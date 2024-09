Todos quieren a Pampita Ardohain: ella por ahora guarda silencio, negocia y sonríe para las fotos

Escuchar

Diferentes medios, tanto programas de televisión como revistas, quieren tener en exclusiva la palabra de Pampita Ardohain , en el medio de la catarata de rumores de separación e infidelidades que la envuelven. El ciclo que viene batallando principalmente para que la conductora y modelo esté sentada hablando del estado actual de su matrimonio con Roberto García Moritán es el de Susana Giménez, que la quieren tener sí o sí sentada en el living de la diva y están haciendo todo lo posible para que así sea.

Esta semana la producción de la diva de Telefe se contactó con el círculo íntimo de la modelo y empezó a negociar su participación en el programa que este domingo tendrá al presidente Javier Milei. Ellos quieren que en ese glamoroso living televisivo Pampita “rompa el silencio”.

Por supuesto, el programa de Susana no es el único que está buscando a la modelo, también hay revistas interesadas en tenerla en su tapa con la primicia. Si bien es claro el interés de todos los medios y la expectativa que genera la palabra de Pampita sobre lo que está pasando en su vida, según pudo saber LA NACIÓN, por ahora la respuesta de ella es guardar silencio y no dar notas. Y esta postura la piensa mantener firme por lo menos toda esta semana, ya que el viernes está partiendo con su hija menor, Anita, fruto de su relación con García Moritán, al exterior. Sí, la modelo y conductora emprenderá un nuevo viaje rumbo al Caribe invitada por un resort hotelero.

Entre las idas y vueltas que trascendieron de las negociaciones con Telefe, se filtró que la producción quería tener a Pampita en vivo sentada en el estudio, pero que ella en un momento habría pedido que no fuera así, que se grabara antes la charla. Aunque sí estaba dispuesta a hablar de todo: de las causas de la crisis de su matrimonio, de los rumores de infidelidad y de las denuncias contra Moritán. De todas maneras, sobre todo esto no está dicha la última palabra y seguramente seguirán hablando para lograr que se concrete esta ansiada entrevista.

Por ahora... todo sigue igual

Pampita, el martes último, al salir de su casa Gerardo Viercovich - LA NACION

Por otro lado, la modelo está intentando mostrar que su vida sigue normalmente, entre eventos, su trabajo en la productora Kuarzo, su cotidianidad con sus amigos e hijos y sus otros compromisos laborales. El martes último, se presentó en los estudios de grabación de Los 8 escalones.. . como tenía acordado y grabó rigurosamente los tres últimos programas del ciclo, ya que cuando se estrene el lunes el reality de Alejandro Fantino, Por amor o por dinero, se quedará sin grilla hasta nuevo aviso. Ese día compartió el jurado del ciclo de Guido Kaczka, primero con Guillermo Poggi, Evangelina Anderson, Rodrigo Lussich y Fantino. Luego, con Poggi, Anderson, Nacho Otero y Agustín Canapino. Y por último, con Anderson, Marcelo Benedetto, Santiago Do Rego y Valeria Lynch.

Pampita no respondió las preguntas de los noteros que se acercaron a hablar con ella Gerardo Viercovich - LA NACION

Al ser abordada por la prensa esta semana al salir de su casa, la modelo simplemente sonrió a todos los medios presentes y prefirió guardar silencio y no contestar ninguna de las consultas de los periodistas, que buscan desesperadamente que ella diga su versión respecto de todo lo que se está diciendo de su matrimonio y de Moritán también.

“No tengo idea de lo que piensa hacer”

Mientras Pampita guarda un hermético silencio, Moritán hace todo lo contrario, aunque en sus últimas declaraciones pareció querer cambiar de actitud: “Está todo tranquilo. No voy a hablar más del tema. Decidí, en función de lo que está pasando, que no voy a hablar más de mi vida privada”. Y, ante la pregunta de un cronista de TV acerca de los rumores que indican que ya habrían iniciado los trámites de divorcio, indicó: “ A esta altura, nada me llama la atención”.

Después expresó que la decisión de la modelo de guardar silencio era porque “se cuidaba” y aseguró que eso le parecía “muy bien”. Cuando le preguntaron si, a diferencia de su esposa, él sigue usando la alianza matrimonial, el ministro porteño mostró el anillo en su dedo anular. E, intentando cambiar el foco de la conversación, indicó: “Solo quiero aclarar que seguimos trabajando como siempre, que tenemos un gran proyecto en la ciudad de Buenos Aires. Que desde el Ministerio de Desarrollo Económico estamos haciendo un trabajo fantástico. Hablemos de las cosas importantes, chicos. Están pasando muchas cosas en este país y somos muchos los que estamos trabajando para que todo se solucione”.

“¿Tu relación no es importante?”, le preguntó el cronista, intentando retomar el curso de la charla. “Gracias por la posibilidad de hablar. En su momento, hablaremos”. Antes de finalizar la nota, le preguntaron por las versiones que indicaban que Ardohain se va a sentar en el living de Susana para hablar de lo que estaba atravesando su matrimonio. Y la respuesta del exlegislador porteño fue tajante: “No tengo idea de lo que piensa hacer Carolina”.

