Thiago, el hijo de Nazarena Vélez, muy celoso del novio de su mamá

La actriz estuvo junto a su hijo Thiago en Cortá por Lozano, el programa de Telefe

Esta tarde, Nazarena Vélez y su hijo menor, Thiago Rodríguez, pasaron por Cortá por Lozano y se animaron al diván de la conductora del ciclo, Verónica Lozano. Cómplices y muy divertidos, madre e hijo compartieron varias anécdotas, recuerdos y hasta cruzaron acusaciones en vivo.

Tras contar que pasaron la Navidad en familia (entre los invitados se encontraban Pucheta, el papá de Bárbara Vélez y su hermana y sobrinos de Estados Unidos) y, bromear sobre la existencia de Papá Noel, Vélez confesó ser una pésima anfitriona. "Detesto organizar la mesa navideña, soy muy mala. Encima este año cometí el error de que vengan todos a casa. Eran como 30 personas, así que terminé un poquito estresada. Necesito que la gente está bien atendida y la paso mal", relató la actriz que en unos días comienza la temporada en Mendoza con su obra El en mi cuerpo.

Al hablar de su vida privada, Nazarena confesó estar muy enamorada de su novio Santiago Caamaño, un joven actor de 37 años que este verano actuará junto a ella. Sin embargo, enseguida fue interrumpida por Titi, quien dio su parecer sobre la nueva relación de su mamá. "Es piola, lo apruebo pero en alguna que otra cosa me cae mal", disparó sin filtro el pequeño. Frente a la intriga de la conductora, el hijo del fallecido empresario Fabián Rodríguez confesó: "No me gusta la gente que es muy atenta. Es como muy bueno, a todo dice que sí".

Entre risas, y casi sin poder creer la sinceridad de su hijo, la vedette agregó: "Él creyó que no iba a durar mucho, que iba a ser pasajero y que yo lo iba a echar rápido. Parece que llegó para quedarse", señaló la productora teatral en complicidad con el niño. Pero la catarata de confesiones siguió. Mientras que a Titi le da celos que Santi duerma con su mamá, el menor de la casa aseguró que lo que más le gusta de Naza son los permitidos que le da como "ir a la casa de mis amigos", poder ir a dormir tarde o, incluso, "faltar al colegio".

"A Barbie (Vélez) le tengo que hacer un planteo para que me deje faltar al colegio", confesó comparando a su hermana con su madre. Frente a esta declaración, Nazarena le dio la razón y explicó: "Barbie flashea que es la madre. Cuando le doy un permiso, me llama y me dice: 'mamá vos le diste permiso, ¿estás loca?' (.) Tiene una muy buena relación con todos sus hermanos. Cuando se enoja en casa me amenaza con irse a vivir con ellos", lanzó, entre risas.

Luego de someterse al juego "¿Cuanto sabe uno del otro?" y coincidir en la mayoría de las respuestas, la actriz contó los motivos por los cuales este verano hará temporada en Mendoza. "Estreno el 2 de enero en San Rafael. Uno tiene que ser un poquito más pillo como productor. Si todos van a Mar del Plata o a Carlos Paz hay que buscar otra plaza. San Rafael recibe muchos turistas, está bueno", aseguró la productora que actuará junto a Belén Francese.