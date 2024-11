Sergio Lapegüe se va de TN y eltrece: “Es momento de salir de mi zona de confort”

Hace rato que se rumorea que Sergio Lapegüe se va de eltrece y TN, donde trabaja desde 1991 e hizo toda su carrera, de cronista a conductor. Esta vez es cierto. De todas maneras, la renuncia sorprendió a todos , especialmente a los directivos de la emisora que intentaron retenerlo. Pero Lapegüe ya había tomado la decisión y se mantuvo firme. Se va después de 34 años, dejando la conducción de Tempraneros, programa líder en cable. Pero se queda en La 100 con Atardecer de un día agitado. En diálogo con LA NACIÓN, el periodista cuenta la verdad sobre su renuncia y qué va a hacer a partir de 2025.

-¿Te vas a América?

-En 34 años tuve muchos llamados de distintos canales, pero este año particularmente me llamaron de muchos, de distintos. Y estoy feliz porque me consideran y me siguen llamando a mis 60 años. Tengo una propuesta interesante de América para hacer varios programas en el canal de aire, no en el cable. Yo no quería competir con Tempraneros, que es un programa que yo inventé hace diez años.

-Dicen que a partir de febrero vas a estar de 10 a 13 con un magazine.

-Me ofrecieron hacer un programa con música en vivo, cocina, algo de noticias, tipo show, al estilo de Mañanas informales.

-¿Por qué aceptaste esta vez?

-Sentí que es el momento de salir de la zona de confort y aceptar desafíos , pero me la juego. Cada vez que me llamaban de otros canales tenía la duda y me preguntaba “me quedo o me voy”. Siempre me quedé por el canal, por la gente que son mis amigos y van a seguir siéndolo, aunque ya no venga a trabajar acá todos los días. Voy a sumar otros.

-¿Fue difícil tomar esa decisión?

-Y... son 34 años. Entré al canal siendo novio de mi mujer, me casé, tuve hijos y mis hijos ya se fueron de casa (risas). Salgo de la zona de confort porque la propuesta es muy seductora, muy interesante y quiero parar de hacer noticieros. Tempraneros, que va de 6 a 10 en TN es líder de la mañana, le gana a los canales de aire y en cable también gana las 4 horas que estamos en el aire.

-¿Cuándo te vas?

-En diciembre. Todavía tengo que definirlo.

-¿Qué pasa con tu programa en La 100?

-Voy a seguir en la radio, también vamos primero y llevamos 15 años en el aire.

Sergio Lapegüe: "Cada vez que me llamaban de otros canales tenía la duda y me preguntaba “me quedo o me voy”. Siempre me quedé por el canal, por la gente que son mis amigos y van a seguir siéndolo, aunque ya no venga a trabajar acá todos los días. Voy a sumar otros" Fabian Marelli - LA NACION

-¿Y qué otro programa te ofrecieron en América? Porque el de la mañana no va a ser el único...

-No. Hay otro programa más que va a ser muy lindo y hasta casi revolucionario, relacionado con la música.

-¡Seguís con mucho trabajo!

-Es verdad, pero me gusta el desafío. La noticia es que dejo las noticias. Porque si bien voy a hacer el programa a la mañana que va a tener algo de noticias, dejo el noticiero.

-¿Te cansaron las noticias?

-No, porque yo hago las noticias tipo magazine y me disfrazo y le pongo humor. Esa actitud positiva va a seguir siempre en mis programas porque es lo que aprendí y reafirmé a lo largo de mi vida.

-¿Quién va a ser tu reemplazo?

-No lo sé. Voy a seguir hasta diciembre, eso sí. Todo es muy reciente y todavía me falta cerrar algunas cosas.

Ahora sí

Si bien otras veces lo habían tentado con algunas propuestas, hasta ahora Lapegüe no se había animado a aceptar Fabian Marelli - LA NACION

En Artear, la noticia cayó como un balde de agua fría. Nadie esperaba que Lapegüe decidiera dejar un programa que funciona tan bien en TN y que es líder en su horario desde hace muchos años. Intentaron retenerlo y le prometieron el oro y el moro, pero la decisión ya estaba tomada y el periodista anhelaba tomar otro rumbo para seguir creciendo. Sin embargo, no fue fácil tomar la decisión que pensó y meditó durante mucho tiempo hasta que estuvo seguro. Como dijo, la propuesta es novedosa y eso lo sedujo.

Muchas veces antes lo tentaron con propuestas que significaban un desafío para su carrera, y específicamente de América, ya lo habían convocado por distintos proyectos. Algunas de esas propuestas le interesaron, pero por fidelidad a la empresa periodística que lo vio crecer hizo que siguiera en Artear. “Me reuní varias veces, me habían ofrecido un proyecto muy interesante y eso me hizo dudar. Era para el prime time, a las 10 de la noche, algo periodístico, pero con humor, con música... Me dije ‘tengo casi 60 años, no es momento de hacerlo’. Y después fue difícil tomar esa determinación porque hace 30 años que soy efectivo en el canal. Mismos amigos y compañero”, contó hace unos años en una entrevista en Por si las moscas, en la Once Diez.

En 2021, tuvo Covid y estuvo muy grave. Ya recuperado decidió renunciar al noticiero del mediodía de eltrece y en ese momento, dio sus motivos: “eran muchas horas de aire, estaba muy cansado y después de haber tocado fondo con el Covid tomé la determinación de disfrutar más de la familia, de mis amigos, de mis tiempos libres. Escribí un libro que se llama Parar y he tomado la determinación de dejar uno de los noticieros”.

Pero todo lo que antes lo frenaba a dar este gran salto laboral, ya no lo hace más y Lapegüe considera que ahora sí llegó el momento de cambiar y de atreverse a un nuevo rumbo para su carrera.

Liliana Podestá Por