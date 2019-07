Sarah Jessica Parker reveló que sufrió acoso sexual por parte de un colega

La actriz afirmó que fue su representante quien la ayudó a que el acoso no pase a mayores Crédito: The Grosby Group

15 de julio de 2019 • 12:56

Sarah Jessica Parker reveló que sufrió acoso sexual por parte de un compañero, y que la situación fue tan intensa e incómoda que casi la hace renunciar a un proyecto que estaba rodando en el extranjero. El hombre sería una estrella internacional, pero la actriz prefirió no dar su nombre.

"Creo que no me importó lo evolucionado o moderno que me pareciera el proyecto. No me sentía bien, no importaba cuál era mi rol en el escenario, no me sentía tan poderosa como el hombre que se estaba comportando de manera inapropiada conmigo", dijo la actriz a la cadena NPR de Estados Unidos.

Según Parker, su representante la apoyó en todo momento y le compró un pasaje de avión para irse de la ciudad donde estaba grabando por si la situación no se revertía. Parker explicó: "Él les dijo a los productores: 'Si esto continúa, he comprado un ticket para que Sarah se vaya de esta ciudad donde está grabando y no regresará nunca más'".

Por otra parte, la actriz -a quien actualmente se la puede ver en la serie Divorce que va por su tercera temporada por HBO-, dijo que ante el movimiento #MeToo se dio cuenta de sus propias vivencias. "Recién hace seis u ocho meses empecé a darme cuenta de las incontables experiencias de hombres comportándose mal, de forma inapropiada conmigo. No sé por qué no fui más valiente o por qué no me afectaron más algunas de estas cosas", reflexionó.