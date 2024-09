“Tenía un cura al pie de mi cama”: de Madonna a Jeremy Renner, siete actores que tuvieron recuperaciones milagrosas

Escuchar

Los accidentes domésticos, las sobredosis de sustancias controladas y las infecciones generalizadas son causas frecuentes de muerte en todo el mundo, y las estrellas de Hollywood no están exentas a vivir en carne propia algunos de estos episodios. Sin embargo, algunas celebridades se pueden dar el lujo de, luego de una recuperación milagrosa, sobrevivir para contarlo. De Madonna a Orlando Bloom, los casos más recordados.

Madonna

Madonna terminó internada de urgencia por una grave infección bacteriana en 2023 (Fuente: Instagram/@madonna)

A mediados de 2023, mientras se preparaba para una gira, a Madonna la encontraron inconsciente en su casa. Había tenido algunos síntomas poco habituales, pero decidió priorizar el trabajo y las extenuantes jornadas de ensayo. De inmediato, la trasladaron a un centro médico de Nueva York, donde le diagnosticaron una grave infección bacteriana. La reina del Pop sufrió un shock séptico y quedó internada en la unidad de terapia intensiva durante varios días.

La noticia sobre el infierno que pasó la dio su manager. Cuando salió del hospital, la cantante de “La isla bonita” le dedicó unas palabras a sus fans a través de un posteo en su cuenta de Instagram. “Gracias por sus energías positivas. Por sus oraciones y palabras de recuperación y ánimo. Sentí su amor. Estoy en el camino de la recuperación e increíblemente agradecida por todas las bendiciones de mi vida”, escribió. Además, resaltó la fortuna de haber podido contar con su familia y sus amigos. “Son la mejor medicina”, aseguró.

Madonna volvió a recordar ese terrible episodio hace unos meses, en el marco del día de la independencia de los Estados Unidos. “Hoy hace un año, acababa de regresar a casa del hospital después de sobrevivir a una enfermedad potencialmente mortal, apenas podía estar de pie en mi patio trasero sosteniendo una estrellita”, escribió en Instagram el 4 de julio. “Me recuperé milagrosamente y tuve un año increíble. Gracias a Dios. ¡La vida es hermosa!”, celebró.

Jeremy Renner

La imagen que Jeremy Renner publicó en sus redes sociales luego del accidente que tuvo con una máquina quitanieves Ig / @jeremy

38 huesos rotos, varias cicatrices, un pulmón colapsado, un hígado perforado, una contusión que dejó su ojo izquierdo fuera de su cara y una experiencia traumática que logró atravesar con gran fuerza de voluntad. El 1° de enero del 2023 Jeremy Renner casi muere –de hecho estuvo muerto clínicamente durante varios minutos– luego de que una máquina quitanieves lo aplastara mientras intentaba salvar a su sobrino. Renner pasó una larga temporada en un hospital de Nevada que incluyó numerosas operaciones y largas jornadas de terapia física. Desde allí compartió imágenes y el día a día de su evolución. “Me siento muy bendecido y muy afortunado de estar erguido y caminar y vivir la vida”, le dijo a CNN.

Este año, en una entrevista a la revista Men’s Health, Renner habló de su accidente, de sus hábitos en la actualidad y se animó a mostrar públicamente sus cicatrices. “Nunca tuve cicatrices antes. Probablemente, hubo más cicatrices emocionales y espirituales”, reveló. Luego habló de su estado actual. “Ahora tengo algunos físicos, pero ni siquiera son del accidente, son de las cirugías. Hay una cicatriz en mi cabeza, que en realidad fue por el acero. Pero todo lo demás es debajo de la piel y esas cicatrices no las veo. Veo la cicatriz que tengo en el pecho. Son todos recuerdos de un hermoso día”. No obstante, Renner aseguró que estará en recuperación por el resto de su vida, aunque su progreso fue tan grande que su historia se convirtió en una fuente de inspiración.

Demi Lovato

Demi Lovato evadió a la muerte luego de sufrir una sobredosis Instagram

En el caso de Demi Lovato, lo que la llevó a poner en peligro su vida fue una sobredosis de heroína mezclada con fentanilo. El hecho ocurrió en julio de 2016, cuando un grupo de paramédicos la encontraron inconsciente en su casa y debieron tratarla con Narcan –un medicamento que contrarresta los efectos de los opioides– según informó en ese momento el sitio de noticias TMZ. Kerissa Dunn, tía de la artista, hizo uso de su entonces cuenta de Twitter para llevar algo de tranquilidad a los fans de la cantante: aseguró que estaba “consciente” y que respondía a los estímulos.

“Crucé una línea que nunca había cruzado”, aseguró la popular artista de 31 años en el documental Demi Lovato: Dancing with the Devil, donde cuenta su historia con las adicciones. Como consecuencia del excesivo consumo de sustancias, Lovato padece un “daño cerebral” ocasionado por los tres derrames y un ataque al corazón que sufrió como consecuencia del fatídico episodio. “Todavía estoy lidiando con los efectos que me dejaron mis problemas de salud. No manejo porque tengo puntos ciegos en mi visión y durante mucho tiempo me costó mucho leer. Fue muy importante cuando pude leer un libro. Tardé dos meses después del alta, porque mi visión estaba muy borrosa”, reveló la cantante.

