Sin mencionarla, Yuyito González habló de su cruce con Yanina Latorre: “Hermosa mía, si te ofendiste te bendigo”

Lejos de volver a subirse al ring, Yuyito González decidió no hablar más de Yanina Latorre ni de sus dichos, por lo menos de forma directa . Sin embargo, esta mañana abrió Empezar el día (Ciudad Magazine) con un discurso en el que se enfocó en las críticas que recibe. En medio de risas y con un guiño al entorno laboral de su novio, el presidente Javier Milei, la exvedette sentó posición sobre cómo piensa actuar de ahora en más. “Estoy adornizada. Fin”, disparó en relación con la forma de comunicar de Manuel Adorni, el vocero presidencial. También le pidió disculpas a la angelita -aunque no la mencionó-: “Hermosa mía, si te ofendiste te bendigo”, dijo con la mirada fija en la cámara.

El nombre de Yuyito volvió al centro de la escena el lunes por la mañana cuando, al hablar del programa de Susana Giménez con sus panelistas, disparó una frase sobre Yanina Latorre que a la angelita la enfureció. “Yanina conoce como nadie las humillaciones y los cuernos. Tiene un máster en el tema”, comentó entre risas.

La frase de la exvedette no le cayó nada bien a Latorre, y sin perder el tiempo, le fue respondiendo a lo largo del día. Primero usó el micrófono de Bondi Live: “Prefiero saber de cuernos y humillaciones y no ser amante de presidentes y tipos casados”, respondió cuando le leyeron la frase de Yuyito. “Que seas la novia de Milei no te da para decir cualquier pelotudez. Explicame, sé de cuernos, sé de humillaciones. ¿Y? Me metieron un cuerno, lo perdoné. Lo vendieron. Lo extorsionaron, ¿qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo”, siguió.

Lejos de terminar la polémica ahí, Latorre pidió que algún asesor presidencial le enseñe a la novia del Presidente a tratar a las mujeres. “No se bardea a una mujer cornuda; sí se bardea a una mina que es amante de tipos casados”, aclaró con un tono de voz sarcástico. “¡Quiero ver si te invita Susana y hacés 11 puntos, pedazo de fracasada!”, la apuró a los gritos. “¿Por qué me tienen que decir cornuda todos los días? Estoy podrida de que me digan cornuda”, siguió, ya ofuscada. “¿A vos no te metieron los cuernos, Yuyito? ¿Estás segura? ¿Y a tu hija?”, cerró y metió en la discusión a Brenda Di Aloy.

Por la noche, en LAM, a Yanina Latorre le tocó conducir y también le dedicó un largo rato al tema. “Indignada estoy con Yuyito. Me parece que se le escapó la tortuga”, comenzó su descargo. “La verdad, se hace la pastora... Dejás bastante que desear en cómo hacés quedar a la iglesia a la que pertenecés o el lugar al que vas a pregonar lo pastoril”, dijo en referencia a la fe de González.

Si bien el martes González no hizo referencia al tema, hoy decidió dedicarle unas palabras en la apertura de Empezar el día. “ No me pregunten cosas de mala onda . Yo sé que circulan todas las críticas, todas las agresiones. Ya lo sé porque lo vengo sufriendo todo el año, pero bueno, cada vez mis espaldas son más fuertes”, arrancó su descargo sin hacer referencia a ningún conflicto de forma puntual.

“Es cierto que uno a veces dice alguna cosita que es desubicado, pero es alguna cosita alguna vez. Y yo me doy cuenta de que cualquier cosita que yo diga acá genera una trascendencia que suma, sirve. Hoy, este año particularmente”, siguió. De inmediato, intentó analizar los motivos de la supuesta centralidad de sus declaraciones. “Si es porque soy la novia del Presidente, puede ser. Si es porque tengo un programa exitoso, puede ser. Si es porque tengo 40 años de carrera, puede ser. Todo puede ser”, hipotetizó.

“La cuestión es que no me pregunten cosas que generen cosas de mala onda. Para mí está terminado el tema de los que me critican. Fin, Fin. Adornizada totalmente”, agregó en alusión al modo de comunicar que tiene Manuel Adorni en sus redes, donde cierra cada uno de sus tuits con la palabra fin y cierra así cualquier posibilidad de debate.

Si bien no mencionó a Yanina Latorre, Yuyito hizo un pedido de disculpas genérico. “Si alguien se ofendió le pido disculpas”, disparó. “Yo no soy de decir cosas feas. Más bien las evito. Y a veces me sale una cosita que sin darme cuenta puede herir a alguien”, explicó. En ese momento, el productor ejecutivo del programa le habló por la cucaracha (el audífono que los conductores usan para escuchar a quienes les hablan desde el control del estudio) y Yuyito repitió lo que escuchó en voz alta.

“Sí, soy más de recibir cosas feas. ¿Sabés que tenés razón? ¿Y cuál es mi reacción siempre? ´Chicos, no me digan nada, no me interesa. No me cuenten´. Así funciono”, reveló y explicó que no ve los programas de televisión para “morbosear o toxiquearse”. “No soy enemiga de nadie, no estoy peleada con nadie. Si te ofendiste querida, te pido disculpas, mi amor. No era la intención. Ya sabés que te hablo. No te nombro porque no quiero ni decir nombres”, aclaró. “Besos para todos, solamente amor y los bendigo. Hermosa mía, si te ofendiste, te bendigo”, siguió, y tiró un beso al aire.

Por último, Yuyito explicó que su comentario quizá fue desafortunado, pero que no es su estilo en general, y aprovechó para diferenciarse de quienes “no evitan nada y todo el tiempo están agrediendo, dañando, mintiendo, deseando las cosas peores”.

