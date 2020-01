Fuente: Archivo

14 de enero de 2020 • 01:43

Comenzaron hace más de tres meses producto de años de sequía y de malas decisiones políticas, y ya dejaron una veintena de muertos y miles de casas destruidas. Los incendios en Australia conmueven al mundo, y desde diferentes puntos del planeta, anónimos y famosos buscan la manera de colaborar para que esto termine.

Susana Giménez -que estuvo el año pasado junto a Marley en Australia- eligió el camino de la meditación, y por eso invitó a su casa de Punta del Este al presentador cubano Ismael Cala para conducir juntos una meditación abierta, que fue profusamente promocionada en redes sociales.

"Yo no sé meditar, pero vos me enseñás", le dijo la diva a Cala. La experiencia, si bien había sido grabada con anterioridad, duró 20 minutos y fue transmitida por las redes sociales del presentador desde las 21 del lunes (hora de Buenos Aires).

Luego de terminar, Susana reconoció haberse conectado con su energía interna y la de los demás: "Ví la lluvia, todo el tiempo cayendo en el horror. Ojalá que Dios nos escuche y que todo el mundo que se unió haya sentido eso. Es tremendo, es una de las cosas más espantosas. Y no sé qué puede hacer el hombre".

A lo que Ismael Cala sumó: "Por lo menos nosotros hacemos esto, que es una intención. Los bomberos llevan meses intentándolo y no han podido. Y digo esto porque mucha gente no cree en este tipo de cosas, lo toma como temas místicos y esotéricos. Deberíamos informarnos un poquito más, leer sobre el poder que tiene la mente humana. Mejor probar que quedarnos pasivamente sin intentar hacer algo así".

La transmisión cerró con una curiosa reflexión ecológica de la diva: "Cada vez que veo que matan a una ballena y cuando la abren tiene cien kilos de plástico adentro, me pregunto: cómo es posible que la gente siga tirando plástico al agua. Y te digo las ballenas, como también los delfines, o los tiburones que son malísimos. Pero eso no me importa".