Silvina Luna reveló una charla privada con El Polaco

20 de agosto de 2019 • 16:59

Están separados, pero al parecer mantienen un buen vínculo. Silvina Luna y El Polaco pusieron fin a su relación de manera escandalosa y hace un tiempo nadie podría vaticinar que se trataran en buenos términos. Pero tal como contó la panelista de Incorrectas, mientras ella inició un "proceso de sanación" para superara su ruptura, él está buscando terminar con sus adicciones.

El cantante, que acaba de blanquear su noviazgo con barby Silenzi, está haciendo un tratamiento y está mejor. Así lo explicó Luna: "Me llamó para contarme que estaba haciendo un tratamiento, que estaba mucho mejor y que lo hacía muy feliz. Me puse contenta por él y lo felicité, y ojalá siga en ese camino, que tenga gente alrededor para apoyarlo en este momento".

Sobre la nueva relación de su ex con Silenzi, Silvina Luna dijo: "No la veo como una persona que consuma, me parece una chica sana. Escuché que lo acompañaba, así que me parece genial y ojalá que pueda salir porque lo quiero mucho".

Aunque habló del Polaco con cariño, la modelo aclaró que no hay posibilidades de volver a estar juntos: "Para mí es una etapa que está totalmente terminada".