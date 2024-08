Tini Stoessel regresa a Disney: las primeras imágenes de su vuelta a la actuación con una nueva serie

Escuchar

Tras varios años centrada en su carrera musical, Tini Stoessel, quien conquistó al mundo con su papel en Violetta, vuelve a la actuación con una nueva ficción de Disney. Este inesperado retorno a la pantalla chica marca un momento significativo para la artista y genera gran expectación entre sus seguidores.

La artista protagonizará una serie cuya trama todavía no ha sido revelada, aunque han comenzado a filtrarse algunos detalles sobre su contenido y se han difundido las primeras imágenes de la protagonista durante el rodaje, que ya ha concluido.

La nueva ficción se titulará Lost Girl y girará en torno a temas sensibles como la trata de personas y los abusos, presentando un desafío actoral considerable para Tini, quien asumiría así un rol completamente distinto a los papeles que ha interpretado anteriormente.

Tini Stoessel, durante el rodaje de una escena de la nueva ficción, en las inmediaciones de Tribunales, en Buenos Aires Disney+

La producción de la serie se llevó a cabo principalmente en México, con una jornada de rodaje adicional en Buenos Aires. Las grabaciones ya han concluido y la serie estaría en etapa de postproducción. Las primeras imágenes que se dieron a conocer de la artista muestran a Tini en pleno rodaje con un look renovado y maduro, reflejando el tono oscuro de la nueva propuesta y la profundidad del papel encarnado por la cantante de “Miénteme”.

La trama de Lost Girl abordará una temática especialmente sensible, lo que significa un giro significativo en la carrera de Tini, quien se enfrentará a la tarea de dar vida a un personaje que se espera complejo y que previsiblemente marcará un punto de inflexión en su carrera actoral.

Este cambio en su senda actoral camina a tono con los pasos que la artista ha venido dando en el último período en la música en el marco de una etapa de madurez y sinceramiento en relación a su historia personal y los desafíos a los que se ha enfrentado a lo largo de los años, desde una edad temprana y su paso a la adultez.

Martina Stoessel ganó fama internacional desde muy joven con su interpretación de Violetta Castillo, un personaje talentoso en una propuesta juvenil de música, baile y drama adolescente. La serie Violetta no solo la lanzó al estrellato, sino que también la consolidó como una talentosa cantante y actriz.

Desde que finalizó Violetta, Tini se dedicó a construir una exitosa carrera musical. Lanzó varios álbumes, realizó numerosas giras internacionales y concretó colaboraciones con importantes artistas de la industria musical local e internacional, con nombres como María Becerra, Duki, Emilia Mernes o Alejandro Sanz. También tuvo una emotiva participación en un show durante la presentación de la banda Coldplay en el país en 2022.

Tini Stoessel explora nuevos terrenos en su carrera artística

Sin embargo, el mundo de la actuación siempre ha sido una parte integral de su identidad artística y su regreso a este terreno es tan esperado como bienvenido por su público. La vuelta de la exchica Disney ha generado una ola de expectación entre sus fans y la posibilidad de verla en un papel distinto ha despertado gran curiosidad.

El cambio en la música y un período de catarsis personal

Con el lanzamiento de su último disco, Un mechón de pelo, Tini Stoessel demostró que la joven Violetta y lo que ese personaje representó en su recorrido artístico y personal había quedado atrás. En el álbum, la artista saca sus sentimientos a flote y aborda temas como nunca antes, con una renovada actitud que también supo trasladar a sus últimos directos.

Entre sus últimas canciones, le dedicó un tema a su padre Alejandro Stoessel (”Pa”, que estrenó hace un par de semanas y eligió como apertura del álbum), otro dirigido a Marcelo Tinelli (“Angel”, aunque se refiere a su propia vida desde la ruptura laboral, creativa y amistosa entre su padre Alejandro y el astro de los programas nocturnos de entretenimiento) e hizo un descargo (”Ni de ti″, sobre tantas acusaciones que recibió cuando comenzó su relación con el futbolista Rodrigo De Paul, especialmente de Camila Homs, la exesposa del jugador de la Selección).

En el último tiempo, la artista también abrió su corazón para compartir con sus fans los difíciles momentos que atravesó en los últimos años y se animó a hablar de salud mental. En junio de 2023, durante una entrevista con el diario El País, reveló: “Estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales”. A partir de ahí empezó a pronunciarse un poco más sobre su vida personal y sobre aquellas cosas que no se ven. “Al permitirme mostrar que estoy mal en vez de llegar a esos ataques de pánico tan feos que tuve, llorando y hablando, encontré otras formas de canalizar y otras herramientas. Eso me lo dio a entender la importancia de la salud mental”, aseveró durante una charla con Los40 en Madrid.

