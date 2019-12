Thelma Fardin, enamorada: "Nunca me sentí tan bien como en este momento"

La actriz reveló que ya hay alguien en su corazón Crédito: Instagram

Thelma Fardin confesó en una entrevista de radio que está enamorada y en pareja. La actriz negó los rumores de romance con su mejor amiga y dijo que por ahora prefiere resguardar el nombre de la persona con la que empezó una relación. "Nunca me sentí tan bien como en este momento", aseguró.

En diálogo con Catalina Dlugi por La Once Diez, Fardin abrió su corazón y ante la pregunta de cómo estaba a nivel sentimental, la actriz respondió sin rodeos: "Estoy muy enamorada, la verdad". La conductora le preguntó si se podía saber de quién y ella dijo que le encantaría compartirlo, pero que su pareja no quiere todavía exponer el vínculo. "Esto es de a dos. Hay que respetar a la otra persona", sentenció.

Más adelante, Dlugi le preguntó cómo sobrellevaba los rumores que la relacionaban románticamente con su mejor amiga: "Me río mucho. Dicen que salimos porque nos decimos que nos amamos en las redes sociales. Parece que el único tipo de amor que podemos pensar es el sexual y no el de la amistad. Nosotras nos morimos de risa".

Después fue directa respecto al halo de misterio que hay sobre su pareja y negó que se trate de una relación con una mujer: "No me he enamorado de nadie de mi mismo sexo. Esa lucha es una reivindicación que me encantaría poner en práctica, pero no me pertenece desde lo personal".

Su palabra sobre la situación judicial de Juan Darthés

"Estamos en el proceso, hay que ver qué decide Brasil, si lo capturan o no. Tiene pedido de captura por Interpol con alerta roja. Ahí Brasil tiene que tomar una decisión política, si realmente hace efectiva o no la detención. Como no tienen convenio de extradición, habría que ir a litigar a Brasil", relató Fardin.

La notificación de Interpol sobre el pedido de captura de Juan Darthés Crédito: Archivo

Luego habló sobre cuánto la moviliza cada avance en la causa: "Este proceso es revictimizante para quienes buscamos reparación. Yo junto fuerzas en el movimiento social. Lamentablemente no puedo acompañar todos los casos que quisiera".

Finalmente, agradeció haber conseguido trabajo - forma parte del elenco de la obra Nahuelito y tiene planes para hacer temporada teatral durante el verano. Y dejó una reflexión antes de despedirse: "No sé si alguna vez se cerrará del todo la herida emocional. Siempre se puede volver a abrir, sería ingenuo decir que está cerrada del todo. Hice un proceso de total resiliencia, y nunca me sentí tan bien como en este momento".