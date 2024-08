Tamara Pettinato rompió el silencio en Blender: “Hay un solo villano en esta historia y no soy yo”

Escuchar

El jueves pasado, Blender tomó la decisión de no emitir el programa Final Feliz, sorprendiendo a las más de 13 mil personas que esperaban el inicio del sitio en el canal oficial de YouTube. A esa altura, los videos que mostraban a Tamara Pettinato en un despacho de Casa de Gobierno, siendo filmada por el entonces presidente Alberto Fernández y manteniendo con él un diálogo tan hilarante como íntimo, habían tomado por asalto las redes.

Desde aquel momento, la hija de Roberto Pettinato se ausentó también de Bendita, el programa de El Nueve en el que oficia de panelista. Y, a pesar de haberse convertido en una de las personas más buscadas por los medios, se mantuvo alejada de las cámaras, con destino desconocido. Solo rompió el silencio a través de un comunicado que publicó en las redes sociales en las que aseguró ser víctima de una campaña y brindó detalles de cuándo y por qué se había llevado a cabo aquel encuentro que Fernández capturó con su celular para la posteridad.

Este jueves, Pettinato finalmente volvió a conducir, junto a Nazareno Casero y Lu Iacono, el ciclo sobre sexo que se emite los jueves a las 23 por Blender, y, como era de esperarse, se refirió por primera vez ante las cámaras a lo sucedido. “Hay un solo villano en esta historia y no soy yo”, dijo.

Más de 10 mil personas esperaban ansiosas el comienzo del envío, que al momento de comenzar, ya contaba con centenares de mensajes en el chat, algunos de apoyo a la conductora y otros exigiendo explicaciones. Sentada detrás del escritorio, vestida íntegramente de negro y mirando fijamente a la cámara, Pettinato empezó el programa haciendo un repaso de algunas de las especulaciones que se hicieron sobre ella en la última semana: “Que soy puta. Que soy gato. Que soy prostituta V.I.P. Que tengo una asociación ilícita. Que fui a pedir por mi hermano, para que me protejan. Que también me quise levantar a Milei. Que me escapé. Que me escondí. Que me fui al sur del país a esconderme. Que me voy a ir a vivir a otro país. Que fue en pandemia, cuando no se podía salir. Que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl, y salí escondida en un baúl. Que cobré 4.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, por supuesto. Que el señor de 65 del que conté una anécdota muy linda era él. Que tengo contratos varios con el Estado y saqué provecho y mucha plata, por él”.

“Estas son algunas de las cosas que escuché en una semana sobre mí, por haber ido a comer un día a la Casa Rosada, por quedarme a almorzar después de grabar una entrevista. No lo escuché de gente común que te escribe en las redes o de haters, lo escuché de periodistas que tienen que decir la verdad, porque su compromiso es informar y decir la verdad para que esa gente que los ve después forme una opinión y vaya y te putee en las redes”, continuó su descargo.

“Lo escuché de ellos y lo escuché del presidente actual, Milei, decir que soy una prostituta y que soy parte de una asociación ilícita. Personas que son responsables, teniendo un micrófono, y que tienen la responsabilidad de informar, dijeron estas cosas y muchísimas más, estas son solo algunas que me crucé por ahí”, siguió.

Y reveló: “No me escapé. No me escondí. No tengo por qué esconderme ni escaparme ni irme del país. Me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional que es verte expuesto por algo que no elegís y que no se lo deseo a nadie. Es algo que yo no quise nunca. Es un video que yo nunca tuve; que no estaba en mi teléfono y que no salió de mí. Lo tenía una sola persona. Dos, me enteré después... Y con un video de un almuerzo corrieron el foco por completo de lo importante, que es una denuncia por violencia de género [de la ex primera dama Fabiola Yánez contra Fernández]”.

“Mezclaron todo. Sacaron el foco de esa denuncia; me pusieron a mí. En tapas de diarios, hablando sobre esas denuncias, ponían imágenes de mi video, y no tiene nada que ver una cosa con la otra”, se quejó. Y reflexionó: “Acá, lo serio e importante es esa denuncia que hay que investigar. Tienen que escuchar a esa víctima. Y no tiene nada que ver este video; este video es un chisme, un chisme rosa”, aseguró.

Sin mencionar al exmandatario, Petinatto continuó: “Corrieron el foco de lo relevante y me piden explicaciones a mí, cuando no soy la persona que tiene que explicar. Yo me quedé a un almuerzo al que me invitó el único que te puede invitar. Entré con cuatro personas más, no entré en un baúl. No voy a explicar todas las cosas que dije en esa lista porque todas, para empezar, son mentira”.

“No tengo nada más que aclarar. Lo que aclaré, está en mis redes, en un comunicado. Pueden ir a ver ahí lo que expliqué. También pueden ir a ver ahí las puteadas de la gente, basándose en lo que ven en los medios de comunicación; porque la gente escucha y después va y repite”, indicó la hija de Roberto Pettinato. Y disparó, para concluir su descargo: “Hay un solo villano en esta historia, y no soy yo”.

