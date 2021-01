Sofía "Jujuy" Jiménez negó estar en pareja con Jerónimo del Carril: "Un posteo en Instagram no te hace novio" Crédito: Instagram

Esta semana, Sofía "Jujuy" Jiménez debutó en el ciclo Informados de todo. Tras cuatro programas al aire, por un instante la modelo pasó de ser coconductora a entrevistada, ya sus compañeros la sorprendieron en vivo con un montón de preguntas sobre su vida privada: su relación con Juan Martín del Potro, su romance con el polista Jerónimo del Carril y su "rivalidad" con Susana Giménez por un hombre.

"No estoy de novia, estoy soltera", fue la primera declaración que hizo "Jujuy" desmintiendo su romance con el polista Jerónimo del Carril. Y si bien hace un tiempo la modelo se encargó de publicar su amorío en las redes, que haya optado por borrar la foto llamó la atención de todos. "Es un amor, pero no es mi novio. De ninguna manera un posteo en Instagram te hace novio. Para mí no blanquea una relación. Y sí, elegí borrarlo", confesó fiel a su estilo frontal.

En cuanto a los motivos de su decisión, aclaró: "En ese momento me sentía feliz. Alguna vez compartí alguna historia, pero duran 24 horas y ya. Me gusta vivir la vida y quizá cuando estoy súper bien con alguien lo comparto y después me doy cuenta que fue un montón. Sigo estando bien con él y su familia, tengo la mejor onda, pero estar de novia implica otro compromiso. En este momento, elijo estar sola y focalizada en mi trabajo, y él en sus viajes".

Casi sin darle respiro, uno de sus compañeros arremetió con una pregunta tan picante como la declaración anterior: "¿Alguna vez volviste con un ex?". "Creo que la vida son momentos y depende el momento puede llegar a existir un contacto con tu ex. Durante la pandemia, estuve en contacto con mi último ex [en referencia al tenista Juan Martín del Potro] porque estuvo pasando una situación complicada con su rodilla", contestó Jiménez, pero repentinamente su discurso fue interrumpido cuando su remera se desprendió y surgió un imprevisto al aire.

Tentada por la situación, la modelo fue asistida por una de sus compañeras y siguió hablando al respecto. "Yo tengo muy buena relación con Juan, lo quiero mucho y obviamente durante la pandemia tuvimos contacto virtual, nos mandamos mensajes, hablamos", reveló advirtiendo que el último mensaje fue hace días, para saludarlo por Año Nuevo.

Y si pensábamos que lo peor ya había pasado, el panel aprovechó la oportunidad para averiguar sobre una versión en torno a Del Potro que en su momento circuló muy fuerte en los medios. "¿En algún momento competiste con Susana Giménez?", lanzó Mauro Federico, sin filtro. "¿En qué sentido?", preguntó Jujuy, haciéndose la desentendida. Y enseguida se hizo cargo de la respuesta: "Yo la tengo como ídola. Nunca llegué a competir con ella por Juan Martín. Sé que tienen buena onda y se quieren mucho, pero es solo amistad".

Tras agradecerle irónicamente a sus compañeros por el buen momento que le estaban haciendo pasar, Jiménez se puso seria cuando en la pantalla aparecieron imágenes del tenista con Pía Slapka, romance que se rumorea hace días. "No sabía que eran amigos. Mientras estuvo conmigo no sabía que se conocían, no sé desde cuando se conocen", comentó sobre los dichos de la modelo de que se conocían hace tiempo.

En cuanto al posible romance, opinó: "Vi algo de esto, pero no se qué tan real será. Si nos estás viendo, Juani, danos información. Igual no me corresponde opinar de esto, nuestra relación terminó hace tiempo", concluyó.

