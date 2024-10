Shirley MacLaine reveló qué famoso se negó a vivir una aventura con ella y confirmó uno de los grandes mitos en torno a Marilyn Monroe

Escuchar

Shirley MacLaine nunca tuvo reparos en hablar sobre su vida ni en dejar en claro su postura en temas complejos. Sin embargo, en su nuevo libro de memorias fotográficas, The Wall of Life, la actriz dio un paso más allá y no solo reveló cuáles fueron los hombres que pasaron furtivamente por su lecho, sino que dio a conocer el nombre del reconocido actor que se negó rotundamente a vivir una aventura con ella .

La protagonista de Magnolias de acero compartió en su libro decenas de fotografías de su carrera, pero también del tiempo que pasó junto al productor Steve Parker, con quien conformó un matrimonio muy poco convencional. Durante ese tiempo, Parker, que murió en 2001 a los 79 años, tuvo una amante que era conocida por la actriz, mientras que ella vivió romances con varios hombres, incluido su colega Robert Mitchum.

Shirley MacLaine junto a su esposo, el productor Steve Parker, en 1961 Gene Lester - Archive Photos

“Steve quería saber hasta qué punto estaba involucrada, y la verdad es que no lo estaba lo suficiente como para divorciarme”, escribió la actriz en sus memorias. Y agregó: “Y además, había demasiadas cosas que dependían de que siguiéramos casados. Pero Mitchum era un tipo muy inteligente, muy interesante, y también estaba casado ”.

MacLaine también mantuvo un romance con el director ruso Andrei Konchalovsky, quien, según explica la actriz, dejó la Unión Soviética para estar con ella. “Fuimos amantes durante años”, reveló. A pesar de otras relaciones, entre ellas las que mantuvo con el periodista Pete Hamill y el político australiano Andrew Peacock, MacLaine asegura que “nunca imaginó un futuro con ninguno de estos tipos”, excepto con su marido. ”Le bastaba con tener una aventura. Y no era engañosa. Todo el mundo estaba al tanto de la situación”, explicó.

En el mismo libro, la protagonista de La fuerza del cariño contó, además, que asistió a la celebración del cumpleaños del presidente John F. Kennedy en 1962 en el Madison Square Garden, en el que Marilyn Monroe hizo derretir a todos los presentes con su sensual interpretación del “Feliz cumpleaños”. Con picardía, reforzó uno de los mitos más escuchados de Hollywood: que la gran diva del cine mantenía relaciones con dos de los hombres más poderosos de los Estados Unidos. La actriz afirmó que en la fiesta privada posterior a aquella celebración vio al entonces presidente salir de un dormitorio mientras su hermano Bobby Kennedy entraba. “Marilyn estaba en ese dormitorio…” añadió.

Mitchum y Shirley MacLaine en una escena de Buscando un destino

Pero no solo la protagonista de Los caballeros las prefieren rubias cayó bajo su escrutinio. MacLaine arremetió también contra varios de los compañeros con los que compartió elenco. A Jerry Lewis lo definió como “un mocoso petulante que hacía pucheros” cuando sus piernas recibían más atención que él en el set de Artistas y modelos.

También contó que le encantó el guion de La fuerza del cariño, pero volvió a aclarar que no disfrutó trabajar con su coprotagonista, la talentosa Debra Winger. Sobre el director de Magnolias de acero, Herb Ross, aseguró que “podía ser muy cruel” con Julia Roberts y menospreciaba a Dolly Parton preguntándole: “¿Por qué no tomás una lección de actuación?”.

Debra Winger y Shirley MacLaine en La fuerza del cariño (1983)

La actriz reveló, además, que fue acosada sexualmente por alguien de la industria al comienzo de su carrera. “Durante el primer encuentro que mantuve en el estudio de Paramount, a mediados de la década de 1950, con el productor Hal Wallis me saludó inclinándose para besarme y metió su lengua en mi garganta”, rememoró. Y continuó: “Me eché hacia atrás y le escupí en la cara… Era demasiado joven e ingenua para tener miedo”, escribe. MacLaine agregó que Wallis nunca se disculpó, pero le regaló un elegante automóvil deportivo MG unas semanas después. “Lo creas o no”, escribe, “esa fue la primera y la última vez que alguien se me insinuó o se comportó de forma tan atrevida en Hollywood”.

Además de todos sus romances, MacLane también reconoció que hubo un hombre que la rechazó. “ Fue Morgan Freeman. Le propuse que tuviéramos una aventura, pero no quiso saber nada ”, escribió, como epígrafe de una fotografía que la muestra junto a su colega.

LA NACION