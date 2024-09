Sharon Stone y Halle Berry revelaron sus secretos para sentirse bien: pesas, suplementos y amor propio

Escuchar

Los 50 o los 60 años de antes no son los mismos de ahora, y para confirmarlo, solo basta con ver -y escuchar- a Sharon Stone y Halle Berry . Mientras la protagonista de Bajos Instintos hizo alarde de su figura a los 66 años en un video que compartió en su cuenta de Instagram y en donde se puede ver el “truco secreto” de su éxito; la mujer que encarnó a Gatúbela en la gran pantalla aseguró en una extensa entrevista que la madurez la encontró “más feliz y más fuerte”.

Un chapuzón rendidor

En pleno rodaje de Nobody 2, el film en el que compartirá cartel con Bob Odenkirk, Connie Nielsen y Christopher Lloyd, Sharon Stone compartió un video en su cuenta de Instagram en donde se grabó completando uno de los ejercicios de su rutina de entrenamiento. A la estrella de Hollywood se la ve salir de la pileta con una bikini que realza su figura y una pesa en cada uno de sus tobillos.

En el posteo, Stone disfruta de la actividad física. En la pileta, en pleno día de sol, aparece también Bandit, el bulldog francés que adoptó cuando era un cachorro en 2018. Junto al clip, la célebre actriz escribió: “Acabo de terminar mi último entrenamiento con la entrenadora Kristine Marie, antes de ir a filmar Nobody 2 con Bob Odenkirk. Estoy muy emocionada”. El posteo no resultó indiferente para sus fanáticos: obtuvo casi 64 mil likes y cientos de comentarios.

“Sharon, no podemos esperar para trabajar con vos, sos una leyenda”, respondió Odenkirk. También Melanie Griffith, otra celebridad de su generación, dejó su impresión junto al video. “Te ves bien, amiga”, escribió, “Yup. Esa caminata”, destacó la diseñadora de modas Vera Wang, mientras sus admiradores señalaron su fortaleza, belleza y naturalidad.

Sharon Stone no pasa inadvertida en ninguna alfombra roja ODD ANDERSEN - AFP

Además del rodaje de Nobody 2, Stone se unió al elenco de la serie biográfica de Elizabeth Taylor que prepara BBC Arts, donde además de grabaciones inéditas de la propia Taylor se podrán ver los testimonios de sus amigos cercanos y sus familiares. Stone y Taylor se conocieron en el marco de las campañas en favor de las personas con VIH/SIDA y desde ese momento se hicieron amigas. “Ella fue la primera persona que me envió cien rosas cuando tuve mi derrame cerebral”, contó Stone hace un tiempo.

“Más feliz y más fuerte”

Halle Berry en un estreno de Netflix en agosto de este año PHILLIP FARAONE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A sus 58 años, Halle Berry se siente mejor que nunca . Dueña de la tapa de la última edición de la revista Marie Claire, la actriz confesó que está en su mejor momento y compartió el secreto de su éxito. Con una carrera consolidada, dos hijos, un Oscar en su haber y varios papeles icónicos, no dudó en asegurar que hoy se siente “más feliz y más fuerte” que nunca. “Incluso mejor que cuando tenía 20 años”, sorprendió. “La edad es solo un número que nos ponen al nacer. Siento que ahora estoy en la cima”, agregó.

Para lograr este bienestar, Berry se centró tanto en su alimentación como en el ejercicio físico y en algunas terapias innovadoras que eligió de acuerdo a su necesidad. Además de usar una innovadora terapia de luz roja que promueve el rejuvenecimiento celular y mejora su piel, la actriz confesó que entrena todos los días, que utiliza un “cóctel de vitaminas y suplementos” y que toma progesterona, testosterona y estriol. Además, realiza sesiones de terapia térmica: con esos tratamientos centrados en el frío y el calor reduce la inflamación.

Halle Berry, una Gatúbela siempre viegente instagram.com/halleberry

En cuanto a la alimentación, Berry cree que es fundamental haber dejado de lado por completo el azúcar . La actriz, diagnosticada con diabetes a los 20 años, le escapa a los dulces sin ningún tipo de problema. “El azúcar es el enemigo. En este momento no podrías ponerme delante nada dulce y pagarme para que me lo comiera. No me interesa”, dijo tajante.

Además, la actriz aprovechó la entrevista para hablar de la discriminación por la edad que sufren muchas mujeres en Hollywood y enviar un fuerte mensaje a sus colegas: “Se nos define por la edad mucho más que a los hombres y a veces eso puede debilitarnos. Puede engañarnos y hacernos creer lo que se supone que debemos hacer. Tenemos que darle una patada en la cara y decir: ‘No, voy a hacer lo que pueda hacer mientras me sienta bien haciéndolo’. Y eso será lo que yo quiera que sea. Yo puedo definirlo”.

