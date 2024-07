Shannen Doherty: de la última charla con Jennie Garth a la extraña promesa que le hizo a Holly Marie Combs antes de morir

Escuchar

Mientras compartieron pantalla no tuvieron la mejor relación, sin embargo, siempre se respetaron. Shannen Doherty y Jennie Garth trabajaron juntas en la exitosa serie Beverly Hills 90210, donde interpretaron a Brenda Walsh y Kelly Taylor, respectivamente. Su último encuentro fue el año pasado en una convención, donde todo el elenco del éxito de los 90 se reunió en Florida. Aún emocionada por ese intercambio, la actriz reveló el solidario gesto que su colega tuvo con ella a pesar de sus conflictos del pasado.

“Ella tenía que regresar a Los Ángeles de inmediato y estaba utilizando el avión privado de una amiga, creo, y había ofrecido a todos los que necesitaran volver a Los Ángeles, o incluso a Jason Priestley, que tenía que ir a Nashville, que subieran al avión y pudieran ir todos juntos”, reveló Garth en un reciente episodio de su podcast I Choose Me.

Si bien en un principio la actriz no fue invitada a volar con ellos, antes de embarcar Shannen se le acercó y la invitó en persona: “Ni siquiera tenía que volver a Los Ángeles, debía ir en dirección opuesta a Nueva York. Pero Shannen vino a verme justo antes de que se fueran y me dijo: ‘Vamos a ir en este avión. Eres bienvenida a venir con nosotros, Jennie’. Puedo verla decirlo, eso sigue repitiéndose una y otra vez en mi mente” , contó angustiada.

Las caras de Beverly Hills 90210, la exitosa serie de los 90

Tras aclarar que este gesto fue una muestra de que pese a sus diferencias seguían respetándose, la intérprete de Kelly Taylor reflexionó: “ La invitación fue solo un ejemplo de que, aunque nuestra relación era complicada o se vio afectada a veces por fuerzas externas que se interpusieron entre nosotras, todavía nos amábamos. Shannen era una luchadora. Siempre fue una luchadora, no solo por cosas triviales. Luchó por cosas que le importaban y por las personas que le importaban”.

Lo cierto es que, a pesar de sus conflictos del pasado, siempre hubo un vínculo afectuoso entre ellas. De hecho, cuando se conoció la noticia de su muerte, la actriz fue una de las primeras en reaccionar públicamente: “Todavía estoy procesando mi tremendo dolor por la pérdida de mi amiga de mucho tiempo, Shannen, la mujer que a menudo he descrito como una de las personas más fuertes que he conocido. Nuestra conexión era real y honesta. Nos enfrentábamos tan a menudo, pero nada de eso reflejaba la verdad de nuestra verdadera relación que estaba construida sobre el respeto y la admiración mutuos”, escribió Jennie en su cuenta de Instagram junto a una fotografía retro de ellas en la playa.

Tras definirla como una mujer “valiente, apasionada, decidida y muy cariñosa y generosa”, la artista aseguró: “La extrañaré y siempre la honraré profundamente en mi corazón y en mis recuerdos. Mi corazón se rompe por su familia y Bowie y todas las personas que la amaban”, remató junto a un emoji de corazón partido.

“Pensó que tenía más tiempo”

Otra de las que habló sobre sus últimos días fue Holly Marie Combs. La actriz de Charmed reveló que Shannen Doherty no creía que perdería su batalla contra el cáncer; enfermedad que le diagnosticaron en 2015 y que, a pesar de sus múltiples tratamientos, volvió en 2019; expandiéndose a su cerebro y sus huesos.

“ Creo que hizo todo lo que pudo en el tiempo que tuvo, pero pensamos que teníamos más tiempo. Esa es la parte realmente triste. Teníamos grandes planes para este año . Ella no creía que fuera a ir a ningún lado en un futuro cercano”, le dijo la intérprete con lágrimas en los ojos a los presentadores de House of Halliwell, Brian Krause y Drew Fuller.

Tras advertir que “La vida cambia en un instante”, Combs reflexionó: “Suena terriblemente cliché, hasta que te pasa... Siempre crees que tienes más tiempo”. Su oncólogo, el Dr. Lawrence D. Piro, también compartió el pensamiento de la actriz de Pretty Little Liars: “Lo más duro de todo esto fue que ella no estaba lista para irse porque amaba la vida”, confesó mientras que dio detalles de cómo fueron sus últimos meses: “ Doherty se rodeó de un grupo selecto de seres queridos que le brindaron mucho cuidado y apoyo durante su batalla. Fue una experiencia sombría y triste, pero hermosa y llena de amor ”, recordó quién además de ser su médico era su amigo.

Inmediatamente después de que se anunciara su muerte, Holly Marie Combs le hizo un sentido homenaje en sus redes sociales. “Mi mitad durante 31 años. Siento un vacío en el pecho y no logro recuperar el aliento. Me falta una parte de mí, aunque sé exactamente lo que me dirías ahora mismo”, posteó en su feed junto a una serie de imágenes que daban cuenta de su amistad a lo largo de los años. “Una luchadora feroz hasta el final. Mi más ardiente campeona. Mi leal protectora. Mi mejor amiga. Me enseñaste el significado de la familia. Fuiste y serás por siempre mi hermana. Te amo”, concluyó súper apenada por esta pérdida.

Sin poder superarlo, una semana después, la actriz de 50 años volvió a sus redes para compartir lo difícil que estaban siendo estos días sin su amiga. “Ha pasado una semana y parece que ha pasado una eternidad. Pasé todo el día buscando una imagen en particular y encontré casi todas las imágenes excepto esa”, escribió junto a una catarata de imágenes y el tema “There You’ll Be” de Faith Hill de fondo.

E inmediatamente hizo una revelación sobre una promesa que Doherty le hizo antes de morir, sorprendiendo a sus seguidores: “Shannen prometió acosarme, pero pensé que al principio estará ocupada con algunos otros. Por desgracia, estoy segura de que aparecerá cuando y donde menos lo espere. Mi roca. 10:18″, bromeó casi como esperando una señal de su parte.

