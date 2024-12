Shailene Woodley habló del “horrible” momento que vivió al separarse y quién fue la persona que la “salvó”

Shailene Woodley, conocida por su participación en la saga Divergente y en la serie Big Little Lies, decidió sincerarse sobre el impacto que tuvo en ella el fin de su compromiso con el deportista Aaron Rodgers. La actriz contó cómo logró superar esa etapa difícil de su vida marcada por la depresión.

En una entrevista con la revista Outside, la intérprete de 33 años, que también se destacó como protagonista del film Misántropo de Damián Szifrón, expresó: “No he compartido mucho sobre mi relación con Aaron porque hablar de ello siempre me hace llorar. Yo no estaba bien, pero fue hermoso” , apuntó.

Woodley, quien pasó por una etapa profundamente oscura en 2022, reconoció haber experimentado una sensación “realmente horrible y traumática” que coincidió con el final de su relación. “Sentí que perdí mi alma, mi ser, mi felicidad, mi alegría”, relató describiendo un tiempo marcado por problemas de salud mental. “Realmente entendí lo que es el completo desapego del alma. Supe que estaba deprimida cuando miré un árbol y no sentí nada. Ese fue el momento más bajo de mi vida” , compartió.

La artista de 33 años no dio más detalles acerca del fin de su relación con el jugador de fútbol americano, pero habló de una ocasión en la que se encontró en una “situación tóxica” debido a su empatía respecto de los sentimientos de los demás. “La empatía en extremo me mantuvo en un ciclo de sentir todo por todos”, señaló.

Woodley y Rodgers comenzaron su relación en 2020 y su compromiso se hizo público en febrero de 2021. En ese entonces, la actriz hablaba con entusiasmo sobre su pareja, describiéndolo como un “ser humano maravilloso e increíble” y bromeando sobre su sorpresa de estar comprometida con alguien que lanzaba pelotas ”para vivir”. Sin embargo, el romance llegó a su fin en febrero de 2022. Aunque Rodgers elogió públicamente a Woodley tras la ruptura, expresando gratitud por el amor compartido, una fuente cercana reveló que la actriz estaba más afectada por la separación.

Lo que la salvó

En aquellos momentos difíciles, el arte fue un refugio para la actriz, que además agradece el rol de su mejor amiga, la estilista Kris Zero, quien la ayudó a mantenerse activa, en su recuperación. “Me arrastraba literalmente fuera de la cama. A veces me enojaba mucho con ella por hacerlo, pero ahora entiendo que eso me salvó”, recordó la intérprete.

Entre las actividades que la ayudaron a levantar el ánimo se encontraba el surf. “Durante diez minutos pensaba que la vida podía volver a ser normal. Luego volvía la depresión y nos íbamos a un rancho de caballos como voluntarias y limpiábamos los excrementos de los animales. Cepillábamos a los caballos y durante veinte minutos volvía a pensar que la vida podía volver a ser normal”, contó a la revista.

Estas experiencias no solo le permitieron a la artista salir de su estado depresivo, sino que también le recordaron la importancia de la conexión con la naturaleza y el arte. La actriz insiste en que estas experiencias, aunque dolorosas, la han transformado. “Es fácil vivir desde un lugar de victimización. Yo lo hice, pero es mucho más gratificante vivir desde un lugar de asombro y admiración. Y eso es lo que intento hacer todos los días”.

Sus próximos proyectos

Hoy, Woodley mira hacia adelante con optimismo y enfocada en sus proyectos profesionales, entre los que se encuentran su próximo debut en Broadway con la obra Cult of Love y el rodaje de una biopic sobre la vida de Janis Joplin, que la tendrá como protagonista. Sobre esta última producción, la artista habló recientemente con Jimmy Fallon en el programa The Tonight Show. “Llevamos años trabajando en esto, y estoy emocionada de poder rendir homenaje a alguien tan increíble”, expresó.

Además la actriz precisó: “Linda Perry [su guía en el proyecto] me puso en situaciones inesperadas. Una vez me llevó a un local vacío con una banda y me dijo: ‘Divertite, cantá algo’. Fue aterrador, pero también liberador. Ella es increíble y realmente me ha empujado a descubrir cómo encontrar mi propia voz porque yo pienso: ‘No puedo cantar como Janis’”. El rodaje de la película incluirá lugares emblemáticos de Los Ángeles que formaron parte de la vida de la estrella de la música fallecida en 1970.

