Shannen Doherty y una dura acusación contra su exmarido, Kurt Iswarienko: “Está deseando que me muera”

En medio de su batalla contra el cáncer, Shannen Doherty sigue lidiando, desde hace un año, con el proceso de divorcio de su exmarido, Kurt Iswarienko. Según denunció la actriz ante la justicia, el fotógrafo está dilatando los tiempos con la esperanza de que ella muera pronto sin que él tenga que pagarle la manutención conyugal .

La información fue a dada a conocer por People, que tuvo acceso al expediente judicial. De allí se desprende que la actriz de Beverly Hills 90210, de 53 años, está esperando recibir manutención legal, porque sus ingresos disminuyeron notoriamente, pero aún no ha recibido respuesta a los pedidos de información financiera sobre el “archivo” de trabajos fotográficos originales de su exmarido. En ese contexto, Doherty asegura que esa situación está retrasando el proceso, mientras el cáncer terminal que enfrenta va ganando terreno.

Shannen Doherty: "No está bien que a Kurt se le permita prolongar nuestro divorcio con la esperanza de que yo muera antes de que él tenga que pagarme" instagram.com/theshando

“Simplemente, no está bien que a Kurt se le permita prolongar nuestro divorcio con la esperanza de que yo muera antes de que él tenga que pagarme. Mientras tanto, él continúa viviendo su vida, eludiendo sus responsabilidades hacia quien fue su esposa durante 11 años y ahora se encuentra al borde de la muerte ”, afirma la actriz en los documentos.

La abogada de Iswarienko, en tanto, cuestionó esta afirmación, alegando que el fotógrafo había ofrecido un acuerdo de conciliación en octubre de 2023, el mismo año en el que Doherty solicitó el divorcio, demostrando que quería encontrar una solución, pero ella lo negó. “Kurt no está ‘simplemente esperando a que Shannen muera’”, afirmó la letrada Katherine Heersema. Y asegura en sus escritos: “Él quiere lo mejor para Shannen. Su intención es que ambos puedan dejar este caso atrás y seguir adelante”.

Al respecto, Doherty indica que se negó a firmar los acuerdos propuestos porque “eludían las cuestiones de sus obras originales creadas durante el matrimonio” y “su capacidad de generar ingresos” . En la presentación, la intérprete solicita 15 mil dólares por mes en concepto de manutención conyugal al fotógrafo, alegando que prontamente perderá su seguro médico del sindicato de actores por no trabajar y que el dinero que recibe por las repeticiones de Charmed está disminuyendo.

Doherty también acusa a Iswarienko de llevar un estilo de vida extravagante mientras ella no tiene acceso a fondos, a su avión o a su casa de vacaciones conyugal en Texas. “ Kurt ha estado utilizando el avión privado, gastando miles de dólares en spas médicos, joyerías, artículos de Gucci y en vuelos... Al mismo, tiempo que afirma que no tiene fondos suficientes para mantenerme ”, se lee en el documento.

Según los cálculos que figuran en la causa judicial, el ingreso anual promedio de Iswarienko durante los últimos tres años fue de 672.916 dólares. Esto significa unos 56 mil dólares al mes para gastar, de los cuales, según los abogados de Doherty, saldría sin problemas la manutención conyugal.

La actriz solicitó el divorcio en abril de 2023, luego de descubrir que su marido había tenido una aventura con otra mujer por más de dos años instagram.com/theshando/

En cuanto a Doherty, percibió un promedio anual de 259.708 dólares. Esa cifra incluía su trabajo en 2021 y 2022 además de las repeticiones; y se aclara que en ese momento ella tenía seguro médico. En lo que va de 2024, la actriz afirma haber ganado poco más de 25 mil dólares, lo que, según sus abogados, muestra una caída significativa de sus ingresos.

A finales de 2023, en el primer episodio de su podcast Let’s Be Clear, la actriz reveló que debió someterse a una cirugía cerebral luego de descubrir que Iswarienko la había engañado. “ Fui a esa cirugía temprano en la mañana y entré después de descubrir que mi matrimonio prácticamente había terminado, que mi esposo había tenido una aventura durante dos años”, recordó. “Él quería ir, pero yo no podía ir a esa cirugía con él allí. Me sentí tan traicionada ”, confesó.

Doherty repasó que luego de descubrir el engaño de Iswarienko, le pidió el divorcio. El anuncio oficial lo hizo en abril. “Al final del día, me sentí increíblemente poco amada por alguien con quien estuve durante 14 años, por alguien a quien amaba con todo mi corazón”, continuó la actriz su relato, y agregó que durante la operación recibió el apoyo de su madre, de su hermano y de sus mejores amigos. “ Simplemente tuve que pasar por todo eso mientras trataba de descubrir si iba a conseguir un maldito divorcio y si iba a poder llegar a la verdad ”, completó.

Hace nueve años que Doherty es sometida a distintos tratamientos contra el cáncer. La intervención a la que hizo referencia en el podcast data de enero, cuando fue operada y recibió un tratamiento de radiación en el Centro Médico Cedars-Sinai. Ese mismo mes, su matrimonio se rompió. Ante la Justicia, la pareja citó “diferencias irreconciliables” y solicitó el divorcio. En ese momento, pese a su delicado estado de salud, Doherty reconoció que se obsesionó por descubrir la verdad sobre la infidelidad de su marido.

"Asumo la responsabilidad no solo por cómo era yo, sino por cómo el cáncer afectó mi matrimonio y cómo le afectó a él la segunda vez", dijo la actriz instagram.com/theshando

“Si comparten 14 años juntos y le hicieron trampa, ¿esa persona no merece la verdad absoluta por mucho que eso le duela?”, se preguntó en el podcast. Además, confesó que también se contactó y mantuvo una charla con la mujer con la que su marido la engañó. “Fue vergonzoso”, continuó. “Fracasé tres veces en el matrimonio, pero sigo creyendo en el amor”, agregó luego con algo de esperanza.

“También asumo cierta responsabilidad por la desaparición de nuestro matrimonio”, analizó luego, aunque de inmediato se corrigió. “Permítanme reformularlo: no asumo la responsabilidad por la desaparición de nuestro matrimonio, asumo la responsabilidad por algunos de los problemas de nuestro matrimonio”, aclaró. “ Asumo la responsabilidad no solo por cómo era yo, sino por cómo el cáncer afectó mi matrimonio y cómo le afectó a él la segunda vez ”.

Doherty siguió su relato con una confesión: explicó que “no pudo” alejarse de la relación de pareja “de inmediato” a pesar de la infidelidad. “Estaba muy confundida y también tomaba esteroides y muchas cosas de la cirugía cerebral porque no querían que mi cerebro se hinchara”, repasó. “Y, sinceramente, sigue siendo muy difícil. Sí, tomé la decisión de solicitar el divorcio, pero tengo muchos recuerdos con esta persona”.

A la protagonista de Beverly Hills 90210 le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez en 2015, y después de haberse sometido a una mastectomía, y sesiones de quimio y radioterapia, anunció en 2017 que el cáncer había entrado en estado de remisión. Tres años más tarde, la enfermedad regresó y se extendió, por lo que los médicos le explicaron que había entrado en etapa 4.

