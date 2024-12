Tenso reencuentro entre Pampita Ardohain y Susana Giménez, tras la entrevista en su programa: “Vos sos medio loca”

Con el fin de año, llegan diferentes eventos, en donde las principales figuras del mundo del espectáculo local son convocadas. En esta ocasión, el escenario fue la tapa de una revista que elige a los personajes más destacados de los últimos 12 meses. En este contexto se dio el tenso reencuentro entre Carolina Pampita Ardohain y Susana Giménez , después de la polémica entrevista que la diva le realizó a la modelo en su living de Telefe. Durante el evento, ambas figuras se saludaron e intercambiaron palabras que no pasaron desapercibidas por el resto de los presentes.

Según mostró un video publicado por la revista Gente y replicado en programas como A la tarde (América), Pampita se acercó a saludar a Susana , quien estaba sentada junto a Mirtha Legrand. Con una sonrisa, se escucha a la modelo decirle durante la conversación: “No estés enojada conmigo, yo te amo” . Y estas palabras adquieren sentido, ya que se dijo que después de la entrevista televisiva la diva de Telefe no había quedado conforme con cómo se había dado la charla entre ellas.

Susana, sin vueltas, le tomó los brazos y respondió: “Vos sos media loca. No hablaste nada y la gente está enojada, pero por ahí se enoja conmigo”. A pesar de la tensión, la escena mostró a ambas intentando disipar malentendidos frente a las cámaras.

Una entrevista con sabor a poco

Tras su escandalosa separación de Roberto García Moritán y en pleno noviazgo con el polista Martín Pepa, Pampita asistió al programa de Susana para hablar de distintos aspectos en relación con su actual presente. Sin embargo, durante la charla la modelo se mostró esquiva ante las preguntas de la conductora, lo que dio pie a numerosos rumores. Algunas versiones apuntaron a que Susana no quería entrevistarla, pero fue presionada por su producción, que negoció una cifra con la modelo para contar con su presencia, aunque seguramente creían que ella iba a ser más explícita a la hora de hablar sobre su vida. Algo que, claramente, no ocurrió.

Durante la entrevista, Pampita evitó profundizar en los motivos de su separación del exfuncionario porteño, limitándose a decir: “Pasó algo que destruyó la relación”. Ese comentario, sumado a su actitud medida, incomodó a Susana, quien intentó aligerar la situación con comentarios jocosos que no fueron bien recibidos por la invitada. “Lo único que te hizo fue que bajaras más de peso. Más perfecta todavía estás. Le tenés que agradecer a ese estúpido”, dijo la diva, provocando que Pampita respondiera tajante: “Esperá, no le digas así a Rober. No, por favor”.

En entrevistas posteriores, Susana negó haber sentido tensión durante la conversación televisiva. “Viste que ella siempre tiene una sonrisa en la cara, así que no la noté tensa”, señaló al ser consultada por un movilero de A la tarde. Sin embargo, también admitió que “todas” las preguntas parecieron incomodar a la modelo. “Pero bueno, todo perfecto, todo muy bien”, concluyó.

Yanina Latorre sostuvo más tarde que la diva estaba “endiablada”, tras la entrevista porque Pampita evitó hablar de temas íntimos, como los detalles de su separación y su nueva relación amorosa con Pepa . La panelista incluso reveló que Susana habría dicho en privado que no volvería a invitar a la conductora a su programa.

Posteriormente, Pampita se sinceró sobre cómo se sintió durante la entrevista. Durante un evento de otra revista, la modelo conversó con el programa LAM (América), conducido por Ángel de Brito, y dio detalles acerca de su relación con Susana: “La pasé bien. Yo la amo. Soy una fanática. La respeto y es todo un honor que me invite. Es la uno. Realmente tengo un cariño por ella”, afirmó dejando claro que su admiración por la diva estaba intacta. Sin embargo, también reconoció que hubo límites claros en cuanto a los temas que estaba dispuesta a tratar: “Yo les dije que no iba a hablar del padre de mi hija. En el aire no voy a cambiar de opinión”.

De Brito le consultó si había cobrado, ya que se habían hablado de diferentes cifras en dólares y ante la consulta, Pampita había respondido con honestidad: “Sí, por supuesto. Amor, 9.8 de rating, ¿cómo no voy a cobrar?” “Esta es la Pampita que me gusta”, señaló el conductor, aunque la modelo no aclaró cuál fue el monto que había recibido.

