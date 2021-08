Salarios millonarios y disparidad de género: cuáles son los artistas mejores pagados de Hollywood

Los salarios millonarios en Hollywood no son una novedad: que un actor o una actriz tenga el poder de convocar al público es la vara que marca el dinero a percibir por un proyecto dentro de la industria. Variety publicó ahora un ranking de los artistas mejores pagos, en base a cuales aspiran a ser sus producciones más exitosas en un futuro cercano.

Una de las grandes sorpresas de la lista, es el primer lugar. Daniel Craig es el actual James Bond, y la última película en la que interprete compondrá al espía británico, promete ser uno de los éxitos de la temporada (más aún, teniendo en cuenta que ese film se pospuso en reiteradas veces por la pandemia de Covid). Pero el trabajo que le vale a Craig un sueldo millonario no es el de 007, sino el trato que cerró para las secuelas de Entre navajas y secretos.

Por volver a interpretar a Benoit Blanc en dos secuelas de Entre cuchillos y secretos, Daniel Craig recibirá 100 millones de dólares Archivo

Ese título que se convirtió en una de las grandes sorpresas de 2019, le valió al actor un contrato por una segunda y tercera parte, que en total le permitirán embolsar 100 millones de dólares. Como es habitual desde hace tiempo, Dwayne “The Rock” Johnson es otro de los nombres que más alto rankea en estas listas. Esta vez, por su film de acción Red One, el ex luchador percibirá un salario de 50 millones.

Jennifer Lawrence, la primera actriz en aparecer en la lista shutterstock

En otro orden de cosas, resulta especialmente llamativa la poca presencia femenina dentro de esta lista. La primera actriz del ranking figura en el séptimo puesto. Jennifer Lawrence, por su comedia Don´t Look Up, cobrará 25 millones de dólares, al igual que Julia Roberts (también recibirá 25 millones por Leave the World Behind), y Sandra Bullock en el noveno, con 20 millones por The Lost City of D. Al parecer, y como lo confirma esta lista, la paridad de sueldos en Hollywood es una lucha a la que aún le quedan muchas batallas por delante, aunque muchas voces masculinas se jacten de asegurar que eso ya sucede (sin ir más lejos, Jungle Cruise le valió a The Rock 22 millones, contra los 9 que recibió Emily Blunt).

En medio de la pandemia de coronavirus, con salas de cine cerrando en todo el mundo y una caída alarmante en la venta de entradas, las plataformas streaming se fortalecieron como una opción ideal para el lanzamiento de nuevos largometrajes . Por ese motivo, muchas de esas señales no le temen a los sueldos millonarios. Por ejemplo, las mencionadas Don´t Look Up y Leave the World Behind se lanzarán en Netflix.

Los desiguales salarios de The Rock y Emily Blunt (él cobró 22 millones de dólares, ella nueve), deja en evidencia que la disparidad de género está lejos de ser un tema resuelto Frank Masi - Disney

Por otra parte, la industria comienza a prestarle mucha atención al modo en el que resuelve los salarios de las estrellas, algo que se convirtió en un tema especialmente delicado en Warner Bros. Debido a que esa major planeaba estrenar simultáneamente muchos de sus títulos en cine y a través de HBO Max, se debe tener en cuenta que muchos actores perciben un plus salarial por entradas vendidas, un ingreso que en plataformas streaming queda anulado (y que en parte, fue lo que motorizó la demanda de Scarlett Johansson contra Disney, por el caso de Black Widow). De ese modo, por ejemplo, Warner elevó el salario de Keanu Reeves por Matrix 4, de 12 a 14 millones de dólares.

Tom Cruise, un caso totalmente atípico del Hollywood actual Alex Edelman / AFP

Otros nombres que son viejas caras en Hollywood y que figuran en este ranking, son Will Smith (40 millones por King Richard), Denzel Washington (también 40 millones por The Little Things), y Brad Pitt (20 millones por Bullet Train). El caso de Tom Cruise es verdaderamente atípico, porque si bien su salario por Top Gun: Maverick es de “apenas” 13 millones de dólares, él es el único actor que tiene prioridad por sobre el estudio en materia de cobrar sobre la recaudación, por lo que ese número crecerá notablemente una vez que el film esté en cartelera.

La lista completa

Daniel Craig (secuelas de Entre navajas y secretos) USD 100.000.000

Dwayne Johnson (Red One) USD 50.000.000

Will Smith (King Richard) USD 40.000.000

Denzel Washington (The Little Things) 40.000.000

Leonardo DiCaprio (Don’t Look Up) 30.000.000

Mark Wahlberg (Spenser Confidential) USD 30.000.000

Jennifer Lawrence (Don’t Look Up) USD 25.000.000

Julia Roberts (Leave the World Behind) USD 25.000.000

Sandra Bullock (The Los City) USD 20.000.000

Ryan Gosling (The Grey Man) USD 20.000.000

Chris Hemsworth (Thor: Love and Thunder) USD 20.000.000

Brad Pitt (Bullet Train) USD 20.000.000

Michael B. Jordan (Without Remorse) 15.000.000

Tom Cruise (Top Gun: Maverick) USD 13.000.000

Keanu Reeves (The Matrix 4) USD 14.000.000

Chris Pine (Dungeons and Dragons) USD 11.500.000

Robert Pattinson (The Batman) USD 3.000.000