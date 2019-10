¡Sorpresa! Demi Moore nombró al actor que no merecía ganar más dinero que ella

Demi Moore, junto a James Corden, en la emisión de este miércoles del programa estadounidense The Late Late Show

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de octubre de 2019 • 19:37

En un divertido segmento de preguntas y respuestas, Demi Moore reveló este miércoles en The Late Late Show algunos secretos bien guardados de su vida. Forzada, en clave de humor, a elegir entre responder a picantes interrogantes o probar alimentos poco apetitosos, la actriz habló sobre distintas cuestiones y opinó sobre qué coprotagonista masculino en una película no merecía haber ganado más dinero que ella.

Interpelada por el presentador James Corden, también obligado a responder algunas preguntas difíciles, la intérprete bromeó en diversos momentos de la noche. "¿A cuál de sus compañeros de reparto le pagaron más que a usted sin merecerlo?", lanzó el conductor. "¿Por dónde comienzo la lista?", respondió Moore, muy picante.

"No sé si no lo merecía. Eso no depende de mí decirlo, pero diría que a Bruce Willis", opinó la actriz sobre su exmarido, con quien compartió protagónico en Pensamientos mortales (1991).

Moore y Willis también tuvieron papeles de interpretación en voces juntos en la película Beavis y Butt-Head Do America (1996), y la actriz protagonizó Los ángeles de Charlie: al límite, en 2003, film en el que Willis hizo un cameo. Los actores estuvieron casados de 1987 a 2000, y supieron componer una de las parejas más celebradas en las alfombras rojas.

La protagonista de Ghost, la sombra del amor, que revela impactantes confesiones en su reciente libro de memorias, retiró luego su respuesta y aclaró que no puede "decir que él no merecía" un sueldo mayor, por lo que se sometió al "castigo" de la prueba y tomó un pequeño sorbo de una salsa picante de la mesa.

Durante el juego, Moore también mencionó cuál considera que ha sido su peor película. "En realidad, ésa es fácil", dijo primero. " Parasite", agregó sobre la producción que vio la luz en 1982.

Si bien los competidores se abrieron durante todo el juego a contestar a planteamientos por momento menos cómodos, del mismo modo comieron platos poco atractivos para el paladar para evitar responder algunas preguntas. Corden optó por ingerir sangre de vaca y gelatina de lengua de cerdo después de que Moore quisiera saber cuál era su capítulo favorito de su nuevo libro. Más tarde, el anfitrión comió ojos de pez cuando se negó a decir qué coprotagonista de Cats era el que peor actuaba.

Moore, por su parte, tomó un sorbo de mayonesa, cuajada de queso y licuado de salsa de soja para evitar responder a qué coprotagonista de vez en cuando dejaría "varado al costado del camino".