Orlando Bloom

El amor por los deportes y su espíritu arriesgado le jugó a Orlando Bloom una mala pasada. En 1998 un accidente marcó un antes y un después en su existencia: sufrió una caída desde un tercer piso en la que se aplastó la columna vertebral. El hecho ocurrió cuando saltó a un caño de desagüe mientras trataba de llegar a un techo. El caño cedió y él cayó al vacío. Tenía 21 años y vio muy cerca el final.

En agosto de 2021, el actor que se puso en la piel de Legolas en las películas de El señor de los anillos, compartió una foto en su cuenta de Instagram donde se lo ve muy joven, a bordo de una bicicleta, con una ortesis y sonriendo a la cámara. “Ese soy yo con mi corsé ortopédico en 1998, aproximadamente tres meses después de caerme de 3 pisos y aplastarme la columna, escapando por poco de la muerte y la parálisis… agradecido todos los días por mis extremidades, que me permiten superar mis límites y vivir la vida al límite (ahora más segura)”, escribió junto a la postal.

Emilia Clarke

Emilia Clarke superó dos aneurismas Jesse Grant - Getty Images North America

Al poco tiempo de terminar de rodar la primera temporada de Game of Thrones, la serie que la llevó a la fama y le dio reconocimiento mundial, Emilia Clarke sufrió un aneurisma cerebral. Luego de un mes en el hospital -y un cuadro de afasia-, logró recuperarse y estuvo lista para la filmación de la segunda entrega. Pero aún faltaba más: dos años después la escena se repitió, por lo que debió atravesar una delicada cirugía que le dejó una hemorragia cerebral masiva. Fue una nueva intervención y una larga y dura recuperación lo que terminó de sacarla adelante.

“Fue el dolor más insoportable que sufrí en mi vida”, confesó Clarke durante una entrevista con el programa Sunday Morning de la BBC en el 2022. “Hay una parte de mi cerebro que ya no es utilizable, es asombroso que hoy sea capaz de hablar, a veces articuladamente, y vivir mi vida completamente normal sin absolutamente ninguna repercusión”, declaró Clarke. “Soy parte de la muy, muy, muy pequeña minoría de personas que pueden sobrevivir a eso”, agregó.

Dos años después, en una nota con la revista Big Issue, explicó que tuvo miedo de que la presión de formar parte de la serie detonara un tercer aneurisma. “Bueno, si me voy a morir, que sea en televisión”, recordó que pensó en ese momento.

Chad Michael Murray

Chad Michael Murray tenía 15 años cuando tuvo que ser hospitalizado de urgencia y sintió por primera vez en su vida que la muerte pasó muy cerca. Había llegado hasta allí, se enteró después, porque sus intestinos se habían retorcido y tenía una hemorragia interna. En una entrevista que le concedió al programa de Jess Cagle de SiriusXM en 2019, el protagonista de One Tree Hill repasó aquella aterradora experiencia.

Murray se comenzó a sentir mal mientras jugaba al fútbol en su escuela secundaria. Su gran estado físico hizo que los médicos tardaran en llegar al diagnóstico correcto. “No sabían qué me pasaba”, repasó Murray. “Esto suena tan estúpido -y créanme, no es un tema de ego- pero como estaba en buenas condiciones físicas, mi abdomen estaba tenso y cuando comencé a sangrar internamente, mi estómago no se expandió”, explicó el actor.

En un momento las cosas se complicaron de tal forma que en el hospital llamaron a un cura para que le administrara la extremaunción. “Casi muero. Tenía un cura al pie de mi cama. Recuerdo que fue la única vez que vi llorar a mi padre”, recordó. Fue una enfermera quien, a contramarcha de las indicaciones médicas, quien evitó el desenlace fatal. “Cerró la puerta, me dio cuatro unidades de sangre y me salvó la vida”.

Rachel Bilson

Rachel Bilson en Hart of Dixie

Cuando tenía apenas 16 años, Rachel Bilson sufrió un terrible accidente automovilístico en Los Angeles que la dejó en coma. “Estaba con mi amiga y dos chicos conduciendo por la Pacific Coast Highway. Íbamos muy rápido y nos vimos involucrados en una colisión frontal con un camión”, repasó la actriz en 2012 durante el lanzamiento del film Jumper. “Íbamos en un auto pequeño y fue un accidente bastante grave. Tuvieron que sacarnos del vehículo y estuve en coma durante unos días. El accidente terminó con esa relación, lo cual es algo bueno”, le dijo a The Mirror.

Ya lejos de las malas compañías, Bilson decidió dedicarse a la actuación y consiguió el papel que la llevó a hacerse conocida a nivel mundial: la malvada Summer Roberts de la exitosa serie de televisión The O.C.