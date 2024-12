Tini Stoessel pasó por el living de Susana: del anuncio de su propio “Tinipalooza” al saludo de Chris Martin y su regreso al mundo de la actuación

Tini Stoessel pasó por el living de Susana Giménez en su último programa del año y además de sorprender a sus fanáticos con dos anuncios muy importantes, se emocionó al recordar sus momentos difíciles y no pudo contener la emoción al ver en vivo un mensaje especial que le grabó el cantante de Coldplay, Chris Martin.

Luego de abrir el envío con un musical, Susana presentó a la primera invitada de la noche. “Este es el momento de presentar a nuestra artista más exitosa a nivel mundial”, anunció. De inmediato se abrió la gran pantalla que apareció Tini Stoessel. Enfundada en un vestido negro corto, medias con portaligas y zapatos de taco, la artista no escondió la alegría de volver al living de la diva.

“Yo la conozco de chiquita porque su papá, Alejandro, fue productor mío”, recordó Susana. “Qué linda estás”, exclamó cuando lo vio en el estudio. “Yo te amo desde que nací”, le confesó Tini, quien además recordó su primera entrevista con ella, cuando apenas tenía 14 años y era la protagonista de Violetta.

Luego de repasar sus inicios en el mundo de la actuación, Susana le preguntó por la experiencia de cantar junto a Chris Martin. Tras revivir cómo fue que el ídolo inglés la convocó para tocar con la famosa banda pop -”yo no podía entender la situación, la banda de mi vida, me sé todos los temas, los he ido a ver”, recordó- reveló que luego de compartir el escenario con ellos por primera vez no pudo parar de llorar. “Fue hermoso”, rememoró.

La sorpresa de Tini fue mayúscula cuando la invitaron a ver, por la pantalla gigante, un saludo especial que Martin grabó para ella. En un español claro aunque un poco trabado, el artista recordó que decidió convocarla porque había soñado con ella y halagó su capacidad vocal. “Es una artista maravillosa, alucinante, super cool. No puedo creer, su voz es un regalo de Dios”.

Noticia en desarrollo

LA NACION