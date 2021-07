Sol Pérez: el “karma” de ser señalada como la tercera en discordia y el desagradable comentario de Horacio Cabak que prefiere olvidar

Sol Pérez se suma a Nosotros a la mañana a partir del próximo lunes y, a propósito de su regreso a la televisión luego de convertirse en semifinalista de la segunda edición de MasterChef Celebrity, hizo un balance sobre su año laboral y contó cómo la terapia que empezó hace poco tiempo le “cambió la vida”.

En diálogo con Los ángeles de la mañana, la modelo y condcutora hizo un balance sobre su paso por el reality de cocina de Telefe: “Aprendí mucho y cocino más que antes, pero no todos los días. La pasé muy bien, pero me sentí recontra mal cuando decían que había contagiado de covid a Carmen [Barbieri] . La quiero mucho, me enseñó mucho y me daba cosa que ella estuviera tan mal. Y además creo que no la contagié yo; nadie quiere contagiar y en ese momento se acusaba. Fue horrible”.

Pérez contó también que hace unos meses empezó a hacer terapia. “Antes me re calentaba y la seguía a muerte. Ahora pienso cómo lo resuelvo. Gracias a la terapia aprendí a manejar muchas cosas que traigo de mi vida . Hacer terapia me cambio la vida. Me era difícil pilotear ciertas situaciones. Por ejemplo, soy muy hincha con el trabajo, estudio, me preparo y cuando veo que al otro no le importa nada, me enojo. Y hoy entiendo que no es tanto el otro sino yo. Eso me pasaba en la vida también, y si alguien hacia algo que no era lo que yo esperaba, me enojaba y estallaba, y decía las cosas de manera horrible y terminaba no teniendo razón”.

Protagonista de muchos conflictos mediáticos, Sol aseguró que cada una de esas peleas la afectaron en su momento. “Lo que más me duele es la traición, algo que no esperás. Lloro mucho, soy muy intensa para todo. Sigo siendo intensa y mi novio (Guido Mazzoni) fue el puntapié para empezar terapia, porque yo quería tener una relación en serio y en octubre cumplimos dos años. La última temporada en Mar del Plata nos peleamos; a los dos meses de conocernos alquilamos un departamento para vivir juntos y fue muy rápido. Ese verano estuvo conmigo y yo trabajé mucho, y él me acompañaba y se quedó sin vacaciones. Fue difícil, pero después nos reconciliamos”, detalló.

Esa última temporada tuvo un conflicto fuerte con Mónica Farro, compañera de elenco de 20 millones y hubo denuncias cruzadas. “Nunca tuve nada judicial con nadie. No quiero hablar de este tema porque no tengo nada para decir. Se dijeron muchas cosas que no son ciertas y prefiero no opinar”, aseguró.

“ Siempre me meten de tercera en discordia . Me pasó con Pampita cuando salía con Pico Mónaco y nada que ver, no tenía ni el teléfono. Y me volvió a pasar con Fede Bal cuando estaba con Laurita Fernández y tampoco, nunca pasó nada con Fede, ni un poquito. Y se repitió con Valeria Archimó y Guillermo Marín; ella está convencida, pero nada que ver. La entiendo, pero no me gustó verme en esa situación”.

Finalmente habló sobre Horacio Cabak, que iba a sumarse a Nosotros a la mañana, pero a último momento se bajó. “Hoy está todo bien con Cabak, pero hace unos años hizo un comentario bastante fuerte en una fiesta de un Martín Fierro . Dijo que parecía que había salido de un albergue transitorio. El vestido era polémico y horrible, pero eso no se dice. Nunca me llegaron sus disculpas, si las dijo Igual ya está, lo solté, y si hubiera estado no me hacía problema. Es la terapia, a ver cuánto me dura”, finalizó entre risas.

