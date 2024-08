Sharon Stone llevó tranquilidad a sus seguidores y reveló el misterio de su ojo morado: “Me desorienté”

Escuchar

Desde hace varias semanas, Sharon Stone se encuentra disfrutando de los mejores paisajes de Europa y, desde que pisó el Viejo Continente, comparte en sus redes sociales con sus cuatro millones de seguidores las distintas instancias de su viaje. Primero, se la vio en Italia, en el Festival de Cine de Taormina, donde recibió un premio a su trayectoria. Después pasó por Cannes, en Francia, y luego, volvió a Italia, donde se la vio paseando junto a su hijo Laird, de 19 años. “Caminando por las calles de Roma con mi hijo antes de que se vaya a la escuela de pre-medicina”, escribió Stone en uno de sus últimos mensajes de Instagram. Luego, llegaría otro posteo que causaría alarma.

Este miércoles, Stone se comunicó desde un nuevo destino (Turquía) pero esta vez no compartió postales paradisíacas ni tiernas imágenes familiares. La protagonista de Bajos Instintos realizó una extraña publicación en su feed donde se la ve posando en un ascensor con su ojo izquierdo morado. “Este viaje ha sido duro; pero yo soy más dura”, escribió junto a un divertido emoji sin aclarar los motivos de su lesión.

Mientras que algunos le preguntan sobre lo ocurrido, otros bromean sobre la situación: “Seguís siendo sexy con un ojo negro”, lanzó una usuaria mientras otra exclamó: “Deberían ver como quedó el otro chico”; dando a entender, a modo de chiste, que la actriz de 66 años se había agarrado a trompadas con alguien.

En un primer momento, Stone no emitió comentarios al respecto, pero a los pocos minutos hizo otra publicación que llevó tranquilidad a sus seguidores. “Si alguien está considerando ir a Turquía para pasar unas vacaciones, este es el patio trasero de mi habitación de hotel”, reveló junto a una fotografía que mostraba un inmenso jardín con piscina y solárium privado.

La explicación sobre lo ocurrido llegó este jueves, luego de que la noticia llegara a los principales medios del planeta y miles de fanáticos manifestaran su preocupación. En este caso, decidió subir a su cuenta un clip en el que explica, en primera persona y mirando a la cámara, cómo fue que se golpeó.

“Sé que todos están preocupados por cómo fue que quedé con el ojo morado, así que pensé que debía informarles”, comenzó su video. “He estado en tantos hoteles y tantos países en tan poco tempo, que me levanté en mitad de la noche para orinar y no sabía dónde estaba. Me desorienté y me golpeé la cara contra el mármol”, reveló.

Y aclaró: “No, nadie me ha hecho nada. Y sí, estoy bien, la estoy pasando genial y me están recibiendo muy bien en mi viaje en todos los sitios a los que he ido”.

Luego, para mostrar cómo había evolucionado el moretón, se bajó sus lentes de sol y mostró el ojo golpeado. “Está mejorando, pero realmente es un ojo morado que se ve bien. Deberían ver lo que le hice a ese piso de mármol”, bromeó. Y finalizó: “Muchas gracias por preocuparse por mí, yo también me preocupo por ustedes. Gracias”.

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios de alivio. “Quiero decir... Nadie podría hacer que un ojo morado se viera mejor. Que te mejores”, deseó Diane Kruger. Y Rossy de Palma agregó: “Sos más fuerte que el mármol, querida”.

