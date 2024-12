Los motivos por los que La China Suárez demandará a Wanda Nara

El conflicto entre Eugenia “China” Suárez y Wanda Nara suma un nuevo capítulo con el anuncio del inicio de acciones legales por parte de la actriz contra la empresaria. Según lo informado en el programa El Diario de Mariana (DDM), el abogado de Suárez, Agustín Rodríguez, aseguró que la actriz está decidida a demandar civilmente por los daños y perjuicios ocasionados, además afirmó que están evaluando interponer una denuncia penal debido a la gravedad de los hechos recientes, que incluyen hostigamiento y difamación. “No solo se pedirá un bozal legal para restringir las declaraciones públicas de Wanda Nara sobre mi clienta, sino también una medida perimetral”, afirmó Rodríguez en diálogo con el programa conducido por Mariana Fabbiani.

Los nuevos episodios reviven tensiones previas entre ambas figuras. El punto de quiebre fue el escándalo mediático en que se vieron envueltas junto a Mauro Icardi, que desató un enfrentamiento público entre la actriz y la conductora, que al parecer vive su segundo round.

El detonante del nuevo conflicto ocurrió el jueves por la noche en uno de los restaurante de moda de la costanera, Gardiner, donde, según Rodríguez, Suárez fue hostigada por personas del entorno de Wanda Nara. “La versión de Eugenia es que los que se acercaron a saludar fueron L-Gante y Wanda, y automáticamente había un montón de personas acompañándolos que empezaron a hostigar a Eugenia y a decirle cosas con la anuencia de ella. Hay testigos, incluso los propios empleados del restaurante”, explicó el abogado.

María Eugenia Suárez demandará a Wanda Nara por hostigamiento y difamación Martín Bonetto - Bourke

Consultado sobre si Nara participó directamente en los supuestos destratos inflingidos contra Suárez, Rodríguez señaló: “El hostigamiento fue por parte de la gente que estaba con Wanda, porque ella avalaba esa situación”. Ante la pregunta de uno de los panelistas de DDM de por qué Suárez no realizó una denuncia en el momento, aclaró: “No hay obligación de hacerlo en forma inmediata”.

El letrado también se refirió a las declaraciones de Wanda Nara en el programa de Susana Giménez. “Eso tiene que ver con el daño. Existieron afirmaciones de Wanda que no tienen nada que ver con la realidad. Dijo que Mauro Icardi le habría pagado la consumición a Eugenia, que se habría ido con él, que ella lo emborrachó y que lo llevó en ese estado a una pericia psiquiátrica. Todo eso es falso”, afirmó Rodríguez sobre los dichos de la mediática tras ese inesperado encuentro en que Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez se cruzaron por primera vez luego del “WandaGate”.

Además, se refirió a los chats de Whatsapp que la conductora de Love is Blind exhibió en sus redes sociales, de mensajes privados entre ambas cuando todavía no estaban enemistadas: “Algunos son reales y otros no sabemos. Son chats de hace más de tres años. El tema ahí es que hay filtración de chats privados y eso también es un delito”.

Por otra parte, el abogado negó enfáticamente la información que circuló respecto de que Suárez habría visitado el barrio Santa Bárbara, una de las residencias de Nara. Icardi se estaba hospedando allí en su reciente estadía en el país. “Quiero aclarar que la China Suárez jamás fue a Santa Bárbara. Esa es otra mentira”, subrayó Rodríguez, quien también aseguró que existen múltiples testimonios que desmienten las versiones difundidas sobre lo ocurrido después del cruce en el restaurante.

“También hay testigos de dónde se fue con posterioridad Eugenia. Tenemos muchos testimonios que acreditan que todo lo que se dijo es mentira”, aseguró el legista.

En el programa de Susana Giménez, Nara justificó sus acciones afirmando que intentó mediar con Suárez para “bajar los niveles de tensión” y aclarar ciertas situaciones, pero los hechos derivados del encuentro en Gardiner parecen haber complicado aún más la relación entre ambas.

Al ser consultado sobre si Icardi se solidarizó con Suárez tras las acusaciones de Wanda Nara, el abogado respondió: “No hasta el momento. Esperemos que lo haga”. Mientras tanto, el entorno de Suárez asegura que la actriz no tenía conocimiento de que podría cruzarse con Wanda en el restaurante. “No tenía la más mínima idea. De hecho, Mauro estaba de espaldas a ella, ni siquiera de frente. Eugenia tenía una reserva hecha”, aclaró Rodríguez.

Finalmente, ante rumores de que alguien del entorno de Suárez intentó grabar la situación y que L-Gante habría intervenido para borrar el video, el abogado fue cauto: “Eso no lo puedo aseverar. Lo que sí puedo decir es que hay grabaciones de toda la fea situación que vivió Eugenia”.

Con este escenario, el conflicto avanza hacia una instancia judicial que podría marcar un punto de inflexión en la larga disputa entre ambas mujeres. Las acciones legales emprendidas por la China Suárez buscan no solo proteger su imagen sino también establecer límites en un conflicto que parece no tener fin.

LA NACION