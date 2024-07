Survivor: la historia de superación de “Toro” Velázquez, la lata de atún de la discordia y la reciente muerte que sacudió su vida

Escuchar

Gabriel “Toro” Velázquez es el cuarto eliminado de Survivor Expedición Robinson, el reality extremo que emite Telefe todas las noches y que conduce Marley. Oriundo de San Francisco Solano, Toro sufre de hemiplejía espástica, una discapacidad con la que convive desde que nació y que paraliza el lado derecho de su cuerpo. Profesor de lucha greco romana, entró al programa para mostrar que si se propone algo lo logra y que cualquiera puede hacerlo, aunque tenga dificultades. Y además soñaba con ganar para abrir su propio gimnasio y ayudar a las personas que quieran superarse, tal como él lo hace todos los días de su vida.

En una charla con LA NACION, Velázquez contó su historia de superación y se emocionó cuando habló de su hermano Iván, que era policía y se suicidó hace apenas tres semanas.

-¿Te quedaste con gusto a poco?

-Sí, me hubiese gustado quedarme más tiempo, pero pasaron cosas y la decisión fue estar afuera. Fue una linda experiencia, algo inolvidable.

-Te echaron por una lata de atún, ¿la comiste vos y no te animaste de decirlo?

-Es que no fui yo. Si hubiera sido yo, lo hubiera dicho sin problema.

-¿Y quién fue?

-Habrá sido Fiorella [la participante del equipo rojo que lo acusó de haberla robado, que es vegana]. Se la comió ella y dijo que se la robaron. Quizá pensó que era una manzana o una verdura. No sé. Yo no robé ni comí el atún a escondidas. Tendría que volver entonces, ¿o no? Soy una persona que evita el quilombo, no me gusta la pelea y por eso no me enojé. Pero estuvo mal que me hayan echado la culpa a mí; primero pensé que me lo decía como chiste . No lo hice ni lo haría porque pienso en mis compañeros y todos estábamos en la misma situación.

-Entonces no te enojaste…

-No, no me enojé ni nada. Pero no aguantaba más. Tengo un dolor en el hombro desde el primer día, quizá me golpee cuando saltamos del bote. Y nunca se me fue, cada vez era peor. Me la banqué, pero ya no podía más. Me levantaba todos los días a la madrugada por el dolor. Aparte dormís incómodo, en el piso, hay piedras, arañas, todo te molesta. Y cuando no tenés comida, la cabeza te juega en contra .

"Estuvo mal que me hayan echado la culpa a mí; primero pensé que me lo decía como chiste", dice sobre quienes aseguraron que se robó una lata de atún para comerla a escondidas Prensa Telefe

-¿Qué fue entonces lo que más te jugó en contra: el dolor en el hombre o la acusación por gula?

-El dolor en el hombro me jugó en contra. No sé qué pasó, pero me dolió desde el día uno. Y era impresionante el dolor.

-¿Qué fue lo que más disfrutaste del reality?

-Los juegos, el compañerismo. Todos estábamos enfocados en una sola cosa y si nos proponíamos ganar, podíamos hacerlo. Fueron mi familia.

-¿Por qué te anotaste en Survivor, Expedición Robinson?

-Para demostrarle a la gente que por más dificultades que uno tenga en la vida, podés lograr lo que te propon{es. Y también porque mi hermano Iván era policía de la provincia, de infantería, y quería demostrarle que puedo afrontar lo que él pasó, aunque no es lo mismo claro.

"Cuando no tenés comida, la cabeza te juega en contra", asegura Prensa Telefe

-¿Sigue siendo policía?

-Se suicidó hace tres semanas. Tuvo una extorsión, le pedían mucha plata, le hackearon las cuentas. Hay que tener cuidado, hay muchos estafadores. Mi hermano estaba orgulloso de mí. Anoche me pasó algo extraordinario: soñé con mi hermano, como que me hizo una visita. Me emocionó.

-Qué duro para la familia, ¿cómo estás?

-Triste. Éramos muy cercanos. Pero en las últimas dos semanas casi no hablamos porque yo estaba sin celular. Y aunque vivimos a tres cuadras, él tenía horarios raros, hacía servicio de cancha y trabajaba mucho. Yo no sabía qué le estaba pasando. Si lo hubiera sabido, lo habría ayudado.

-Sufrís una parálisis del medio cuerpo derecho, ¿cómo te pasó?

-Nací así, supuestamente me sacaron con fórceps y algo pasó ahí.

-¿Siempre te desafiaste?

-Siempre. Soy profesor de lucha greco romana.

-¿Cómo se dio?

-Mi hermano más chico hacía boxeo en el Polideportivo Gatica y yo quería practicar también, pero no me dejaban porque no puedo recibir golpes en la cabeza. Igual empecé a hacer judo y luché con el encargado del lugar, que no era yudoca pero peleaba bien. Me gustó y seguí hasta que mi entrenador se fue. Después mi hermano Iván me dijo que entrenara con él y con Wilson, que es un colombiano que hace lucha libre, y así fue. Mi hermano pesaba 130 kilos y yo 70 y luchaba y lo revolcaba para todos lados. Me volví más fuerte. Mi hermano era mi competencia para superarme. Y toda mi vida fue así, siempre quise superarme. Quiero demostrarle a los demás que se puede; quiero ser un incentivo para otras personas .

-¿La parálisis nunca te limitó?

-No, para nada. Todo es un desafío y lo supero.

-¿De qué trabajás?

-De seguridad en boliches, desde hace seis años. Y vivo con mi papá. Me gustaría dejar ese trabajo porque tengo que cuidarme de los golpes en la cabeza. Quisiera tener un trabajo más formal, fijo. Sigo buscando, pero por tener mi dificultad no me dan trabajo.

Gabriel trabaja como seguridad en boliches, pero sueña conseguir otro tipo de trabajo que no lo exponga tanto físicamente Prensa Telefe

-¿Tu sueño es abrir tu propio gimnasio?

-Sí, para poder ayudar a la gente que realmente quiera mejorar y superar su dificultad. En su momento ayudaba a un chico que tuvo un ACV y quedó como yo. Y mejoró mucho. Ese era el destino del premio si ganaba el reality, abrir un gimnasio con el objetivo enfocado en ayudar a la gente. He ayudado a mucha gente gratis, pero mi papá me dice que tengo que cobrar porque hay que vivir. Estoy armando un gimnasio en mi casa y yo mismo hago las máquinas .

-¡Qué habilidoso!

-Aprendí a soldar, voy a la chatarrería, compro caños, los lijo, pongo todo lindo y hago las máquinas. Me doy maña para hacer muchas cosas.

-¿Por qué te dicen “Toro”?

- Me dicen “Toro” por la fuerza que tengo y la valentía que pongo en lo que me propongo. Dejo el corazón en todo lo que hago .