Temporada complicada. Nito Artaza protagonizó un accidente de tránsito en Mar del Plata: “Tuvimos un gran susto”

La temporada 2022 se reveló algo accidentada para Nito Artaza. Es que el capocómico, quien primero de contagió de Covid, luego se peleó con su mujer, Cecilia Milone, por el departamento que alquiló en Mar del Plata; se enfrentó a la inmobiliaria por los problemas del inmueble y se enojó con algunos de los jurados de los premios Estrella de Mar, ahora sumó a su lista un choque automovilístico: el auto en el que anoche iba al teatro y que conducía su asistente colisionó a una moto en plena avenida Colón. “Tuvimos un gran susto”, reconoció el artista.

Desde el móvil en La Feliz, el notero de Intrusos en el Espectáculo, por América TV, Gonzalo Vázquez, contó cómo fue el accidente y explicó que el episodio se dio anoche cuando el asistente de Nito, Carballo, lo pasó a buscar al humorista por su departamento para ir al teatro.

Nito Artaza y Cecilia Milone en la obra que comparten en el Teatro Atlas de Mar del Plata Gerardo Viercovich

Cómo fue el accidente de Nito Artaza

El movilero contó que llovía, la calle estaba muy resbaladiza y en una esquina Carballo dobló, no vio la moto y la embistió. Tanto el auto como la moto resbalaron y el hombre que conducía la moto sufrió heridas leves. Mientras al motoquero el mismo Carballo lo llevó al hospital, a Artaza lo llevó al teatro un transeúnte que justo pasaba por allí y vio la situación.

Una vez que pasó el mal momento, Artaza charló con Intrusos. “Un susto tuvimos porque me fue a buscar a casa, salió para la izquierda y justo venía una moto y chocó. Felizmente y gracias a Dios lo llevó al hospital, el señor estuvo muy calmo. Era un muchacho muy joven y no le pasó nada. Se hizo todos los estudios y arreglaron el tema del seguro”, describió el humorista.

“Fue un gran susto. Pudo haber sido muy grave”, reconoció luego. “¿Resbaló la moto? ¿Resbaló el auto?” quiso saber Vázquez. “Ahí hay que determinar cómo fue la maniobra pero resbaló, sí. Estaba lloviendo, pero se ve que el muchacho dominaba muy bien la moto porque la pudo controlar y la puso al costado del auto. Y felizmente no se fue para abajo. Prácticamente pasó por sobre el capó”, describió.

Luego del episodio, Artaza contó que intentaron estacionar a pesar del tránsito de la avenida Colón y que se pusieron a un costado para no ocasionar otro accidente. “Respiré cuando vi que el muchacho estaba con la moto y parado”, reconoció, y contó que la moto quedó averiada en el garage del lugar en donde se está alojando el actor durante la temporada.

“Me sorprendió por su serenidad”, contó y enseguida contó que lo primero que le dijo fue: “Quédese tranquilo que estoy bien”. Por último, sobre el transeúnte que pasó y lo llevó al teatro, el cómico confirmó la información y, para ponerle un poco de humor al mal trago, exclamó: “¡Fue la única vez que llegué tarde al teatro este año!”.

También en el caso Gianola

Hace algunos días, su hija Sabrina Artaza contó que vivió momentos muy incómodos cuando trabajó con Fabián Gianola y que por ese motivo abandonó la obra que compartían. Fue el mismo Nito Artaza quien dio a conocer la historia.

Nito y Sabrina Artaza en su última temporada juntos en La Feliz Mauro V. Rizzi

“Voy a hablar personalmente con Gianola. Hace tres semanas, mi hija Sabrina, que está viviendo en Francia, me envió un mensaje por WhatsApp diciéndome: ´quiero que lo sepas vos primero, papá, que le envié a todos mis compañeros de Entretelones que yo también me sentí muy incómoda trabajando en su momento con él`”. relató el capocómico. “Me parece que son cuestiones que hay que resolverlas en la Justicia, no hay que dejarlas pasar”, dijo en ese momento. “No puedo afirmar que fue un acoso, pero había que ubicarlo permanentemente”, reveló Artaza que le confió su hija.

Consultado sobre lo que sintió al escuchar el testimonio de su hija, Artaza fue contundente: “Sentí mucha bronca e indignación, porque le dije que me tendría que haber comentado”. Sabrina, al respecto, le dijo que ella sabía “ubicar a los hombres”. “Hay que ser certeros e ir a la Justicia. Por eso yo lo voy a hablar con mi hija y seguramente personalmente también con Gianola”, puntualizó.