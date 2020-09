Teté Coustarot habló de la operación que le realizaron a Susana Giménez Crédito: GROSBY GROUP

3 de septiembre de 2020 • 16:02

Teté Coustarot confirmó que tanto a ella como a Soledad Silveyra y Jimena Grandinetti, les dio negativo al hisopado de Covid-19. A raíz del positivo de Claudia Fontán, las mujeres de eltrece (menos Roxy Vázquez, que ya atravesó la enfermedad y se puso al mando la conducción del ciclo) tuvieron que hacerse el estudio y aislarse durante 10 días a la espera de que no aparezca ningún posible síntoma. Este jueves, y tras ser reemplazadas por Florencia de la V, María Julia Oliván y Luli Fernández, la periodista confirmó la noticia vía skype y contó detalles de la operación de Susana Giménez.

"Estamos re felices porque nos ha dado negativo, igual tenemos que esperar diez días para tener cien por ciento de seguridad. Así que acá en casa, entretenida con el programa", comentó Teté tras elogiar el desempeño de sus nuevas compañeras.

Minutos después, y debido a su gran amistad con Susana Giménez, la conductora contó detalles de lo que fue la intervención a la que la diva de los teléfonos debió someterse luego de la caída que sufrió en el mes de mayo, en su casa de Uruguay. "Todo el mundo sabe que hace unos meses ella se cayó de la escalera en Punta del Este y se quebró el codo. Si bien recibió asistencia allá y en el Cantegrill se lo acomodaron, se sentía muy dolorida y su médico le recomendó que vuelva para operarse. La operación fue muy buena, está descansando y esta tarde le dan el alta", señaló y destacó que estuvo en todo momento acompañada por su hija Mecha.

En cuanto a cómo será su recuperación, Teté expresó: "Es una zona muy dolorosa porque tiene huesos, tendones, así que tiene como para tres o cuatro semanas de tratamiento con kinesiólogo y en agua".

Muy unidas y con una gran amistad desde hace años, la conductora reveló algunas de las cosas que hicieron entre charla y charla en esta cuarentena. "Le enseñé a cortarse el pelo. Yo me lo corté sola y ella no lo podía creer. Pensó que tenía una peluca puesta", confesó y enseguida dio algunos tips para quienes quieren intentarlo en casa: "Me agarré cada mechón y corté lo que estaba largo. No es un peinado carré o prolijito, así que si quedó desparejo se disimula".

Tras definir a su amiga como una mujer "muy autentica", que no tiene un doble discurso y dice siempre lo que siente, Coustarot explicó por qué la gente la quiere tanto. "Es muy amada porque es muy transparente Ha trabajado toda su vida y todo lo que tiene es por eso. Los amigos son la familia que uno elige. Todo lo que ella tiene es de una enorme alegría y no tiene maldad".

Antes de despedirse, la periodista dio la efemérides del día, dedicada al escritor y periodista Eduardo Galeano, que murió en 2015 y que hoy hubiera cumplido 80 años.