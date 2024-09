¿Solo o acompañado? Susana Giménez recibe a Javier Milei, pero sigue en duda la presencia de Yuyito González

Escuchar

Este domingo, Susana Giménez tendrá en su living un invitado muy especial: el presidente de la Nación Javier Milei. Tal como lo adelantó la gran diva de la televisión argentina, el líder libertario se prestará a una extensa entrevista durante el segundo envío de la temporada del big show que devolvió a la conductora a la televisión luego de cuatro años de ausencia. Lo que aún no se sabe es si el mandatario estará acompañado por su pareja, Amalia “Yuyito” González.

Además de su encuentro con Milei, del programa participarán la actriz española y novia del Chino Darín, Úrsula Corberó, y el cantante Cristian Castro, quien tendrá a su cargo el show musical de la velada. El envío tendrá un aire muy familiar: cabe recordar que Susana es muy amiga de la familia de Ricardo Darín, con quien tuvo un romance hace muchos años, y de Verónica Castro, la artista y madre del intérprete de “Azul” y “Lloran las rosas”.

¿Yuyito sí o Yuyito no?

El presidente Javier Milei junto a Yuyito González en una de sus primeras salidas como novios Captura de TV

Si bien la propia conductora manifestó que quiere que la exvedette acompañe al mandatario durante la charla, la propia Yuyito dio de baja la propuesta y se ocupó de hacer pública su posición. “Me gustaría que venga con Yuyito, porque él de política habla permanentemente, va a todos los programas; creo que si vinieran juntos sería una cosa diferente ”, señaló Susana en una entrevista con LA NACIÓN. La respuesta no tardó en llegar.

“No quiero exponerme”, expresó González el viernes pasado en diálogo con Intrusos en el Espectáculo cuando fue consultada sobre los verdaderos motivos por los que no irá al living de Susana junto a Milei. “Me invitaron también, solo que no acepté ir”, agregó de inmediato. “ Me encanta la invitación y la agradezco, pero no me corresponde. No quiero meter mi vida personal en la televisión ni hablar de mis intimidades de pareja . Para mí no corresponde que yo vaya”, aclaró.

Hoy, Yuyito volvió a confirmar su postura ante una consulta de LA NACIÓN, y aseguró que no será de la partida. “Consideré que es una entrevista para hablar de cuestiones de Gobierno y no de intimidades de pareja. Las intimidades las dejo para mi programa, en el que cada mañana comparto de nuestro amor ”, confió.

El dato que reveló la novia del presidente

Esta mañana en Empezar el día, el ciclo que conduce por la pantalla de Ciudad Magazine, González reveló un dato desconocido sobre la nota de Susana a Milei. “¡Tengo una primicia!”, disparó la mujer que maneja información oficial de primera mano. “Tanto que preguntaban y preguntaban y preguntaban cuándo Susana le iba a hacer la entrevista… Será mañana”, aseguró.

La conductora aprovechó, además, para negar cualquier tipo de enfrentamiento con la figura de Telefe. “Es una diva total. Mañana se va a grabar la entrevista con el Presidente de la Nación, porque ahí el rol es ser Presidente de la Nación. Para mí va a ser la entrevista del año. Porque la del año pasado fue la mía con él. Sépanlo. Recuerden ”, agregó con picardía y largó la carcajada. “Y como esa, ninguna”, sumó.

“Va a ser una entrevista maravillosa que la vamos a ver el domingo y va a romper todo”, completó la información, y se mostró orgullosa por el discurso que dio el libertario en las Naciones Unidas. “Plantarse ahí y decir todo lo que dijo referido a las Naciones Unidas, permítanme que se los diga en inglés, hay que tener unos eggs grandes como el universo completo. Así que mi respeto, mi amor y mi admiración”, cerró, y le mandó un beso a través de la cámara.

Qué piensa Susana de Milei

Susana Giménez charló en exclusiva con LA NACION y compartió su impresión sobre la gestión de Milei

La semana pasada, antes de su debut, Susana habló con LA NACIÓN y compartió su impresión sobre Javier Milei. “Yo no lo voté, voté a Patricia (Bullrich), pero, cuando comencé a ver todo lo que hacía, me pareció brutal”, confesó. “Milei echó a ´ñoquis´ del Estado; de cada negocio que fue descubriendo, salía pus de adentro, estaba todo podrido. Desde los punteros hasta los ministros, todo el mundo afanaba, era un asco. Dijo todo lo que iba a hacer y por lo que íbamos a pasar, recuerdo que anunció ´será muy duro, pero luego veremos salir el sol´, le creo ”, enumeró luego.

Susana también celebró su faceta de economista. “Si hay alguien que sabe de economía es él. Tenemos que confiar porque, de lo contrario, nos vamos ‘a la miércoles’. Habló del ajuste y que íbamos a tener que ponernos un cinturón hasta reventar, que es donde está la gente ahora, pero que después la situación de la Argentina se iba a arreglar. En cinco meses bajó la inflación del veinticinco por ciento a cuatro. No se puede creer”, completó.

