que habían tenido años atrás.

Más adelante, el actor se refirió a cómo retomaron el vínculo: “Estuvimos mucho tiempo sin hablarnos y sin vernos, pero tenemos muchos amigos en común, y los amigos en común llevan y traen. Hay amigos que sin querer te cuentan. Nos pasa algo muy gracioso. Nos encontramos grandes, en un cumpleaños de una amiga, de Carla. Y no es la misma charla que cuando teníamos veintipico, la vida nos pasó por encima a los dos, entonces nos encontramos hablando de hijos y de cosas que no habíamos hablado nunca. Y eso se transformó en algo muy lindo. A mí me gusta mucho la Tana y siempre me gustó, y me parece increíble haberme reencontrado con ella después de 19, 17, no sé cuántos años”.

Sobre lo inesperado que le resultó su nueva relación sentimental, Castro aseguró: “La vida te pega cada viaje que no la podés creer. Lo más lindo para mí sigue siendo lo que no te esperás. Yo no planeé encontrarme con Griselda y ella no planeó encontrarse conmigo, y eso lo hace muy atractivo”.

Sobre la necesidad de blanquear el vínculo, tras su ruptura con Vigna, Castro dijo: “Muchas veces es mejor contarlo, a que piensen que es algo prohibido porque por suerte no es algo prohibido. Los dos estamos solos y algo que puede ser lindo, vivirlo como algo prohibido, es una mierda (...) Yo me he escondido varias veces y es re triste, por eso no quería darle ese lugar a esta relación. Siento que ninguno se lo merece”.

